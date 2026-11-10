سرویس سیاسی ـ

نیروهای مسلح همگام با بعثت ملت بزرگ ایران با تولید چندبرابری انواع مهمّات و سلاح‌های شناسایی، پشتیبانی و رزمی از آمادگی همه‌جانبه برخوردارند. موشک‌های جدید ایران آماده شلیک، بدون محدودیت جغرافیایی‌اند، ملت بعثت یافته ایران و نیروهای مسلح پاکباخته خط دفاعی مستحکم را مقابل دشمن تشکیل داده‌اند و با تبعیت از امام خامنه‌ای در صورت شرارت مجدد دشمن، جنگ را فرامنطقه‌ای خواهند کرد و کابوس دیگری برای دشمن آمریکایی- صهیونی خواهند ساخت.

روز شنبه 9 آبان ماه 1405 فرماندهان ارشد نیروهای مسلّح با حضرت آیت‌الله‌العظمی امام سیّد مجتبی خامنه‌ای، فرمانده معظّم کل قوا دیدار کردند و ایشان دستور دادند هر سطح و نوعی از تهدید باید با پاسخ فوری و اثرگذار و بدون محدودیت جغرافیایی روبه‌رو شود. امام خامنه‌ای در این دیدار تصریح کردند که اگر دشمنان مجدّداً حملات نظامی یا تروریستی را شروع کنند، این نیروهای مسلّح جمهوری اسلامی و ملّت ایران هستند که زمان و شرایط پایان آن را تعیین می‌کنند.

علاوه‌بر این، در بخش دیگری از تدابیر فرمانده کل قوا مقرّر شد بانک اهداف به‌نحوی به‌روزرسانی شود که انواع دارایی‌های مادی و غیرمادی دشمن آمریکایی- صهیونی در تیررس نیروهای مسلّح قرار گیرد.

امام خامنه‌ای با این تدابیر معادله جنگ را ارتقاء دادند. حکمت این تدابیر این است که باید هزینه‌ خطای آمریکا و اسرائیل بسیار بسیار سنگین شود و بالا رود تا دشمن جرأت شرارت را به خود راه ندهد تا به مرحله ناتوانی برسند و بازدارندگی پایدار ایجاد شود. هزینه کم مساوی است با ادامه حمله دشمن.

حضرت آیت‌الله‌العظمی امام سیّد مجتبی خامنه‌ای 19 مرداد 1405 نیز در حکم انتصاب فرمانده کل سپاه خاطرنشان کردند: «نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در مواجهه‌ راهبردی و سرنوشت‌ساز با استکبار جهانی قرار دارد». ایشان بر همین مبنا، یکی از مطالباتی را که مطرح کردند؛ «ارتقای مستمر و همه‌جانبه‌ توانمندی‌ها به منظور بازدارندگی حداکثری، و آمادگی هوشمندانه برای اجرای عملیات تهاجمی پرقدرت علیه دشمن»

بود.

رهبر معظّم انقلاب اسلامی در دیدار با فرماندهان ارشد نیروهای مسلّح علاوه‌بر اعلام تدابیرشان در راستای تعیین معادله جدید جنگ و قدرت، با قدردانی از استواری هوشمندانه جبهه مقاومت در کشورهای مختلف، وحدت ساحات را متغیّری تعیین‌کننده با تأثیر راهبردی در شکل‌دهی به نظم جدید سیاسی و امنیتی در غرب آسیا دانستند و ابراز امیدواری کردند این نظم جدید زمینه روزافزون اتحاد ملّت‌ها و دولت‌های اسلامی را برای شکل‌گیری تمدّن نوین اسلامی فراهم کند.

تدابیر فرمانده معظم کل قوا نصب‌العین نیروهای مسلح قرار گرفته و ارتش و سپاه با تفکر بسیجی و روحیه جهادی و انقلابی آماده پاسخ فوری و اثرگذار و بدون محدودیت جغرافیایی به هر نوع تهدید دشمن هستند. منش و اندیشه نیروهای مسلح، اقتدارآفرین، امنیت‌آور و زندگی‌ساز است، به نحوی که این دستاوردها ملموس و مشهود است. دیروز شهر موشکی جدید نیروی هوافضای سپاه با حضور رئیس ستادکل نیروهای مسلح و فرمانده نیروی هوافضای سپاه رونمایی شد و جلوه دیگری از آمادگی نیروهای مسلح برای پاسخ فوری و اثرگذار و بدون محدودیت جغرافیایی به دشمن مشاهده گردید.

سرلشکر عبداللهی: ما اسرائیل را نابود خواهیم کرد

سرلشکر علی عبداللهی، رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا (ص) در این مراسم با تجلیل از نقش نیرو‌های مسلح در دفاع از کشور، خطاب به کارکنان نیروی هوافضا اظهار داشت: شما و دیگر همرزمانتان که در بخش‌های مختلف نیروی هوافضا و سراسر نیرو‌های مسلح خدمت می‌کنید، به‌راستی قهرمانان این کشور هستید.

سرلشکر عبداللهی با اشاره به عملکرد نیرو‌های مسلح در مقابله با دشمن افزود: به فضل الهی، کاری شگفت‌انگیز انجام شد. آمار‌ها نشان می‌دهد که آمریکا در هیچ جنگی، طی بازه زمانی مشابه، این میزان مهمات و تجهیزات نظامی به کار نگرفته است؛ آن هم با چنین حجمی از مهمات پیشرفته که استفاده از آن‌ها را در میدان نبرد شاهد بودیم.

رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح درباره عوامل ناکامی آمریکا و پشیمانی این کشور از اقدام خود، تصریح کرد: آنچه بیش از سلاح، تجهیزات و امکانات، موجب این ناکامی شد، اراده انسان‌ها بود؛ اراده رزمندگانی همچون شما و سردار سیدمجید موسوی.

وی با تأکید بر اینکه تکلیف نیرو‌های مسلح، ایستادگی در برابر دشمن است، ادامه داد: بزرگی یا کوچکی دشمن و میزان تجهیزات و امکانات آن، مبنای تصمیم ما نیست. آنچه تاکنون پیروزی ما را رقم زده، همین روحیه بوده است؛ نه محاسبات دشمن را می‌پذیریم و نه این محاسبات بر اراده ما تأثیر می‌گذارد.

سرلشکر عبداللهی در واکنش به اظهارات اخیر نتانیاهو تصریح کرد: نتانیاهو اخیراً گفته است «یا ما باید ایران را نابود کنیم یا ایران ما را نابود خواهد کرد». این سخن تازه‌ای نیست؛ روشن است که ما قطعاً آنان را نابود خواهیم کرد.

شگفتانه‌ها در جنگ آینده

یکی پس از دیگری نمایان خواهد شد

فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا‌(ص) افزود: آنان پیش‌تر توان خود را آزموده‌اند و با هر آنچه در اختیار داشتند، به میدان آمده‌اند، اما از دستیابی به هدف خود بازمانده‌اند.

به گزارش تسنیم، وی با اشاره به نیت‌های شوم دشمنان خاطرنشان کرد: هدف آنان نابودی جمهوری اسلامی بود، اما نتوانستند آن را محقق کنند؛ ازاین‌رو، تا این لحظه، رژیم صهیونیستی و آمریکا شکست‌خوردگان قطعی میدان هستند.

سرلشکر عبداللهی همچنین تأکید کرد: شگفتانه‌ها در جنگ آینده، یکی پس از دیگری نمایان خواهد شد.

سردار موسوی: اگر ضرورت پیدا کند، تمام ظرفیت‌های آنان را در منطقه و فرامنطقه زیر آتش خود خواهیم گرفت

همچنین، سردار سید مجید موسوی، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این مراسم بیان کرد: توانمندی‌های به‌یادگار مانده از فرماندهان ارزشمند نیروی هوافضا، امروز ابزاری دفاعی، مستحکم و قابل اتکا برای حفاظت از مردم بزرگوار و پیروی از فرمایشات و منویات فرماندهی معظم کل قوا در برابر دشمنان است. امروز به شکلی قابل قبول و قابل اتکا، آمادگی مقابله با هر تهدیدی را در منطقه و فرامنطقه داریم.

وی افزود: با اتکا به مردم بزرگواری که امروز معجزه‌گون مبعوث شده‌اند و بیش از 9 ماه حضور ارزشمند خود را در میدان‌ها و خیابان‌ها به نمایش گذاشته‌اند، صلابت، استقامت و پایمردی خود را در برابر دشمنان نشان خواهیم داد و آنان را از هرگونه خطا و اشتباه منصرف خواهیم کرد.

فرمانده نیروی هوافضای سپاه تصریح کرد: اگر ضرورت پیدا کند، تمام ظرفیت‌های آنان را در منطقه و فرامنطقه زیر آتش خود خواهیم گرفت و چیزی جز شکست و هزیمت برای دشمن باقی نخواهیم گذاشت. در همه عرصه‌های نبرد، رزمندگان نیروی هوافضا همچون دو جنگ گذشته پای کار نظام خواهند بود.

ملت بعثت یافته ایران و نیروهای مسلح پاکباخته

در صورت شرارت مجدد دشمن، جنگ را فرامنطقه‌ای خواهند کرد

در این شرایط، ملت مبارز، بصیر و فرهیخته ایران با دشمن‌شناسی، شناخت معارف انقلاب، تشخیص صحیح و درک حقیقت مسائل امروز در عرصه فرهنگ، سیاست، اجتماع و اقتصاد، پشتوانه بزرگ انقلاب اسلامی و ولایت فقیه است. نیروهای مسلح نیز همگام با ملت بزرگ ایران با تولید چندبرابری انواع مهمّات و سلاح‌های شناسایی، پشتیبانی و رزمی از آمادگی همه‌جانبه برخوردارند. موشک‌های جدید ایران آماده شلیک، بدون محدودیت جغرافیایی‌اند، ملت بعثت یافته ایران و نیروهای مسلح پاکباخته خط دفاعی مستحکم را مقابل دشمن تشکیل داده‌اند و با تبعیت از امام خامنه‌ای در صورت شرارت مجدد دشمن، جنگ را فرامنطقه‌ای خواهند کرد و کابوس دیگری برای دشمن آمریکایی- صهیونی خواهند ساخت.

ضرورت تبعیت از رهنمودهای امام خامنه‌ای

و ارسال پیام اقتدار ایران و روایت قوت و قدرت کشور

دشمن جنگ وجودی - تمدنی به ایران تحمیل کرده و به واگذاری مؤلفه‌های قدرت ایران مانند توان هسته‌ای، موشکی، منطقه‌ای و... راضی نیست بلکه می‌خواهد ایران را تجزیه کند. مسئولان توجه کنند که نباید از هیچ گلوگاهی عقب‌نشینی کنند. ایران اهرم‌های قدرتمندی در دست دارد؛ تنگه هرمز که جریان انرژی جهانی را با آن باید کنترل کرد. تنگه باب‌المندب که دیگر اهرم کنترل مسیرهای دریایی و انرژی است و کابل‌های اینترنت خلیج‌فارس که جریان اطلاعات را انتقال می‌دهد و در اختیار ما است. اینها بخش‌هایی از ابزارهای بازدارندگی ما هستند. نباید در ازای وعده‌های پوچ، این اهرم‌ها را به دشمن هدیه داد. ما با کودک‌خواران جزیره اپستین طرف هستیم که چند ساعت پس از آنکه رئیس‌جمهور در اجلاس سران شانگهای پیام احیای تفاهم‌نامه مرده را به آمریکا داد، با بمباران جنوب ایران، پاسخ خوش‌بینی و حسن نظر وی را دادند. ترامپ قبلا گفته بود تعامل با مقام‌های ایرانی وقت تلف کردن است و تفاهم‌نامه تمام شده است، در این شرایط باید گوش به فرمان رهبر حکیم انقلاب باشیم و نباید در داخل ایران به جای ارسال پیام اقتدار ایران و روایت قوت و قدرت کشور، پیام انفعال و ضعف به دشمن داده شود و از وضعیت بحرانی آمریکا کاسته شود.

ملت مبعوث ایران با تبعیت از امام خامنه‌ای(حفظه الله) پشتیبان مقاومت ایران اسلامی و نیروهای مسلح و در حال سازماندهی برای گسترش نقش‌‌آفرینی در راستای پیشرفت کشور است و اجازه نمی‌دهد دشمن به اهداف پلیدش برسد. رهبر معظم انقلاب 8 شهریور 1405 در بخشی از پیام به‌مناسبت هفته وحدت تأکید کردند: «امروز چشم‌انداز غلبه نهائی حق بر باطل بیش از گذشته به عینیّت نزدیک شده است».