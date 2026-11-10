وزارت امور خارجه اتهام‌های بی‌اساس و مغرضانه دولت فرانسه علیه ایران مبنی بر مشارکت در اقدامات ادعایی سایبری در فرانسه را کاملاً مردود دانست.

وزارت امور خارجه در بیانیه‌ای اتهام‌های بی‌اساس و مغرضانه دولت فرانسه علیه ایران مبنی بر مشارکت در اقدامات ادعایی سایبری در فرانسه را کاملاً مردود دانسته و سیاست نخ‌نمای اتهام‌زنی علیه ایران را شدیداً محکوم می‌کند.

متن بیانیه به شرح ذیل است:

«وزارت امور خارجه اتهام‌های بی‌اساس و مغرضانه دولت فرانسه علیه ایران مبنی بر مشارکت در اقدامات ادعایی سایبری در فرانسه را کاملاً مردود دانسته و سیاست نخ‌نمای اتهام‌زنی علیه ایران را شدیداً محکوم می‌کند.

طرح اتهام تازه علیه ایران - که در ادامه اتهام‌ها و ادعاهای تکراری پیشین با هدف انحراف افکار عمومی از سیاست‌های مخرب فرانسه در قبال ایران و منطقه غرب آسیا، به‌ویژه میزبانی چنددهه‌ای گروه‌های تروریستی و حمایت از نسل‌کشی فلسطینی‌ها صورت می‌گیرد - اقدامی بسیار غیرمسئولانه و سخیف برای تخریب چهره ایران و اخلال در روابط آن با سایر کشورها است و صرفاً موجب خوشایند آمریکا و رژیم صهیونیستی به‌عنوان بزرگ‌ترین ناقضان حقوق بین‌الملل شده است.

طرح این ادعاهای بی‌اساس از سوی دولت فرانسه به منزله فرافکنی ضعف‌هایشان در حکمرانی، ناتوانی در تأمین مطالبات مردم و قصور در رفع ضعف سامانه‌های اداره کشور است که حتی قادر به کنترل درجه حرارت یخچال‌ها هم نیستند و درصدد هستند تا تقصیر آن را با طرح اتهامات سخیف به دوش عوامل خارجی بیندازند.

وزارت امور خارجه به مقامات فرانسه توصیه اکید می‌کند به‌جای صرف بودجه‌های کلان برای مداخله در کشورهای دیگر، از جمله با سوءاستفاده از پوشش دیپلماتیک و پروژه‌های به‌ظاهر فرهنگی، امکانات خود را صرف پاسخگویی به مطالبات معیشتی و آموزشی مردم خود نماید.

جمهوری اسلامی ایران با یادآوری مسئولیت بین‌المللی دولت فرانسه به‌خاطر اقدامات ناقض حقوق بین‌الملل و مداخلات غیرقانونی فرانسه علیه ایران، تأکید می‌کند که در اتخاذ تدابیر ضروری و مقتضی برای صیانت از منافع و امنیت ملی خود در قبال تحرکات غیرقانونی خارجی تردید نخواهد

کرد.»