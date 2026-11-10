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کد خبر: ۳۴۱۸۱۴
تاریخ انتشار : ۱۹ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۷
سرویس کیهان » اخبار
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کانادا در اقدامی خصمانه ۱۱ نهاد ایرانی را تحریم کرد

در حالی‌ که سیاست فشارهای اقتصادی علیه تهران در طی سال‌ها جواب نگرفته است، در این راستا کانادا ۱۱ نهاد ایرانی را تحریم 
کرد.
دولت کانادا روز سه‌شنبه 
(19 آبان) از اعمال «مجدد» تحریم‌ها علیه ۱۱ نهاد ایرانی خبر داد. طبق اعلام دولت کانادا، این نهادها پیش‌تر در سال ۲۰۱۶، پس از توافق برجام از فهرست تحریم‌ها خارج شده بودند.
اتاوا اعمال مجدد تحریم‌ها علیه این نهادها را در قالب «مقررات اقدامات اقتصادی ویژه (ایران)» انجام داده است و مدعی است که با این کار دسترسی ایران به فناوری‌های حساس و منابع مالی را بیش از پیش محدود می‌کند.
ادامه اعمال تحریم‌ها و آنچه آمریکا و کشورهای متحدش تحت عنوان فشار اقتصادی مطرح می‌کنند ناکارآمد بوده است و نتوانسته به اهداف خود دست پیدا کند.

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