ادعای آمریکا درباره مذاکرات در قطر دروغ محض است

دبیر شورای عالی امنیت ملی بار دیگر ادعاهای آمریکایی‌ها درباره برگزاری نشست در قطر را قویاً تکذیب کرد.

سرلشکر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی در مصاحبه اختصاصی با شبکه المیادین گفت: ادعای آمریکایی‌ها درباره استمرار مذاکرات یا برگزاری نشست در قطر، دروغ محض است.

وی تصریح کرد که این امر تنها با هدف کاهش فشارهای اقتصادی و پایین آوردن قیمت نفت مطرح

می‌شود.

سرلشکر رضایی گفت: ایران

7 شرط مشخص به‌عنوان حقوق مسلم ملت خود را ارائه داده و تا زمانی که این شرایط به طور کامل اجرا نشود، تنگه هرمز باز نخواهد شد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران تاکید کرد: ما شروط خود را به طرف آمریکایی ابلاغ کرده‌ایم، اما پاسخ اولیه آن‌ها ناکافی و فریبکارانه بود و همچنان منتظر پاسخی صریح و روشن

هستیم.

به گزارش تسنیم، وی افزود: شایعات مطرح‌شده پیرامون برنامه‌ریزی برای دیدار میان اینجانب و «جی‌دی ونس»، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، کاملاً بی‌اساس و کذب

است.

دست از ساختن اخبار جعلی

درباره مذاکرات خیالی بردارید

و نظم نوین غرب آسیا را

انکار نکنید

سرلشکر محسن رضایی، در حساب کاربری خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی خطاب به آمریکایی‌ها نوشت: جنگ علیه ایران، دولت آمریکا را از همین حالا به ‌شدت آسیب زده کرده است؛ اما واشنگتن همچنان مانند یک قمارباز مستأصل تقلا می‌کند.

وی افزود: دست از ساختن اخبار جعلی درباره مذاکرات خیالی بردارید و نظم نوین غرب آسیا را انکار

نکنید.

به گزارش مهر، سرلشکر رضایی تصریح کرد: زمان آن رسیده که در برابر هفت شرطی که ایران بارها اعلام کرده است، تسلیم شوید.