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کد خبر: ۳۴۱۸۱۰
تاریخ انتشار : ۱۹ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۷
سرویس کیهان » اخبار
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استارت نمی‌زنه!(گفت و شنود)

گفـت: همه شواهد موجود و گزارش‌های رسمی رسانه‌ها و مقامات آمریکایي از شکست سخت و سنگین ترامپ و جمهوری‌خواهان در مقابل ایران حکایت می‌کنند.
گفتم: این گزاره ناقص است، همه شواهد نشان‌دهنده شکست سخت و سنگین آمریکا و متحدان غربی و عبری و عربی آن در مقابل ایران است و نه فقط ترامپ و جمهوری‌خواهان.
گفت: ایول! گردانندگان اصلی و برنامه‌ریزان زیر‌پوستی آمریکا می‌خواهند این شکست سنگین را در حد و اندازه شکست یک رئیس‌جمهور پایین بیاورند و شکست بزرگ قطب غرب در مقابل ایران را پنهان کنند!
گفتم: به همین علت است که گفته می‌شود؛ تعداد زیادی از افراد نزدیک به دونالد ترامپ از هگست گرفته تا ونس و روبیو در فهرست برکناری قرار گرفته‌اند! 
گفت: پس بگو چرا برنامه‌ریزان زیر‌پوستی آمریکا اصرار دارند که تقصیر شکست را به گردن ترامپ و همکاران نزدیکش بیندازند و ماجرای اصلی را ماست‌مالی کنند و به افکار عمومی آمریکا و جهانیان پاسخی ندهند!
گفتم: یارو به دکتر گفت؛ پسر من احساس می‌کند که ماشین است! هر وقت کاری با او دارم می‌گوید؛ باطری ندارم! پنچرم! بنزینم تمام شده! موتورم سوخته! و‌... دکتر گفت؛ خُب بیارش معاینه کنم. یارو گفت؛ می‌خواستم بیارمش ولی هرچی گوشش رو پیچوندم، استارت نزد!

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