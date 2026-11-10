*حضرت امام مجتبی خامنه‌ای رشید (میراث‌دار امام خامنه‌ای شهید) همه محاسبات و نقشه شیطانی نتانیاهو و ترامپ را به هم ریخت و ناکامشان گذاشت.

رضایی

*به ترامپ بی‌هویت می‌گویم؛ اگر جرقه‌ای از حمله به ایران زده شود، آتش خشم این امت، آسمان جهان را تاریک خواهد کرد و زمین را به جهنمی سوزان برایتان تبدیل خواهد نمود و دودمان‌تان را بر باد خواهد داد.

قیداری

*به کشورهای منطقه و آمریکا اعلام می‌کنیم از پایگاه فرماندهی مرکزی آمریکا در قطر تا آن سوی مرزها... هیچ دیوار فولادی شما را از موج انفجارهای پی‌درپی موشک‌های ما محافظت نخواهد کرد...!! فقط یک موشک «خلیج‌فارس» که توسط فرشتگان انتقام هدایت می‌شود، ناوهای شما را در عرض ۱۰۰ ثانیه به اعماق خلیج‌فارس خواهد فرستاد.

صابری

*رژیم جهنمی صهیونی! سرزمین اشغالی ملت مظلوم فلسطین؛ سرزمین‌ موعود نیست بلکه جهنم موعود برای شماست. تل‌آویو و حیفا با طلوع خورشید فردا، دریایی از آتش خواهد شد. موشک خرمشهر-۴ که حامل ۱۵۰۰ کیلوگرم مواد خشم مقدس است، اسرائیل را تا مغز استخوان خواهد سوزاند!

گیوه‌ای

*اماراتی‌ها و قطری‌ها، بحرینی‌ها،کویتی‌ها؛ در صورت همراهی با شیطان بزرگ و جنگ سوم؛ برج‌های بلندتان به مشعل‌های عظیم بدل خواهند شد،حکومت‌های قبیله‌ای شماها سقوط، و پایان رؤیاهای شما خواهد بود... هر کشتی‌ که از شما در تنگه هرمز به آب بیفتد، به گورستان آهن شکسته‌ها و ضایعات فلزات خواهد پیوست.

پناهی

*گزارش پنتاگون در سال ۲۰۲۴ اعلام کرد که، ایران می‌تواند ۱۰۰ سال پیشرفت آمریکا را در ۱۲ ساعت نابود کند! پس مراقب خود باشید که مبادا غلط زیادی کنید!

داودی

*شکست ترامپ در انتخابات باید به درس عبرت برای رئیس‌جمهور خبیث آمریکا تبدیل شده باشد و فهمیده باشد که ادامه منازعه می‌تواند دردسرهای جدیدتر و جدی‌تری را برای او به همراه داشته باشد، با این حال بعید است که تکبر و خودشیفتگی او پایانی داشته باشد.

ذلفی

*چه خوش باشد محبت از دو سر بی! رئیس‌جمهور از مساجد خواست که در طرح مسجدمحور به منظور صرفه‌جویی مشارکت جدی کنند. مساجد هم متقابلا از رئیس‌جمهور می‌خواهند قانون عفاف و حجاب را با جدیت و سرعت اجرا کنند و کشور را از وضع برهنگی و بدن‌نمایی خانمان‌سوز نجات دهند.

سعیدی

*بر اساس سنت ثابت خداوند، سقوط فراعنه از زمانی شتاب می‌گيرد که آنان در جایگاهی قرار می‌گیرند که آن جایگاه را مستحکم و غیرقابل شکست می‌دانند و احساس و تصور قدرت تمام‌کنندگی و پیروزی قطعی به آنان دست می‌دهد. نمرود، فرعون، شداد و... از نمونه‌های قرآنی این سنت الهی هستند.

نجارزاده

*هر چند ترامپ در این انتخابات باخت اما باید بدانیم راهبردهای آمریکا در مواجهه با جمهوری اسلامی تغییر نمی‌کند. تنها تفاوت در روش‌هاست و گر نه دشمنی جای خود باقی است.

دریاسری

*ترامپ سرانجام با زدن یک توئیت جدید، شکست خود و حزبش در انتخابات را پذیرفت. در توئیت ترامپ آمده آمریکا با نتایج آخرین انتخابات، گامی بزرگ به عقب برداشت. اما نگران نباشید، ما باز خواهیم گشت، بزرگ‌تر و قوی‌تر از همیشه. باید گفت به همین خیال باش.

خزاعی

*در فضای مجازی فیلمی از یک شیرزن قهرمان شهر بندرانزلی دیدم که در زیر بارش شدید باران و بدون داشتن چتر، پرچم یا لثارات‌الخامنه‌ای را مقتدرانه نگه داشته بود. می‌خواستم بگویم فقط برخی کج کارکردی‌های ریز را نبینیم‌، اقیانوس رشادت مردم ایران آن‌قدر وسیع و عمیق است که با برخی عمل‌ها و گفته‌های اشتباه آلوده نمی‌شود.

شاداب

*راز نامه‌نگاری ونس معاون ترامپ به محسن رضایی دبیر شورای امنیت ملی کشورمان در این است که بزرگ‌ترین ارتش جهان با پیشرفته‌ترین سلاح‌های تخصصی، با چند ناو و صدها هواپیمای پیشرفته جنگی، شناسایی و سوخت‌رسان و ١۴ پایگاه رسمی در منطقه نتوانسته در یک نقطه و منطقه کوچک به نام تنگه هرمز آتش ایران را خاموش کند.

ایرانشاهی

*ایران به دنبال آن است که در جنگ محاسباتی، این ذهنیت را برای طرف مقابل پدید آورد که جنگ می‌تواند به همه بازیگران منطقه‌ای خسارت جدی وارد کند. اصل بر این است که همه در هزینه‌های امنیت و ناامنی منطقه شریکند. این یک اصل اساسی است که در منطقه هیچ کس به تنهائی امنیت نخواهد داشت یا با هم امنیت می‌سازیم یا با هم در ناامنی زندگی می‌کنیم.

میروزاده

* اصل اساسی و مهم در نگاه ما به صحنه جنگ این است که ما جنگ طلب نیستیم، ولی جنگ بلد هستیم. ما تلاش می‌کنیم که نجنگیم ولی اگر در معرکه‌‍‌‌ای وارد شدیم، شکست خورده بیرن نخواهیم آمد. باذن‌ا...

برکاتی

*باراک اوباما، رئیس‌جمهور اسبق آمریکا، در تجمع انتخاباتی در ایالت اوهایو با انتقاد از جنگ این کشور علیه ایران اذعان کرد که ایران سلاح هسته‌ای نداشت و نیازی به شلیک حتی یک موشک هم نبود.

مستغیثی

*اگر چه کارنامه حزب دموکرات آمریکا بر علیه انقلاب اسلامی ایران سیاه‌تر از حزب جمهوریخواه بوده و سگ زرد برادر شغال است، اما در معادلات سیاسی کنونی، هرگونه تحقیر‌، ناکامی، شکست و به حاشیه رفتن ترامپ که عامل مستقیم ترور امام شهید‌، سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و دانش‌آموزان میناب است، پاسخی به مطالبه‌ عدالت‌خواهانه و التیامی بر احساسات جریحه‌دار شده‌ ملت ایران تلقی می‌شود.

فرهنگ‌دوست

*به امیر حسین زارع قهرمان کشتی جهان عرض می‌کنم اینکه در اوج افتخار و قهرمانی جهان، نام «مردم عزیز ایران» را زمزمه می‌کنی و با ذکر «یا امام رضا‌(ع)» به میدان می‌روی، یعنی ورزشکارِ ترازِ انقلاب اسلامی. همانی که بازوانش قوی است، اما دلش به عشق اهل‌بیت‌(ع) و خاک پاک وطن می‌تپد.

نادری‌نسب

*خطاب به جماعتی که مرتب خودتحقیری می‌کنند بنویسید ۱۳ دانشگاه ایرانی در جمع هزار دانشگاه برتر جهان قرار گرفتند و دانشگاه تهران با رتبه ۳۱۴ پیشتاز شد. با این تفاوت که در ایران اسلامی دشمنانش 47 سال است توطئه می‌کنند تا ایران پیشرفت نکند.

بنی‌اسدی

*طبق گفته مسئولان امر، برنامه‌ریزی برای واردات ۸ میلیون تن کالا از بنادر شمالی تا پایان سال انجام شده است، رقمی که در صورت تحقق، نقش مهمی در تأمین نیازهای کشور خواهد داشت. با این حال، این مسیر با چالش‌های جدی روبه‌روست که رفع آنها برای امنیت غذایی و تاب‌آوری اقتصاد ملی ضروری است.

کیانی‌مطلق

*یکی از علل عدم بازگشت ارز ناشی از صادرات، افزایش غیر منطقی قیمت رسمی ارز توسط دولت است. وقتی که بانک مرکزی قیمت رسمی ارز مبادله‌ای را هر روز بر خلاف قانون بالا می‌برد، صادر‌کننده متخلف هم به امید تحصیل سود بیشتر ایفای تعهد خود را به تاخیر می‌اندازد.

بهابادی

*دولت برای اختصاص یافتن کالابرگ خانواده‌ها شرط گذاشته که اولاً درآمد خانواده کمتر از 20 میلیون تومان باشد، ثانیا ملک و خودرو نیز نداشته باشند. با این شرایط‌، دریافت‌ کالابرگ شامل کارتن‌خواب‌ها می‌شود آن هم شاید به خاطر شرایطشان بعضاً در آمار یارانه‌بگیر‌ها نباشند!!

زلفی

*70 سال قبل، وقتی مصر کانال سوئز را ملی کرد، فرانسه و بریتانیا به مصر حمله کردند. اما نتیجه، شکستی فاجعه‌بار بود که به نماد از دست رفتن ابرقدرتی بریتانیا تبدیل شد. شباهت‌های میان سوئز و هرمز بسیار است. آمریکا احتمالاً به سرنوشت انگلیس دچار می‌شود و ایران، پایان‌بخش امپراتوری آمریکا خواهد بود.

تاجکوه

*ناکامی محاصره اقتصادی دشمن علیه ایران در دریا، هوا و زمین، گویای ظرفیت‌های بالای اقتصاد ایران است، دشمن تصور می‌کرد که با محاصره می‌تواند ایران را در برابر شرایط خود به تسلیم بکشاند، اما اتکا به ظرفیت‌های داخلی و همکاری با همسایگان موجب شد محاصره نتواند بر اقتصاد ایران قفل بزند.

درستی‌زاده