«بازدارندگی فعال» با مردم قهرمان و هوافضای مقتدر(یادداشت روز)

۲۱ آبان‌ماه در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران، بیش از آنکه صرفاً یک نام‌گذاری مناسبتی باشد، یادآور اندیشه راهبردی مردی است که خشت اول اقتدار موشکی این مرزوبوم را با تلاش وصف‌ناشدنی و اخلاص تمام بنا نهاد؛ شهید سرافراز «سردار حسن تهرانی‌مقدم»، پدر موشکی ایران، ثابت کرد که کلیدواژه «ما می‌توانیم» صرفاً یک شعار نیست، بلکه فرمول اراده مستحکم و شکست‌ناپذیری یک ملت است. امسال در شرایطی به استقبال روز ملی «هوافضا» می‌رویم که تقویم کشور، آغشته به حماسه‌آفرینی‌های بی‌بدیل فرزندان غیور این آب‌وخاک در میدان‌های واقعی رزم است که سنگ بنای

آن را شهید تهرانی‌مقدم با تست اولین راکت با نام «نازعات» که بُرد آن بین ۸۰ تا ۱۵۰ کیلومتر بود، در سال ۱۳۶۶ انجام داد. با ساخت این موشک بومی فصل نوینی در پیشرفت صنعت و تکنولوژی نظامی ایران آغاز شد که تداوم آن را بعد از دفاع مقدس ۸ساله در ساخت و تولید انواع موشک‌های پیشرفته‌تر بومی همچون «شهاب ۳» با بُرد ۲۰۰۰ کیلومتر، «عماد»، «قدر»، «خیبر» و... شاهد بودیم. جنگ تحمیلی ۱۲روزه در خرداد ۱۴۰۴ و استمرار آن در «جنگ رمضان» که از اسفند همان سال و در پی شهادت مظلومانه رهبر حکیم انقلاب، حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای (قدّس‌الله نفسه الزکیّه)، بر ملت ما تحمیل شد، نقطه‌عطفی خیره‌کننده در تاریخ نظامی ایران و جهان رقم زد. درباره این روز پرفروغ و ازخودگذشتگی‌هایی که در طول این چند دهه به‌ویژه در جنگ ۱۲روزه و جنگ رمضان تاکنون نیروی قدرتمند هوافضای سپاه داشته است، به چند نکته اشاره می‌شود:

1- برخلاف ارزیابی‌های محاسبه‌گرایانه اتاق‌های فکر غرب که گمان می‌کردند با ضربه به رأس هرم نظام اسلامی، شیرازه‌ کشور از هم خواهد پاشید، نیروی هوافضای سپاه با اتکا به دستاوردهای بومی و تکنولوژی‌های پیشرفته‌ «هایپرسونیک»، چنان درس پشیمان‌کننده‌ای به ارتش تروریستی آمریکا و سگ هار آن رژیم صهیونیستی داد که امروز معادلات امنیتی در منطقه غرب آسیا را برای همیشه تغییر داده است. بیانات راهگشای رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای(مدّظلّه العالی) در تاریخ ۹ آبان ۱۴۰۵ در جمع فرماندهان ارشد نظامی، نقشه‌راه دقیقی بود که این پیروزی‌های میدانی را در قالب «معماری جدید بازدارندگی» تئوریزه و تبیین کردند. بازخوانی این بیانات عمیق، در پرتو واقعیات میدان رزم، ابعاد ژرف اقتدار ایران اسلامی را

بیش از پیش نمایان ساخت.

2- هوافضای سپاه پیش از آنکه پیام امام خویش در رابطه با ضرورت بازدارندگی را دریافت کند، مفهوم بازدارندگی را از «تئوری تهدید» تا «اقدام قاطع و فوری» در صحنه میدان پیاده‌سازی کرده بود. در ادبیات کلاسیک روابط بین‌الملل و دکترین‌های امنیتی غرب، «بازدارندگی» غالباً بر پایه انباشت تسلیحات بازدارنده و ایجاد «توازن ترس» بنا شده است. غرب‌گرایان خودباخته نیز همواره تلاش می‌کنند تا با بزرگ‌نمایی توان تسلیحاتی دشمن، سایه جنگ را بر سر کشور سنگین جلوه دهند و ملت را به تسلیم وادارند، اما انقلاب اسلامی در مکتب دفاعی خود، این مفهوم را از اساس دگرگون کرد. سخنان صریح رهبر معظم انقلاب در ۹ آبان ۱۴۰۵، پرده از این حقیقت برداشت که در دکترین جمهوری اسلامی، بازدارندگی صرفاً یک ابزار ایستا برای «ترساندن» دشمن نیست، بلکه یک «سازوکار پویا، فعال و شبکه‌محور» برای خنثی‌سازی هرگونه خطای محاسباتی دشمن است. بازدارندگی فعال یعنی دشمن بداند که هزینه هرگونه تجاوز، صرفاً پرداخت هزینه‌های اقتصادی یا سیاسی نیست، بلکه به معنای «انهدام کامل زیرساخت‌های حیاتی، استقرار آتش در عمق سرزمین‌های اشغالی و فراری‌دادن ناوهای هواپیمابر او به هزاران کیلومتر آن‌سوتر» است. رویدادهای میدانی جنگ‌های اخیر (جنگ ۱۲روزه و جنگ رمضان) گواهی صادق

بر این مدعاست. وقتی ناوهای اتمی و هواپیمابرهای چند ده میلیارد دلاری

آمریکا در خلیج‌فارس و دریای عمان، زیر آماج موشک‌های نقطه‌زن و پهپادهای انتحاری هوافضای سپاه ناچار شدند فرار را بر قرار ترجیح داده و هزاران کیلومتر عقب‌نشینی کنند، نظریه‌پردازان پنتاگون اعتراف کردند که دکترین نظامی آمریکا در برابر الگوی نوین دفاعی ایران کارایی خود را از دست داده است. این یعنی بازدارندگی به ثمر نشسته و دشمن پیش از آنکه دست به ماشه ببرد، از تبعات ویرانگر اراده پولادین جوانان این مرزوبوم به وحشت افتاده است.

3- وقتی موشک‌های ایرانی «گنبد آهنین» رژیم صهیونیستی را از هرگونه اقدام تدافعی بی‌اثر کرد، تازه دنیای غرب فهمید هوافضای سپاه به چه دستاورد بزرگی دست یافته است. برای درک ژرفای دستاوردهای هوافضا، باید به زبان آمار و مصادیق مستند فنی سخن گفت؛ همان حوزه‌ای که متخصصان صنعت موشکی کشور و آن جوان پاسدار با خلق شاهکارهایی نظیر خانواده موشک‌های هایپرسونیک «فتاح» (فتاح ۱ و ۲) و موشک راهبردی «خرمشهر ۴» و ده‌ها نوع موشک شناخته و ناشناخته دیگر، خواب را از چشمان فرماندهان صهیونیست ربودند. موشک‌های هایپرسونیک فتاح با سرعتی فراتر از ۱۳ تا ۱۵ ماخ (بیش از ۱۵ هزار کیلومتر بر ساعت) و برخورداری از قابلیت مانورپذیری در داخل و خارج از جو، عملاً تمامی سامانه‌های ضدموشک غربی و آمریکایی (نظیر پاتریوت، تاد و گنبد آهنین) را فلج کرده‌اند. کلاهک گلاید هایپرسونیک در فتاح ۲ و پیشران سوخت جامد با نازل متحرک در فتاح ۱، توانمندی‌ای را به نمایش گذاشت که نشریات معتبر نظامی جهان نیز ناچار به اعتراف آن شدند؛ اینکه «هیچ سپر دفاعی در جهان برای مهار موشک‌های هایپرسونیک ایرانی وجود ندارد». اصابت دقیق این موشک‌ها به پایگاه‌های مستحکم دشمن در عمق اراضی اشغالی طی یک سال گذشته، پندار تسخیرناپذیری رژیم صهیونیستی را برای همیشه باطل کرد. موشک بالستیک بُردبلند خرمشهر ۴ که به مشت آهنین صنعت دفاعی ایران شهرت یافته است با سرجنگی عظیم

۱۵۰۰ کیلوگرمی و وزن ۳۰تنی، با سرعتی معادل ۱۶ ماخ در فاز میانی

و ۸ ماخ در هنگام ورود به جو، قادر است مسافت ۲۰۰۰ کیلومتری را در کمتر از ۱۲ دقیقه طی کند. رادارگریزی، مقاومت مطلق در برابر جنگ الکترونیک و عدم نیاز به GPS، این نوع موشک را به دژی متحرک در آسمان تبدیل کرده است که هرگونه تلاش دشمن برای اخلال الکترونیکی را خنثی می‌سازد. اکنون نیز با برداشتن محدودیت جغرافیای تهدید، دشمن باید صدای غرش موشک‌های جدید بالاتر از ۲۰۰۰ کیلومتر هوافضای سپاه را در پایگاه‌های آمریکایی در هزاران کیلومتر آن‌سوتر در آلمان، انگلیس، آلبانی، یونان، قبرس و برخی کشورهای همسایه که تاکنون با خویشتن‌داری ایران فقط نظاره‌گر بلند شدن جنگنده‌های آمریکایی از پایگاه‌های آمریکا در آن کشورها بوده است، بشنود.

4- اکنون شبکه‌ای پیوسته از شهرهای موشکی و تونل‌های عمیق زیرزمینی سپاه در سرتاسر جغرافیای پهناور ایران اسلامی گسترده شده و دژی ناشناخته و نفوذناپذیر را پدید آورده است. این پایگاه‌های راهبردی که در اکثر استان‌ها و در دل کوه‌های استراتژیک در عمق صدها متری زمین تعبیه شده‌اند، ظرفیت عظیم بازدارندگی کشور را تضمین می‌کنند. اخیراً نیز مسئولان ارشد سپاه با اشاره به توسعه این زیرساخت‌ها، بر رونمایی از شهرهای موشکی جدید و دستاوردهای نوین دفاعی تأکید کرده‌اند. این هماهنگی و پراکندگی جغرافیایی به دشمنان زبون ثابت می‌کند که در صورت هرگونه حماقت در جنگ آینده، صاعقه‌های ویرانگر از نقاطی نامعلوم فرود خواهند آمد که هیچ توان نظامی و راداری قادر به رهگیری و هیچ سامانه ضدموشکی یارای مقابله با آن نیست. استقرار «شهرهای زیرزمینی تولید و پرتاب موشک» در اعماق کوه‌ها و همچنین ارتقای موشک‌های قدر و عماد، ضریب بقای تجهیزات نظامی ایران را به صددرصد رسانده است. انتشار گزارش‌های رسمی از انهدام بیش از ۲۶۰ هواگرد متجاوز (شامل جنگنده‌های پیشرفته F-16 ،F-35 و پهپادهای استراتژیک RQ1 و RQ9 و به غنیمت گرفتن چندین فروند پهپاد «لوکاس» دشمن با بهره‌گیری از جنگ الکترونیک) در طول جنگ رمضان و اکنون، نشان می‌دهد که آسمان ایران برای متجاوزان به گورستانی روباز بدل شده است.

5- مردم بابصیرت ایران اسلامی به‌رغم تمامی مشکلات معیشتی، به‌خوبی درک کرده‌اند که موشک‌های نقطه‌زن هوافضای سپاه، در واقع فریاد رسای مظلومان عالم و پاسدار استقلال و عزت کشورند. امروز جمهوری اسلامی ایران به پشتوانه رهبری حکیمانه، مردمی وفادار و نیروهای مسلح مجهز به پیشرفته‌ترین فناوری‌های بومی موشکی و پهپادی، در اوج اقتدار ایستاده است و پیام این مردم و نیروی مسلح آن به سردمداران تروریست واشنگتن و باند جنایتکار تل‌آویو این است که در جنگ ۱۲روزه و جنگ رمضان رد سیلی محکم موشک‌های هوافضا را بر چهره زشت خود احساس کردید و امروز با معماری نوین بازدارندگی فعالی روبه‌رو هستید که با هفت مؤلفه بزرگ (بازدارندگی حداکثری، پاسخ فوری و اثرگذار، گسترش دامنه جغرافیایی پاسخ، توجه به دارایی‌های مادی و غیرمادی، طراحی دکترین و تاکتیک بومی، وحدت ساحات و حمایت مردم از نیروهای مسلح) که رهبر حکیم انقلاب در دیدار با فرماندهان ارشد نیروهای مسلح به‌عنوان شناخت راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران بر آن تأکید داشتند، مواجه هستید. لذا با رشادت‌های غیرقابل‌وصفی که هوافضای سپاه و نیروهای مسلح قهرمان و ملتی که نزدیک به ۲۶۰ شب در خیابان در گرما و سرما ایستادگی کرده‌اند، پرچم اقتدار ایران اسلامی به حول قوه الهی بر بلندای قله‌های عزت به اهتزاز درآمده و نوید پیروزی این ملت در جهان طنین‌انداز شده است.

حسن رشوند