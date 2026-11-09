دکترین ارتش به سمت رویکرد تهاجمی حرکت کرده است

سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران از تغییر راهبرد ارتش به رویکرد تهاجمی خبر داد و گفت: مفاهیم «پاسخ اثرگذار» و «بدون محدودیت جغرافیایی» تعریف عملیاتی شده‌اند و در حال تبدیل‌شدن به راهبرد‌های اجرائی هستند.

امیر محمد اکرمی‌نیا، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران با تشریح ابعاد تحول در دکترین نظامی کشور، اظهار داشت: اجرای فرامین اخیر فرمانده معظم کل قوا (مدظله العالی) با جدیت دنبال می‌شود و حرکت به سمت دکترین تهاجمی، تسلیحات متناسب و تحول در شیوه‌های نبرد را ضروری می‌کند.

وی با بیان اینکه دکترین نظامی پیشین بر وضعیت دفاعی و بازدارندگی جبرانی یا تنبیهی استوار بوده است، افزود: در این چارچوب، تلاش می‌شد ضربه نخست دشمن دفع شود و سپس ضربه دوم، متناسب با اقدام دشمن و در محدوده جغرافیایی منطقه و پایگاه‌های آمریکا در منطقه، وارد شود. سخنگوی ارتش فوریت پاسخ را یکی از محور‌های فرامین اخیر دانست و با اشاره به پاسخ نیرو‌های مسلح در آغاز جنگ، گفت: در کنار فوریت، «اثربخشی» و «نبود محدودیت جغرافیایی» از نکات جدید این فرامین است که به‌عنوان فرمان فرمانده کل قوا، مبنای اقدام نیرو‌های مسلح قرار گرفته است.

به گفته امیر اکرمی‌نیا، این مفاهیم تعریف عملیاتی شده و روند تبدیل آنها به راهبرد‌های اجرائی با جدیت در جریان است؛ راهبرد‌هایی که در کنار اصول کلی و شیوه‌های نبرد، دکترین آینده ارتش را شکل خواهند داد.

سخنگوی ارتش همچنین بر جامع و هوشمند بودن این دکترین و اتکای آن به بنیه معنوی و حمایت‌های مردمی تأکید کرد و گفت: مردمی‌بودن، ایمان و باور‌های دینی از ویژگی‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران بوده و این موضوع در چارچوب آینده نیز مورد توجه است.

آموزش و تسلیحات

متناسب با دکترین تهاجمی

وی در پاسخ به پرسشی درباره الزامات تغییر دکترین در سازمان رزم و آمادگی عملیاتی، توضیح داد: این تحول از مبانی نظری، مبانی دینی و آموخته‌های جنگ جاری و جنگ گذشته آغاز می‌شود و سپس در قالب راهبرد، تاکتیک و شیوه نبرد، به تعیین ساختار و تسلیحات مورد نیاز می‌رسد.

به گزارش گروه دفاعی امنیتی دفاع‌پرس به نقل از رادیو گفت‌و‌گو، سخنگوی ارتش آغاز این روند را در چارچوب فرمان اخیر فرمانده معظم کل قوا توصیف و عنوان کرد: اجرای آن با جدیت ادامه دارد و به افزایش سطح بازدارندگی کشور نسبت به گذشته منجر خواهد شد.

وی با اشاره به بی‌اعتمادی و بی‌اعتنایی ارتش به دشمنان اظهار داشت: اگر آنها امکان اقدام داشته باشند، دست به شرارت خواهند زد و اقدام نکردنشان می‌تواند ناشی از آمادگی ایران یا مشکلات و تحولات داخلی خودشان باشد. هر دو عامل در محاسبات قابل توجه است، اما تلاش برای افزایش بازدارندگی کشور به‌صورت مستمر ادامه دارد.

سخنگوی ارتش همچنین ناامنی ایجادشده در منطقه را به دلیل دخالت‌های آمریکا دانست و گفت: کشتی‌هایی که تحت فشار این کشور وارد مسیر‌های ناامن می‌شوند، با مین‌های دریایی برخورد می‌کنند و خسارت می‌بینند؛ وضعیتی که به شرکت‌های کشتیرانی و حمل‌ونقل نیز آسیب می‌زند.

امیر سرتیپ اکرمی‌نیا تأکید کرد: مالکان کشتی‌ها و شرکت‌های کشتیرانی تجاری می‌توانند با هماهنگی نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران، از مسیر‌های امنیتی تعیین‌شده عبور کنند و نیرو‌های مسلح امنیت این مسیر‌ها را تضمین می‌کنند.