مراسم تشییع پیکر علی‌اصغر فانی، وزیر اسبق آموزش‌وپرورش، با حضور جمعی از مسئولان و فرهنگیان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مراسم تشییع و اقامه نماز بر پیکر مرحوم فانی در دو مرحله برگزار شد. نخستین مراسم ساعت در مسجد قدس دانشگاه تربیت مدرس با حضور وزیر علوم برگزار شد و پس از آن پیکر وی برای برگزاری مراسم دوم به ساختمان مرکزی وزارت آموزش‌وپرورش منتقل شد.

پس از مراسم تشییع در وزارت آموزش‌وپرورش که با حضور کاظمی وزیر آموزش‌وپرورش برگزار شد، پیکر آن مرحوم برای خاکسپاری به بهشت زهرا(س) انتقال یافت. مراسم تدفین نیز ظهر دیروز در قطعه 29 بهشت زهرا(س) برگزار شد.

دکتر علی‌اصغر فانی از مدیران باسابقه نظام تعلیم‌وتربیت کشور بود که بخش عمده‌ای از فعالیت حرفه‌ای خود را در حوزه آموزش، مدیریت و سیاست‌گذاری آموزشی سپری کرد. وی متولد سال 1333 در تهران و دانش‌آموخته مقطع دکتری رشته مدیریت دولتی از دانشگاه تربیت مدرس بود و در دانشکده مدیریت این دانشگاه به‌عنوان عضو هیئت علمی فعالیت داشت.

فانی فعالیت حرفه‌ای خود در آموزش‌وپرورش را از سطوح اجرائی و مدیریتی آغاز کرد و در طول سال‌های فعالیت، مسئولیت‌هایی همچون ریاست آموزش‌وپرورش منطقه 16 تهران، مدیرکلی آموزش‌وپرورش استان کردستان و معاونت‌های مختلف این وزارتخانه را برعهده داشت. وی همچنین سابقه تدریس در مدارس و دانشگاه‌ها و عضویت در شورای عالی آموزش‌وپرورش را در کارنامه خود ثبت کرده بود.

او در سال 1384 برای مدتی کوتاه سرپرستی وزارت آموزش‌وپرورش را برعهده گرفت و بار دیگر در دولت یازدهم، پس از کسب رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی، از سال 1392 تا 1395 وزیر آموزش‌وپرورش شد.

فانی در دوران مسئولیت خود در این وزارتخانه، علاوه‌بر مدیریت بخش‌های مختلف اجرائی، در حوزه برنامه‌ریزی آموزشی و سیاست‌گذاری نظام تعلیم‌وتربیت نیز فعالیت داشت.