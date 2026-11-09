مردم آمریکا در انتخابات پیام خود را دادند

سخنگوی وزارت خارجه گفت: مردم آمریکا در انتخابات پیامشان را دادند و نیازی نیست ما بگوییم. مقامات آمریکایی خودشان اعتراف کردند که جنگ تحمیلی علیه ایران و تبعیت از رژیم صهیونیستی، عوامل اصلی در تصمیم مردم آمریکا برای رویگردانی از هیئت حاکمه بود.

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری هفتگی خود اظهار داشت: قدردانی ویژه‌ای از مدافعان وطن دارم؛ اعم از آن‌ها که در مرزها مشغول صیانت از حریم ایران هستند و کسانی که در یگان‌های هوافضا، سپاه و ارتش، شبانه‌روز مشغول دفاع از کشور هستند.

خواسته‌های ایران غیرمنطقی نیست؛ آمریکا باید تصمیم بگیرد

بقائی در مورد اظهارات روبیو مبنی بر اینکه خواسته‌های تهران غیرقابل قبول است و اینکه آیا واشنگتن پاسخ تهران را داده است، گفت: باش تا صبح دولتت بدمد؛ اینکه گفته شده غیرقابل قبول است، شاید در نظر آن‌ها این است که ایران از پیگیری حقوق و منافع خود صرف‌نظر کند. کجای خواسته ایران غیرمنطقی است که آمریکا باید محاصره دریایی و آنچه را که تحت عنوان عملیات طرح اقتصادی عنوان کردند، متوقف کند؟ کجای این خواسته ایران غیرمنطقی است که آمریکا باید برای شروع هر روند مذاکراتی، ابتدا تحریم‌های غیرقانونی‌اش را پایان دهد؟ کجای خواسته ایرانیان غیرمنطقی است که برای شروع هر روند مذاکراتی، جنگ باید در همه میدان‌ها پایان یابد؟ با هر منطق و هنجاری که بسنجیم، اقدام آمریکا نه‌تنها مضحک و غیرقانونی، بلکه جنایتکارانه بود. توافق آمریکا در قالب تفاهم اسلام‌آباد بیشتر از دو هفته دوام نیاورد. آیا این برخورد منطقی است؟ طرح دو روزه ایران خودش نشانگر اوج حسن نیت ایران است.

وی ادامه داد: منطقی‌تر از این طرح را آیا طرف دیگری می‌تواند پیدا کند؟ طرح ایران به‌عنوان منطقی‌ترین طرح روی میز است. موجب زمینه‌سازی برای بازگشت امنیت در تنگه هرمز و خلیج‌فارس خواهد شد و خودش می‌تواند زمینه‌ساز یک فرآیند باشد. آمریکا باید تصمیم بگیرد؛ اگر پیام مردم خودشان را به‌درستی درک کرده باشند.

روابط ایران و عراق تحت تأثیر فشارهای آمریکا قرار نمی‌گیرد

وی در مورد خبرهای منتشرشده در مورد سفر هیئت عراقی به ایران و فشارها به دولت عراق از سوی آمریکا گفت: اینکه رفت‌وآمدها بین ایران و کشورهای منطقه صورت بگیرد، امری عادی است. در وضعیت فعلی، به دلیل اینکه در سفرهای هوائی اخلال ایجاد شده، بیشتر رصد می‌شود وگرنه طبیعت همکاری با همسایگان این است که این سفرها صورت گیرد. فشارها هرقدر هم سنگین باشد، نباید پیوندهای ایرانیان و عراقی‌ها را مخدوش کند. ایران و عراق همسایه بوده‌اند و خواهند بود. عراقی‌ها فراموش نخواهند کرد که تحت تحریم‌های سنگین سازمان ملل و کشورهای منطقه بودند؛ این ایران بود که به‌عنوان یار و همراه مردم عراق آینده‌نگری کرد و وقعی به این تحریم‌ها و فشارها نگذاشت. اطمینان دارم که براساس گفت‌وگوهای میان ایران و عراق، حتماً بر مصالح جمعی کشورها و مسائل دوجانبه و هر فشار و تهدید خارج از منطقه فائق خواهیم آمد. بقائی درباره نتایج نظرسنجی در آمریکا درباره جنگ علیه ایران و مقایسه این جنگ با جنگ ویتنام توسط ترامپ افزود: مردم آمریکا در انتخابات پیامشان را دادند و نیازی نیست ما بگوییم. مقامات آمریکایی خودشان اعتراف کردند که جنگ تحمیلی علیه ایران و تبعیت از رژیم صهیونیستی، عوامل اصلی در تصمیم مردم آمریکا برای رویگردانی از هیئت حاکمه بود. این به این معنا نیست که ما نسبت به جمع جدیدی که خواهند آمد، به عملکردشان خوش‌بین هستیم. تجارب ۶۰ الی ۷۰ سال پیش را داریم.

اقدامات اخیر آمریکا علیه ایران سرنوشتی جز شکست نخواهد داشت

وی در مورد طرح «دروازه آهنین» آمریکا علیه ایران گفت: اصل این فکر موسوم به دروازه آهنین از سوی آن دسته از نظامیان آمریکایی مطرح شده است که سعی دارند شکست خودشان را توجیه کنند. شخص فرمانده سنتکام خیلی زود شغلش را عوض می‌کند و بعد از جنایت علیه ایران، به تولید پادکست روی آورده است. ما کارهای قبلی آنان را می‌دانیم و اقدامات اخیرشان سرنوشتی جز شکست نخواهد داشت.

شرایط عادی برای همکاری با آژانس فراهم نیست

وی در مورد بازرسان آژانس و همکاری با این نهاد هم گفت: تعهدات‌مان را تعلیق نکرده‌ایم. شرایطی را طرف‌های دیگر، مشخصاً آمریکا و اسرائیل، تحمیل کردند و اجرای تعهدات پادمانی را دچار مشکل کردند. ما جزو ان‌پی‌تی هستیم و همیشه نشان داده‌ایم به اجرای تعهدات پایبندیم. مادامی که این وضعیت باشد، نمی‌توانیم در همکاری با آژانس شبیه شرایط عادی اقدام کنیم. شخص مدیرکل و آژانس وظایف خود را انجام ندادند و در اجرای وظایفشان قصور داشتند. در مورد بازرسی‌ها نیز بازرسی از بوشهر چند روز قبل انجام شده است.

آمریکا برای زنده نگه داشتن دروغ خود درباره برنامه هسته‌ای ایران پول‌پاشی می‌کند

وی در مورد پول‌پاشی آمریکا برای درز اطلاعات هسته‌ای ایران افزود: سال گذشته اعلام کردند که کل برنامه هسته‌ای ایران را از بین بردند و کماکان این‌گونه دست‌ودلبازانه برای به دست آوردن اطلاعات هسته‌ای ایران پول‌پاشی می‌کنند. هدف، زنده نگه داشتن دروغی است که علیه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران بیان کردند. سعی دارند با چنین شگردهایی القا کنند که برنامه هسته‌ای ایران همچنان به‌عنوان مهم‌ترین موضوع امنیتی وجود دارد. بعید است جامعه جهانی فریب چنین القائاتی را بخورد.

رفت‌وآمدهای دیپلماتیک با نظر وزیر و زیر نظر شورای عالی امنیت ملی انجام می‌شود

بقائی درباره سفر معاونان وزارت خارجه به کشورهای منطقه گفت: با توجه به روند مذاکراتی، تصمیم گرفته می‌شود ما چه سطحی داشته باشیم. هر جا لازم بوده، شخص وزیر رفتند و هر جا که لازم بوده، معاونان رفته‌اند. اگر رفت‌وآمدی هست، با نظر وزیر و زیر نظر شورای عالی امنیت ملی قرار دارد.

پرونده وضعیت خلبانان ایرانی در قطر همچنان باز است

وی درباره وضعیت خلبانان ایرانی در قطر افزود: مجموعه ستاد کل در ارتباط مستقیم با طرف قطری است و هیئت فنی ما نیز سفری به قطر داشته است. گفت‌وگوها ادامه دارد و تا زمانی که شواهد کافی دریافت نکنیم، فرض بر این است که پرونده باز است و این موضوع همچنان در حال بررسی است.

ای کاش مقامات فعلی اروپا به اظهارات مسئولان سابق توجه کنند

به گزارش مهر، بقائی در پایان، در واکنش به انتقادات جوزپ بورل از عملکرد اروپا در جنگ علیه ایران بیان کرد: وی واقعیت را بیان کرده است. آنچه مقامات سابق اروپایی درباره انفعال اروپا مطرح می‌کنند، کاملاً منطبق بر واقعیت است؛ اما ‌ای کاش مقامات فعلی نیز چنین شجاعتی داشتند. متأسفانه مقامات پیشین پس از ترک مسئولیت، شجاع‌تر می‌شوند. ‌ای کاش مقامات کنونی این اظهارات را بشنوند و در رفتار خود تجدیدنظر کنند.