مشاور سابق ترامپ: آمریکا اگر به جنگ ادامه دهد ستون فقراتش خواهد شکست

ترامپ مغرور و متکبر، یک هفته پس از انتخابات تلخ کنگره مجبور است بارها و بارها به علت شکست حامیانش اعتراف کند: ایران!

او دیروز گفت: رأی‌دهندگان از جنگ خوششان نیامد. از اینکه قیمت بنزین بالا رفت هم ناراضی بودند و به‌طرز شگفت‌انگیزی، مخالفت و نارضایتی شدیدی نسبت به اسرائیل وجود دارد.

او همچنین گفت: آن‌ها آماده بودند با من به توافق برسند. اگر این انتخابات نبود، به توافق می‌رسیدیم.

ترامپ به سرنوشت شکست‌های

کارتر و نیکسون گرفتار می‌شود

وضعیت بحران در بحران ترامپ موجب شده تا نشریه وال‌استریت ژورنال بنویسد: ترامپ در تله ایران با کابوس تبدیل‌شدن هم‌زمان به کارتر و نیکسون روبه‌روست.

این روزنامه نوشت: رویارویی آمریکا و ایران بعید است به‌زودی پایان یابد و می‌تواند تا آخر دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ بر تصمیم‌های او سایه بیندازد. رهبران تهران حتی می‌خواهند نتیجه انتخابات ۲۰۲۸ آمریکا را تحت تأثیر قرار دهند و ترامپ، سرنوشتی شبیه جیمی کارتر پس از بحران ایران پیدا کند. سایه ناکامی ریچارد نیکسون نیز بر آینده او سنگینی می‌کند، بی‌آنکه الزاماً از امتیاز عفوی به استحکام عفو جرالد فورد برخوردار باشد. ترامپ در ۲۸ فوریه با این تصور وارد جنگ شد که شاید حکومت ایران را سرنگون کند یا دست‌کم با تضعیف شدید توان نظامی آن، جنگی کوتاه رقم بزند.

اما با تبدیل منازعه به مسئله موجودیتی، انگیزه ایران برای بستن تنگه هرمز تغییر کرد؛ اقدامی که پیش‌تر به معنای رویارویی با جهان، از جمله چینِ خریدار نفت ایران، بود. پیش از این حمله، واشنگتن در موقعیتی مساعدتر قرار داشت: ایران گرفتار کشمکش داخلی بود، پدافند هوایی‌اش زیر فشار قرار داشت و حملات عمدتاً محدود به اهداف هسته‌ای می‌ماند. رهبران ایران ضرورتی نمی‌بینند که وضع موجود را با پیشنهادی کم‌اطمینان‌تر عوض کنند. در آمریکا نارضایتی از قیمت سوخت فشار سیاسی ایجاد کرده است.

ترامپ دیگر هرگز در صدر فهرست نخواهد بود

کارولین لویت سخنگوی کاخ سفید که به‌تازگی از سمتش کنار رفته، تأکید کرد: دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده دیگر هرگز در صدر فهرست نخواهد بود. ما به کسی نیاز داریم که شعار «اول آمریکا» را سر دهد. جمهوری‌خواهان باید بر قیمت زندگی تمرکز کنند. باید از این انتخابات میان‌دوره‌ای آموخت تا از تکرار چنین نتیجه‌ای جلوگیری شود. مسائل و توان مالی، دغدغه شماره یک رأی‌دهندگان بود.

همچنین، ران دسانتیس فرماندار جمهوری‌خواه فلوریدا که به‌عنوان جانشین احتمالی هگست معرفی شده، گفت: انتخابات میان‌دوره‌ای، دهن‌کجی به ترامپ و جمهوری‌خواهان بود. اگر نتوانیم در ایالت‌هایی مثل تگزاس، کانزاس و آیووا پیروز شویم، در سطح ملی دیگر قدرت رقابت نخواهیم داشت. این بدترین انتخابات میان‌دوره‌ای حزب ما از زمان واترگیت و شاید حتی دوران روزولت بوده است.

گزینه‌های باقی‌مانده برای ترامپ

بد و پُر اشکال!

در همین حال، وب‌سایت آکسیوس گزارش داد: گزینه‌های باقی‌مانده ترامپ در قبال ایران پس از شکست در انتخابات، بد و پراشکال هستند. برای او هیچ راه‌حل ساده و بی‌دردسری وجود ندارد که بتواند کار ایران را یکسره کند.

همچنین، نیویورک تایمز می‌نویسد: ترامپ برای حل‌وفصل جنگ ایران، گزینه‌های دشواری را بررسی می‌کند. او در حالی که می‌کوشد راهی برای خروج از درگیری عمیقاً نامحبوب ایران پیدا کند، هیچ گزینه مطلوبی برای وی وجود ندارد. اختلاف علنی هفته گذشته میان جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور، و پیت هگست، وزیر جنگ، بر سر این‌که آیا درگیری با ایران، ارزش صرف منابع و قدرت آمریکا را دارد یا خیر، اکنون به یکی از فوری‌ترین پرسش‌ها در دولت ترامپ تبدیل شده است: کاخ سفید چگونه می‌تواند از این جنگ خارج شود؟

کانال ۱۴ رژیم صهیونیستی هم در گزارشی عنوان کرد: شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات آمریکا یک پیروزی آشکار برای راهبرد ایران است. ایرانی‌ها با خرید زمان، ایجاد بحران جهانی نفت و افزایش قیمت سوخت در آمریکا توانستند به شکست ترامپ کمک کنند. در این مرحله نتیجه یک بر صفر به سود ایران است.

آمریکا اگر به جنگ ادامه دهد

ستون فقراتش خواهد شکست

در حالی که گرگوری برو تحلیلگر آمریکایی می‌گوید «انصارالله دفتر آرامکو را زده است. نیمی از مشکل ترامپ این است که در این مرحله، درگیری از کنترل آمریکا خارج شده است»، ژنرال مایک فلین، مشاور امنیت ملی در دولت اول ترامپ اظهار کرد: آمریکا با این تصور وارد جنگ شد که با بمباران و کشتن رهبر ایران، این کشور خودبه‌خود از هم می‌پاشد؛ اما ایران نه‌تنها فرو نپاشید، بلکه مقاومت کرد و با قدرت و شدت پاسخ داد. اگر آمریکا در مورد ایران بخواهد همچنان بر پایه جنگ پیش برود، شکست خواهیم خورد؛ چون دیگر توان مقابله نداریم و بازنده خواهیم شد.

مایکل فلین، با مقایسه جنگ علیه ایران با نبرد دریایی آتن در سیسیل، درباره خطر گرفتار شدن آمریکا در جنگی عمیق‌تر هشدار داده و خواستار بازنگری در سیاست واشنگتن در خاورمیانه شد: ما دیگر نمی‌توانیم به این مسیر جنگ ادامه دهیم؛ ورود ما به جنگ با ایران دقیقاً مانند ورود آتن به نبرد سیسیل است؛ آن‌ها فکر می‌کردند صرفاً به سبب هیبتشان پیروز می‌شوند، اما حریف تسلیم نشد و ستون فقرات امپراتوری آتن شکست.

سناتور ضد ایرانی هم اعتراف کرد

تد کروز سناتور تندرو و ضدایرانی جمهوری‌خواه اذعان کرد: شکی نیست که وقتی جنگ با ایران ۹ ماه پیش آغاز شد، رئیس‌جمهور تصور می‌کرد که این جنگ تا این حد به طول بینجامد. این موضوع باعث افزایش قیمت بنزین شده است. عوامل متعددی در بالا رفتن قیمت بنزین نقش دارند، اما این یکی از آن‌هاست. برای بسیاری از مردم، تأمین هزینه‌های زندگی، خرید مواد غذایی، پرداخت اقساط وام مسکن و اجاره‌بها روزبه‌روز دشوارتر شده. هزینه تمام قبوض و مخارج افزایش یافته، اما به نظر من جمهوری‌خواهان در رسیدگی به این مشکلات و قرار دادن آن‌ها در اولویت، به اندازه کافی خوب عمل نکردند. ما به جای تمرکز بر اقتصاد، اشتغال و کمک به مردم، توجه خود را معطوف به مسائل زیادی کردیم که ارتباطی با این اولویت‌ها

نداشتند. افرادی که در رأس هرم اقتصادی آمریکا قرار دارند، واقعاً وضعیت بسیار خوبی دارند. با این حال، یک آمار شگفت‌انگیز وجود دارد: در سال گذشته، تعداد قوطی‌های کنسرو اسپم، بیش از هر زمان دیگری در تاریخ آمریکا به فروش رسیده است. این آمار نشان می‌دهد که بسیاری از مردم آمریکا با مشکلات معیشتی دست‌وپنجه نرم

می‌کنند.

‏ایران در برابر آمریکا و اسرائیل

به برتری آشکاری دست یافت

«یونی بن مناخیم»، مقام ارشد مرکز امور خارجه و امنیت رژیم صهیونیستی می‌گوید: ایرانی‌ها اکنون روحیه بالایی دارند؛ ایران با شکست ترامپ و حزبش به یک پیروزی راهبردی دست یافت؛ مواضع آن‌ها بیش از پیش سخت‌تر شده است. ایران در برابر آمریکا و اسرائیل به برتری آشکاری دست یافته است.

از سوی دیگر، جروزالم‌پست با بیان اینکه اختلاف موساد و ارتش اسرائیل بر سر ایران بالا گرفته، گزارش داد: اختلاف تازه بر سر میزان تهاجم در عملیات مشترک آمریکا و اسرائیل علیه ایران، پیش از انتخابات اسرائیل شکل گرفت رئیس ستاد ارتش با حمله در این مقطع مخالف بود؛ منابع نزدیک به موساد نیز گزارش‌ها درباره حمایت رئیس این سازمان از عملیات را تکذیب کردند و گفتند بحث اصلی بر سر استفاده از فرصت حمله پیش از بسته‌شدن پنجره زمانی بود.

زیرساخت بزنید، زیرساختتون رو می‌ترکونیم

بیانیه هشدار گروه سایبری و هکری حنظله، در محافل سیاسی و رسانه‌های صهیونیستی ولوله برپا کرده است. گروه حنظله اعلام کرد صدها هزار بیانیه هشدارآمیز در مقابل منازل ساکنان تل‌آویو نصب کرده و در صورت حمله مجدد به زیرساخت‌های انرژی مقاومت، تأسیسات حیاتی اسرائیل را هدف قرار خواهد داد.

در این پیام آمده است: «اگر رهبران شما بار دیگر حماقت کنند و به زیرساخت‌های انرژی جبهه مقاومت حمله کنند، آماده پرداخت بهایی سنگین باشید؛ نه در میدان نبرد، بلکه در زندگی روزمره‌تان.»

این گروه در ادامه تهدیدهای خود را تشدید کرد: «حتی یک نیروگاه، یک پالایشگاه یا یک تأسیسات آب‌شیرین‌کن در سرزمین‌های اشغالی، از شمال تا جنوب، باقی نخواهد ماند.»

این آخرین هشدار است

شبکه ۷ اسرائیل گزارش داد: ساکنان شمال تل‌آویو اعلامیه‌هایی را در صندوق‌های پستی خود پیدا کردند که حاوی کد کیوآر متصل به وب‌سایت گروه هکری «حنظله» بودند. پلیس و شاباک در حال تحقیق هستند.

این اعلامیه‌ها حاوی کد کیوآری هستند که به وب‌سایت مرتبط با گروه هکری متخاصم «حنظله» هدایت می‌کند؛ وب‌سایتی که در آن پیام‌های تهدیدآمیزی علیه اسرائیل منتشر شده است. این پیام شامل تهدیدی صریح است که با عبارت «این آخرین هشدار است» پایان می‌یابد.

اعلامیه‌ها در چندین نشانی در شمال شهر کشف شدند. پس از دریافت گزارش‌ها، مأموران پلیس منطقه یارکون به محل‌های کشف اعلامیه‌ها اعزام شدند و برای روشن شدن شرایط توزیع آن‌ها شواهدی جمع‌آوری کردند.

دیگر رسانه‌های صهیونیستی گزارش دادند: گروه سایبری حنظله اعلامیه‌های تهدیدآمیزی را در شمال تل‌آویو پخش کرده با عنوان «بدون آب، بدون برق»، که مخاطبان را به وب‌سایت گروه هکری ایرانی حنظله هدایت می‌کند؛ وب‌سایتی که در آن تهدیدهایی علیه زیرساخت‌های آب و برق اسرائیل منتشر شده است.

در این بیانیه، روی اعلامیه‌ها نماد گروه در کنار هشتگ‌های «بدون آب» و «بدون برق» و همچنین پیوندی به وب‌سایت آن درج شده بود؛ وب‌سایتی که در آن هشداری درباره احتمال هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های حیاتی اسرائیل منتشر شده است. حنظله در پیام تهدیدآمیز خود اعلام کرده است که اگر اسرائیل بار دیگر زیرساخت‌های انرژی ایران را هدف قرار دهد، این گروه با حمله به نیروگاه‌های برق، پالایشگاه‌ها و تأسیسات آب‌شیرین‌کن پاسخ خواهد داد. همچنین در این پیام آمده است که چنین پاسخی ممکن است به وضعیتی منجر شود که در آن برق و آب کمیاب شود و شهروندان اسرائیل مجبور شوند بدون خدمات اولیه در پناهگاه‌ها زندگی کنند. این بیانیه با تهدیدی شدید پایان می‌یابد: «بدون برق، بدون آب و بدون امید».

اسرائیل وارد مرحله تازه‌ای از بحران

و آشفتگی شده است

گادی آیزنکوت، رقیب نتانیاهو که در انتخابات کنست پیروز شده، اظهار کرد: اهداف جنگ هنوز محقق نشده‌اند و ما در بحبوحه یک بحران سیاسی به سر می‌بریم. ۷۴ عضو کنست به صراحت اعلام کرده‌اند که به کابینه پیشین یا رهبر آن (نتانیاهو) اعتماد ندارند. ما حتی از سوی متحدان اسرائیل نیز با چالش‌هایی روبه‌رو هستیم و روابطمان با آن‌ها رو به وخامت است.

رزا پرتو تحلیلگر صهیونیست هم به بی‌بی‌سی گفت: اسرائیل وارد مرحله تازه‌ای از بحران و آشفتگی سیاسی شده است؛ احزاب و جریان‌های سیاسی برای تصاحب قدرت به جان یکدیگر افتاده‌اند! مأموریت تشکیل دولت به آیزنکوت واگذار شده، اما نتانیاهو و حزب لیکود حاضر نیستند به‌سادگی میدان را واگذار کنند. واکنش تند نتانیاهو به نتایج انتخابات و متهم کردن رقیبان و احزاب عرب به همدستی با تروریسم، نشان‌دهنده عمق اختلافات و عصبانیت جریان راست است. از سوی دیگر، بن‌گویر و متحدان راست‌گرای نتانیاهو نیز پیروزی رقیبان را تهدیدی علیه هویت اسرائیل می‌دانند. در مقابل، آیزنکوت از ضرورت تغییر رهبری و پایان دادن به وضعیت موجود سخن می‌گوید. اکنون اسرائیل با شکافی عمیق میان احزاب، ائتلاف‌های شکننده و رقابتی فرسایشی بر سر تشکیل دولت مواجه

است.

در همین حال، روزنامه معاریو درباره احتمال حمله به کنست رژیم صهیونیستی، مشابه حمله هواداران ترامپ به کنگره در ژانویه ۲۰۲۱ هشدار داد و نوشت: فراخوان‌های گسترده در شبکه‌های اجتماعی، زمینه‌ساز تجمع اعتراضی مقابل ساختمان کنست شده است. مخالفان خواستار تجمع مقابل کنست و جلوگیری از حضور نمایندگان برای ادای سوگند شده‌اند.

زلزله‌ای برای پایان دوران ترامپ و نتانیاهو

«پیامدهای جهانیِ زلزله سیاسی در آمریکا چیست؟»

دیوید هرست، سردبیر «میدل ایست آی» با طرح پرسش فوق نوشت: جنگ با ایران، اشتباه کلیدی و تعیین‌کننده دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ و دوره پایانی نتانیاهو در قدرت است. یک سال پیش، هر دو مرد در اوج بودند. آن‌ها فکر می‌کردند می‌توانند با یک کشور کامل همان کاری را بکنند که اسرائیل با حماس و حزب‌الله کرد. آن‌ها قدرت مقاومت جمهوری اسلامی و توانایی آن در ایجاد هرج‌ومرج اقتصادی جهانی را کاملاً دست‌کم گرفتند؛ تا جایی که این بحران به پمپ‌بنزین‌های تگزاس رسید و نتیجه آن، تیر خلاصی سیاسی بود که ترامپ در انتخابات این هفته دریافت کرد. این زلزله سیاسی صرفاً به معنای پایان رابطه عاشقانه دو رهبر نیست، بلکه یک تغییر بنیادین در روابط میان دو کشور ایالات متحده و اسرائیل

است.

این نتایج انتخاباتی واقعاً شبیه پایان یک دوران است؛ پایان دوران ترامپ. حتی معاون او, ونس، در یک توییت طولانی، آگهی ترحیم صریحی برای جنگ ایران نوشت. حامیان وفادار ماگا که راه خود را از ترامپ جدا کرده‌اند، مانند تاکر کارلسون، با این نتیجه قدرت خواهند گرفت. ترامپ ممکن است از روی انتقام‌جویی محض همچنان تشویق به تعطیلی دولت کند یا به ایران حمله کند، اما با فرار جمهوری‌خواهان برای نجات آینده خود، فضای مانور ترامپ هر روز کوچک‌تر می‌شود و او شبیه به پاتریارک در رمان گابریل گارسیا مارکز خواهد شد که پاییزش فرارسیده است. او ادعا می‌کند نامش در برگه رأی نبوده، اما سابقه نشان می‌دهد او در ۳۰ تجمع برای بازندگان سخنرانی کرد و با مداخله‌های خود باعث شکست

شد.

بادکنک ترامپ خالی شد؛

هشدار به دولت انگلیس!

دیوید هرست افزود: فراتر از واشنگتن، این انتخابات به‌عنوان رفراندومی برای دور دوم ریاست‌ ترامپ دیده خواهد شد. حالا با خالی شدن باد بادکنک ترامپ، اعضای خانواده و نزدیکان او نیز سقوط خواهند کرد. تمام معاملات جرد کوشنر یا استیون میلر زیر ذره‌بین شدید کمیته نظارت مجلس قرار خواهد گرفت.

این انتخابات حاوی هشدار روشنی برای نخست‌وزیر بریتانیا است. جنبش بین‌المللی برای فلسطین که این تغییرات را در آمریکا رقم زد، از بین نخواهد رفت، بلکه تشدید خواهد شد. اگر بریتانیا بخواهد مانند سخنرانی قاهره باراک اوباما، وعده‌های توخالی به فلسطینی‌ها و جهان عرب بدهد، به همان سرنوشت دچار خواهد شد. شما نمی‌توانید هم‌زمان هم از راه‌حل دوکشوری دفاع کنید و هم از یک دولت صهیونیستی حمایت کنید، در حالی که صهیونیسم در اسرائیل تابلوهای خیابانی نصب می‌کنند که نشان می‌دهد با اعراب هم‌نشینی نخواهند کرد. حرف زدن درباره اشغالگری اسرائیل دیگر کافی نخواهد بود؛ بریتانیا باید گام‌های بسیار بیشتری برای فاصله گرفتن از دولتی بردارد که وجودش علت اصلی بی‌ثباتی در خاورمیانه

است.