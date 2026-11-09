نیروی هوافضای سپاه یکی از ارکان قدرت بازدارندگی ایران است

رئیس قوه قضائیه نوشت: عملیات‌های غرورآفرین هوافضای قهرمان معادلات دشمن آمریکایی- صهیونی را برهم زد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به مناسبت هفته هوافضا در فضای مجازی نوشت: «هفته هوافضا، یادآور حماسه مردانی است که با ایمان، دانش و اراده‌ای مستحکم و نفوذناپذیر، نام ایران را بر بلندای اقتدار و خودباوری نشاندند. امروز نیروی هوافضای سپاه، با تکیه بر توان بومی و دانش متخصصان ایرانی، مرز‌های فناوری را پشت سر گذاشته و به یکی از ارکان اصلی قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است.

عملیات‌های غرورآفرین نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران به ویژه هوافضای قهرمان در جنگ‌های تحمیلی ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، معادلات دشمن آمریکایی ـ صهیونی را برهم زد و او را در برابر اراده و توان دفاعی ایران به استیصال کشاند.

اقتدار امروز هوافضا، ثمره مجاهدت نسلی است که خودباوری را به قدرت، دانش را به فناوری و تهدید را به فرصت تبدیل کرد.

درود بر روح بلند شهیدان طهرانی‌مقدم، حاجی‌زاده و همه شهدای سرافراز هوافضا؛ راهشان پررهرو و پرچم اقتدار ایران همواره برافراشته باد.»