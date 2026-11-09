فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۴۱۷۹۸
تاریخ انتشار : ۱۸ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۰
سرویس کیهان » اخبار
الف الف
رئیس قوه قضائیه:

نیروی هوافضای سپاه یکی از ارکان قدرت بازدارندگی ایران است

رئیس قوه قضائیه نوشت: عملیات‌های غرورآفرین هوافضای قهرمان معادلات دشمن آمریکایی- صهیونی را برهم زد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به مناسبت هفته هوافضا در فضای مجازی نوشت: «هفته هوافضا، یادآور حماسه مردانی است که با ایمان، دانش و اراده‌ای مستحکم و نفوذناپذیر، نام ایران را بر بلندای اقتدار و خودباوری نشاندند. امروز نیروی هوافضای سپاه، با تکیه بر توان بومی و دانش متخصصان ایرانی، مرز‌های فناوری را پشت سر گذاشته و به یکی از ارکان اصلی قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است.
عملیات‌های غرورآفرین نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران به ویژه هوافضای قهرمان در جنگ‌های تحمیلی ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، معادلات دشمن آمریکایی ـ صهیونی را برهم زد و او را در برابر اراده و توان دفاعی ایران به استیصال کشاند.
اقتدار امروز هوافضا، ثمره مجاهدت نسلی است که خودباوری را به قدرت، دانش را به فناوری و تهدید را به فرصت تبدیل کرد.
درود بر روح بلند شهیدان طهرانی‌مقدم، حاجی‌زاده و همه شهدای سرافراز هوافضا؛ راهشان پررهرو و پرچم اقتدار ایران همواره برافراشته باد.»

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

چی؟ چی؟!(گفت و شنود)

وزیر خزانه‌داری آمریکا به غلط کردن افتاد

الزامات پیروزی در ماراتُن جنگ(یادداشت روز)

تئوریزه کردن تسلیم  به بهانه پرهیز از فرصت‌سوزی

خاری در چشم رسانه‌های صهیونیستی

آرامکو و مرکز مالی ملک‌عبدالله منفجر شد / کاهش 45 درصدی درآمد نفتی عربستان

ایران با قدرت خود آمریکا را در تنگه هرمز غرق کرد

بازدارندگی مطلق یعنی اقدام علیه ایران پاسخ شدید می‌گیرد

آمریکا برای پایان جنگ به چین متوسل شد

انفجار و آتش‌سوزی 3 نفتکش در تنگه هرمز