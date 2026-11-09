ساری- خبرنگار کیهان:

در راستای تنظیم بازار و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر نمایشگاه عرضه مستقیم محصولات و کالاهای اساسی در 22 شهرستان مازندران راه‌اندازی می‌شود.

جلسه وبیناری مهدی یونسی‌رستمی، استاندار مازندران، با فرمانداران، شهرداران و اعضای ستاد تنظیم بازار شهرستان‌های استان با محوریت عرضه مستقیم محصولات باغی و تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم برگزار شد.

استاندار مازندران در این نشست با تأکید بر ضرورت تسهیل دسترسی مردم به کالاهای اساسی و حمایت از اقشار کم‌درآمد اظهار کرد: در راستای تنظیم بازار و کاهش فشارهای معیشتی، مقرر شده است در تمامی شهرستان‌های استان نمایشگاه‌هایی برای عرضه مستقیم محصولات و کالاهای اساسی راه‌اندازی شود.

یونسی افزود: در این نمایشگاه‌ها، کالاها به‌صورت مستقیم از واحدهای تولیدی تأمین و بدون واسطه در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد تا مردم، به‌ویژه اقشار نیازمند و کم‌درآمد، بتوانند اقلام مورد نیاز خود را با قیمت مناسب تهیه کنند.

مقام عالی دولت در مازندران با اشاره به تأمین کالاهای مورد نیاز از خارج استان تصریح کرد: برای محصولاتی که امکان تأمین آن‌ها در داخل استان وجود ندارد نیز با استان‌های دیگر از جمله اصفهان، قزوین، البرز و خراسان هماهنگی‌های لازم انجام شده است تا تولیدکنندگان این مناطق محصولات خود را با قیمت تولیدی به نمایشگاه‌های مازندران ارسال کنند.

استاندار مازندران در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت تولید مرکبات استان اشاره کرد و گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال حدود ۳ تا ۳.۵ میلیون تن مرکبات در مازندران تولید شود که از این میزان، حدود سه میلیون تن در بازار داخلی مصرف و نزدیک به ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تن نیز به کشورهای دیگر صادر می‌شود.

یونسی‌ با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای توسعه صادرات مرکبات به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا خاطرنشان کرد: هماهنگی‌های لازم برای صادرات این محصولات در حال انجام است تا با فراهم شدن زمینه‌های صادراتی، از انباشت مرکبات در استان جلوگیری شود و این محصول راهبردی بتواند در چرخه اقتصادی و تجاری کشور نقش مؤثرتری ایفا کند.