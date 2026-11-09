دادستان جدید اصفهان معرفی شد

اصفهان- خبرنگار کیهان:

مصطفی مظاهری از قضات باسابقه دستگاه قضائی، به‌عنوان دادستان جدید مرکز استان اصفهان منصوب شد.

مظاهری پیش از این مسئولیت‌های مختلفی را در مجموعه دستگاه قضائی برعهده داشته و مدیرکلی حفاظت و اطلاعات سازمان زندان‌ها، معاونت حفاظت و اطلاعات دادگستری استان اصفهان و معاونت دادستانی اصفهان از جمله سوابق اجرایی و مدیریتی وی است. وی در طول فعالیت خود در حوزه‌های مختلف قضایی و نظارتی حضور داشته و در سوابق کاری او، پیگیری و مقابله با تخلفات و مفاسد نیز دیده می‌شود. دادستان جدید مرکز استان اصفهان با آغاز مسئولیت خود، عهده‌دار مدیریت دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان و پیگیری وظایف قانونی این مجموعه در حوزه‌های مختلف قضایی خواهد بود. پیش از این، سید محمد موسویان از خردادماه سال ۱۴۰۱ مسئولیت دادستانی مرکز استان اصفهان را برعهده داشت.