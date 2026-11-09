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کد خبر: ۳۴۱۷۷۸
تاریخ انتشار : ۱۸ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۵
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باران؛ راه، برق و گاز 267 روستای لرستان را قطع کرد

خرم‌آباد- خبرنگار کیهان:
 سرپرست معاونت عمرانی استانداری لرستان گفت: در مجموع راه، برق و گاز 267 روستای لرستان بر اثر باران، رانش زمین و طوفان قطع شد. 
احسان کرم‌زاده افزود: راه 120 روستای بخش پاپی خرم‌آباد و ۵۰ روستای بخش زز و ماهرو الیگودرز بر اثر روان‌آب باران و رانش زمین مسدود شد، برق ۹۰ روستا و گاز 7 روستا نیز قطع گردید.
مهندس احسان کرم‌زاده افزود: به‌دنبال هشدارهای هواشناسی درباره وقوع پدیده ال‌نینو از ماه‌های پایانی تابستان، جلسات مدیریت بحران به ریاست استاندار در سطح استان و شهرستان‌ها برگزار و تصمیمات لازم گرفته شد. سرپرست معاونت عمرانی استانداری لرستان با اشاره به‌شدت بارندگی‌ها عنوان کرد: طی ۴۲ ساعت، سپیددشت ۱۸۱ میلی‌متر و شول‌آباد ۱۸۰ میلی‌متر بارندگی ثبت گردید و میانگین بارش استان به ۵۱ میلی‌متر رسید. وی با اشاره به بارش نخستین برف پاییزی در گردنه گله‌بادوش الیگودرز افزود: از مجموع بیش از ۹ هزار کیلومتر راه استان، حدود ۶ هزار کیلومتر برف‌گیر است و نیروهای راهداری برای مدیریت شرایط در محورهای مختلف مستقر شده‌اند. کرم‌زاده درباره اختلال در تردد ریلی گفت: با پیش‌بینی احتمال انسداد خط راه‌آهن شمال به جنوب در محدوده بخش پاپی، تمهیدات لازم از قبل اندیشیده شده بود و پس از بروز اختلال، ۴۴ دستگاه اتوبوس و میدل‌باس به ایستگاه راه‌آهن دورود اعزام شدند.
وی ادامه داد: یک‌هزار و ۲۶۴ مسافر به مقاصد خود در شهرهای اندیمشک، اهواز، دزفول و خرمشهر منتقل شدند. بررسی‌های ایمنی خط ریلی نیز انجام شده و زمان ازسرگیری حرکت قطارها با توجه به شرایط جوی و ایمنی مسیر تعیین می‌شود. کرم‌زاده گفت: گاز هفت روستا با حدود ۳۰۰ مشترک در بخش پاپی قطع شد که تلاش گسترده اکیپ‌ها برای رفع قطع راه‌ها، برق و گاز در جریان است.
سرپرست معاونت عمرانی استانداری لرستان درباره خسارات وارده گفت: گزارش‌های اولیه از آسیب به تعدادی از منازل مسکونی و تلف‌شدن تعدادی دام در مناطق پاپی و زز و ماهرو حکایت دارد و میزان دقیق خسارات پس از ارزیابی میدانی و تکمیل گزارش‌ها اعلام خواهد شد.

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