شهرکرد- خبرنگار کیهان:

معاون نظارت و بازرسی اداره کل صمت استان چهارمحال‌وبختیاری گفت: طرح نظارت بر واحدهای صنفی مشاورین املاک شهرستان لردگان اجرا شد.

غلامرضا قائدامینی گفت: بنا بر شکایت‌های متعدد دریافت شده مردمی از شهرستان لردگان‌، بازرسان اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان در سه روز کاری ضمن بازرسی از تعداد ۳۹ واحد مشاور املاک در این شهرستان ۳۰ مورد تخلف را در قالب ۱۹ پرونده جهت سیر مراحل قانونی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان ارسال کردند. وی افزود: درخصوص صیانت از حقوق شهروندان و ممانعت از سوءاستفاده بر خی سودجویان، کنترل و مدیریت مطلوب بازار مسکن، تشدید بازرسی و نظارت از واحدهای صنفی مشاوران املاک در دستور کار بازرسان اصناف و نهادهای مرتبط در چهارمحال‌وبختیاری قرار می‌گیرد.