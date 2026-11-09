اراک– خبرنگار کیهان:

شرکت شهرک‌های صنعتی استان مرکزی با هدف تأمین پایدار آب مورد نیاز واحدهای صنعتی و کاهش وابستگی صنایع به منابع آب متعارف، راهکارهای انتقال و بهره‌برداری از پساب شهری در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان را بررسی کرد.

در همین راستا، نشست بررسی راهکارهای انتقال پساب شهری به شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان مرکزی، با حضور آل‌بویه، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان، معاونان، مدیران و کارشناسان مربوطه در دفتر مدیرعامل این شرکت برگزار شد. در این نشست، بازنگری در طراحی خطوط انتقال آب و پساب و همچنین بررسی ظرفیت‌های موجود برای انتقال پساب شهری به شهرک‌ها و نواحی صنعتی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

همچنین حاضران بر ضرورت بهره‌گیری از منابع جایگزین آب و استفاده هدفمند از پساب تصفیه‌شده به‌عنوان یکی از راهکارهای مؤثر در مدیریت منابع آبی و کاهش وابستگی واحدهای صنعتی به منابع آب متعارف تأکید کردند. توسعه طرح‌های انتقال و استفاده از پساب شهری در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، علاوه‌بر کمک به مدیریت بهینه منابع آبی، می‌تواند نقش مهمی در تأمین پایدار آب مورد نیاز فعالیت‌های صنعتی، صیانت از منابع آب متعارف و تقویت زیرساخت‌های زیست‌محیطی استان مرکزی ایفا کند.