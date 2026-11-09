پس از وزیر خزانه‌داری آمریکا، وزیر امور خارجه فرانسه هم به غلط کردن افتاد و اعلام کرد که فرانسه در جنگ علیه ایران مشارکتی نداشته است و به همین دلیل نباید تاوان و هزینه‌های این جنگ را

بپردازد.

این روزها همه در اروپا و آمریکا به خاطر شروع جنگ علیه ایران به غلط کردن افتاده‌اند. از سه‌شنبه هفته گذشته که ترامپ و جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای به‌شدت شکست خوردند همه در دولت ترامپ و حزب جمهوری‌خواه به‌صراحت گفته‌اند که دلیل شکست ایران بوده است و اگر این جنگ شروع نمی‌شد جمهوری‌خواهان شکست نمی‌خوردند. در همین رابطه در حالی که وزیر خزانه‌داری آمریکا پیش از این مدعی شده بود که ظرف ۲ هفته کار ایران تمام است و اقتصاد ایران فرومی‌پاشد حالا پس از شکست در انتخابات میان‌دوره‌ای به غلط کردن افتاده و از چین خواسته است با استفاده از نفوذ خود به پایان دادن به جنگ متجاوزانه‌ای که علیه ایران به راه انداخته کمک کند و پکن این پیام را به ایران منتقل کرده است. واشنگتن‌پست در این زمینه نوشته است: دولت دونالد ترامپ در جست‌وجوی راه‌های تازه‌ای برای خروج از جنگ با ایران است و این مسئله را فوری‌ترین و دشوارترین چالش پیش روی کاخ سفید توصیف کرد. بر همین اساس اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، با حمایت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور، از چین خواسته است از نفوذ خود بر ایران برای کمک به پایان دادن به جنگ استفاده کند. واشنگتن‌پست مدعی است چین این پیام را به تهران منتقل کرده است؛ اما هم‌زمان نشریه آمریکایی فارن‌پالیسی می‌نویسد بعید است چین کمکی به ترامپ در این زمینه کند: «چین برای نجات ترامپ از جنگی که در آن ناکام مانده، وارد میدان نخواهد شد».

نوبت غلط کردن فرانسه

غیر از ترامپ که این روزها به‌طور ملموس با تبعات شکست سنگین خود در جنگ با ایران دست‌به‌گریبان است سران اروپا نیز این روزها تأثیرات جنگ آمریکا علیه ایران را در خیابان‌های شهرهای بزرگ خود به‌خوبی احساس می‌کنند. در جنگ کنونی دولت‌های اروپایی غیر از اسپانیا به آمریکا اجازه دادند که از پایگاه‌های خود در این قاره علیه ایران استفاده کند. به گفته دبیرکل ناتو جنگنده‌های آمریکایی دست‌کم ۵ هزار بار از پایگاه‌های این کشور در اروپا برای حمله به ایران استفاده کرده‌اند. حالا تاوان این همراهی را باید مردم اروپا با افزایش هزینه‌های زندگی خود بپردازند. اخیراً «اورسولا فون‌درلاین» رئیس کمیسیون اروپا در جریان سخنرانی خود در نشست «وین‌وین بروکسل» گفته بود: «از زمان بسته‌شدن تنگه هرمز، واردات سوخت‌های فسیلی برای اروپا ۱۲۷ میلیارد یورو هزینه اضافی داشته است». بر اساس گزارش منتشرشده در ۸ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۷ آبان) از شبکه الجزیره، موج اعتراضات و ناآرامی‌های اجتماعی علیه بحران معیشتی ناشی از جنگ ایران که از اواسط سپتامبر (شهریور) در فرانسه آغاز شد، به ۳۰ کشور دیگر اروپایی نیز گسترش یافته است. در فرانسه گزارش‌ها نشان می‌دهد پلیس برای سرکوب معترضان با شدت هرچه تمام وارد عمل شده و طی این مدت دست‌کم ۱۲ هزار و ۸۰۰ تن از معترضان توسط پلیس بازداشت شده‌اند اما ظاهراً تهدید سرکوب، بازداشت و حتی جریمه، معترضان را متوقف نکرده است. سران فرانسه طی روزهای گذشته بارها مدعی شده‌اند که فرانسه در جنگ علیه ایران دخالتی نداشته است. امانوئل ماکرون رئیس‌جمهور فرانسه اخیراً دلیل آشوب‌های کنونی فرانسه را جنگ علیه ایران دانسته و گفته بود: «عامل اصلی بحران قدرت خرید، جنگ علیه ایران، مسدود شدن تنگه هرمز و افزایش قیمت سوخت است. مشخص است که چنین جنبش اعتراضی‌ در سرتاسر فرانسه به این عوامل مرتبط می‌باشد». با گسترش اعتراضات معیشتی در فرانسه وزیر اروپا و امور خارجه این کشور هم در مصاحبه‌ای با موضع‌گیری صریح و متفاوت در قبال تحولات ژئوپلیتیک اخیر و تجاوز علیه ایران، مدعی شد فرانسه از جنگ با ایران حمایت نکرده است و اروپا نباید بهای آن را بپردازد. به گزارش ایرنا «ژان-نوئل بارو» در گفت‌وگو با شبکه رادیویی «ار. ت. ال» (RTL) با تأکید بر اینکه فرانسه «هرگز از جنگ جاری حمایت نکرده است»، تصریح کرد: همه می‌توانند ببینند که این جنگ فقط بازنده دارد و ما نباید بهای جنگ‌هایی را بپردازیم که به ما تعلق ندارند. وزیر خارجه فرانسه هشدار داد که پاریس مخالف هرگونه «حمله جدید به ایران یا ورود به دور تازه‌ای از تشدید تنش‌ها» است؛ چرا که چنین اقداماتی به‌طور مستقیم به تشدید بحران انرژی انجامیده و سنگین‌ترین هزینه‌ها را به قدرت خرید شهروندان اروپایی تحمیل می‌کند. او همچنین در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به تحولات سیاسی داخلی آمریکا اذعان کرد که حتی مقامات ارشد آمریکایی نیز کاهش پایگاه رأی جمهوری‌خواهان در انتخابات را به پیامدها و فشارهای ناشی از جنگ با ایران مرتبط دانسته‌اند. این موضع‌گیری پاریس در شرایطی مطرح می‌شود که تنش‌های منطقه‌ای و فشارهای لابی‌های انرژی، اقتصاد اروپا و ثبات بازار گاز را بیش از پیش در معرض چالش قرار داده است.

اعتراض پاریسی‌ها به پروژه مشترک ماکرون و بن‌سلمان

خبر دیگر از فرانسه این که در میانه اعتراضات گسترده این روزهای مردم فرانسه ده‌ها نفر از فعالان محیط‌زیست در «سرژی» واقع در حومه پاریس علیه پروژه احداث پارک‌های تفریحی با همکاری فرانسه و عربستان دست به اعتراض زدند. به گزارش ایسنا به نقل از رسانه‌های فرانسوی اواخر ماه اوت (مرداد) امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه و محمد بن‌سلمان، ولیعهد عربستان از ساخت سه پارک تفریحی در «سرژی-پونتوآز» در حومه پاریس با سرمایه‌گذاری ۶ میلیارد یورو خبر دادند. با این وجود این پروژه این روزها با مخالفت مردم فرانسه و فعالان محیط‌زیست مواجه شده است.