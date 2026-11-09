رئیس‌جمهور با تأکید بر نقش تولید در افزایش تاب‌آوری و استقلال کشور، تصریح کرد: تاب‌آوری و استقلال کشور در گرو تقویت تولید و تأمین نیازهای داخلی است و باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های کشور، زمینه عبور از مشکلات و دستیابی به پیشرفت پایدار را فراهم کنیم.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور روز دوشنبه(۱۸ آبان ماه) در مراسم هفتاد و دومین سالروز تأسیس شرکت صنایع شیر ایران (پگاه) در جمع مدیران و کارکنان این شرکت با قدردانی از تلاش‌ها و اقدامات انجام شده در این واحد تولیدی با تاکید بر اینکه مدیریت صنایع تولیدی باید از دولتی بودن خارج شود، گفت: تاب‌آوری و استقلال کشور با افزایش تولید و تامین نیاز کشور انجام شده است، مدیر خوب و موفق کسی است که نگاه والا و برتر شدن داشته باشد. باید خود را بالاترین و برترین بدانیم تا بتوانیم در مسئولیت و کار خود موفق شویم و پیشرفت کنیم.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه باور و اعتقاد من این است که از هیچ کشوری کمتر نیستیم و هیچ چیزی از دیگران کمتر نداریم، اظهار داشت: باید نگاه خود را برای بهترین شدن تغییر دهیم. امروز هستم و مسئولیت دارم که برای کشور و مردم خدمتی انجام دهم. افق نگاه ما باید بهترین شدن باشد و در مسیر حرکت خود هر روز بهتر و کارآمدتر از دیروز باشیم.

وجود مشکلات با وجود منابع سرشار کشور برازنده ملت ایران نیست

وی با تاکید بر ضرورت شناسایی و به‌کارگیری دقیق ظرفیت‌ها و توانمندی‌های کشور مدیران و متخصصان و شکوفا شدن این توانمندی‌ها، گفت: می‌توانیم با جلب مشارکت و همراهی مردم و افزایش سعی و تلاش خود زمان به بهره‌برداری رسیدن طرح‌ها و پروژه‌ها را کاهش دهیم.

پزشکیان تصریح کرد: وقتی نپذیریم که از دیگران کمتر هستیم و این باور در ذهن مدیران ما شکل بگیرد، موفق خواهیم شد و دشمنان در تحقق اهدافشان ناکام می‌شود.

رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه برازنده ما نیست که با وجود امکانات و منابع سرشار در کشور مردم ما با مشکل مواجه باشند، تصریح کرد: نمی‌شود که من مسئول باشم و بپذیرم مردم کشور مشکل داشته باشند. موظف هستیم با خدمت به مردم مشکلاتشان را حل کنیم. نمی‌توانم بپذیرم کسی در کشور شب گرسنه بخوابند یا خانواده‌ای در تأمین داروی مورد نیاز خود در مضیقه باشد.

در مقابل زور و قلدری تسلیم نخواهیم شد

وی در بخشی از سخنان خود با اشاره به نقشه‌ها و توطئه‌های دشمنان برای ضربه زدن به ایران اسلامی، گفت: مقام معظم رهبری دستور دادند که وضعیت نه جنگ نه صلح را پایان دهیم. ما می‌توانیم با عزت گفت‌وگو کنیم و با عزت موضوع را تمام کنیم. ما اهل گفت‌وگو و مذاکره هستیم و منطق حکم می‌کند، اگر می‌توانیم حق خود را با گفت‌وگو بگیریم، خودمان را درگیر جنگ نکنیم. اما در مقابل زور و قلدری هم تسلیم نخواهیم شد. در سخنرانی مجمع عمومی سازمان ملل نیز تأکید کردم که ما اهل گفت‌وگو براساس عدالت و در شرایط برابر و مساوی هستیم و حق خود را مطالبه می‌کنیم اما زیر بار زور هم نخواهیم رفت.

پزشکیان در ادامه با تأکید بر اینکه وقتی مدیر و هر فردی برای آبروی کشورش و تحقق باور و اعتقاد خود از همه چیزش می‌گذرد، شایسته تقدیر است، افزود: اگر بتوانیم این فرهنگ را در جامعه توسعه دهیم ایران ما به عزت و سربلندی می‌رسد. اگر وضعیت امروز کشور این‌گونه است و با مشکلات مواجه هستیم به‌خاطر عملکرد خودمان است که باید آن را اصلاح کنیم.

با مدیریت مصرف اجازه ندهیم

تولید متوقف شود

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود در این واحد تولیدی با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف و صرفه‌جویی در مصرف انرژی اعم از بنزین، برق و گاز، گفت: همه ما باید تلاش کنیم با مدیریت مصرف اجازه ندهیم تولید متوقف شود. همه موظف هستیم که معیشت مردم را تأمین کنیم. باید تلاش کنیم با صرفه‌جویی و مدیریت مصرف، تولید در همه محصولات مورد نیاز مردم افزایش یابد.

پزشکیان همچنین با اشاره به درخواست خود برای خاموش کردن چراغ‌های اضافه سالن، گفت: با خاموش کردن این چراغ‌های اضافه، امروز هیچ اتفاقی نیفتاد اگر بتوانیم مصرف را مدیریت کنیم و صرفه‌جویی را در دستور کار خود قرار دهیم کمک بزرگی به متوقف نشدن چرخه تولید خواهیم کرد. تصمیم دارم حتی دفتر کار و اتاق خود را به جای کوچک‌تری منتقل کنم تا در مصرف انرژی صرفه‌جوی شود می‌توانیم در فصل سرما با کاهش مصرف و سیستم‌های گرمایشی با استفاده از لباس بیشتر به صرفه‌جویی کمک کنیم.

توسعه پایدار بدون حفظ منابع

محقق نمی‌شود

وی در ادامه با تأکید بر اینکه در بحث مدیریت تولید باید برای افزایش بهره‌وری تلاش کنیم و با خلاقیت و ایجاد انگیزه و تشویق کارکنان افزایش تولید در مراکز تولیدی و صنایع کشور را رقم بزنیم، اظهار داشت: البته باید توجه داشته باشیم که در مسیر توسعه، روند بی‌رویه مصرف منابع کشور و خالی کردن معادن نمی‌تواند ادامه داشته باشد. حق نداریم آینده را نادیده بگیریم و نابود کنیم. توسعه پایدار بدون در نظر گرفتن آینده و حفظ منابع محقق نخواهد شد.

پیش از سخنان رئیس‌جمهور احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حسین افشین معاون علمی و دانش‌بنیان رئیس‌جمهور و نریمانی راد مدیرعامل شرکت صنایع شیر ایران، گزارشی از روند فعالیت و تولید محصول لبنی در این شرکت ارائه کردند.

امروز همچنین در حضور رئیس‌جمهور پزشکیان از طرح ملی مشارکت مردم با هدف حذف سرمایه مردمی در بخش تولید با انتشار اوراق سلف شیر به عنوان یک ابزار مبتکرانه با تضمین سود ۵۱ درصدی رونمایی شد.

همچنین در هفتاد و دومین سالروز تأسیس شرکت صنایع شیر ایران تفاهم‌نامه سه‌جانبه تولید شیر خشک نوزادان بین شرکت صنایع شیر ایران، صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق بازنشستگی کشوری با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان در حضور رئیس‌جمهور امضاء شد.

هدف از این تفاهم‌نامه تولید شیر خشک نوزادان مورد نیاز داخل و خودکفایی در این محصول در مدت ۴ سال عنوان شد.