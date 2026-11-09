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کد خبر: ۳۴۱۷۲۹
تاریخ انتشار : ۱۸ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۲۶
سرویس کیهان » اخبار
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سخنگوی سپاه:

تنگه هرمز کاملاً بسته است، دشمن جرأت ورود به تنگه را ندارد که بخواهد پاکسازی مین انجام دهد

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در واکنش به لفاظی‌های اخیر رئیس‌جمهور آمریکا، گفت: تنگه هرمز کاملاً بسته است و وقوع حادثه برای نفتکش‌های متعدد در تنگه هرمز، طی روزهای گذشته، اثبات‌کننده کذب ادعای رئیس‌جمهور آمریکاست.
سردار حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار دفاعی امنیتی دفاع‌پرس، درباره ادعای رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر کنترل تنگه هرمز توسط این کشور، اظهار داشت: در روزهای اخیر چندین نفتکش دچار حادثه شده‌اند و این خود، دروغ رئیس‌جمهور آمریکا را اثبات می‌کند.
سردار محبی افزود: باید از رئیس‌جمهور آمریکا پرسید که چگونه بر تنگه هرمز مسلط هستید، در حالی که هر روز چند حادثه برای کشتی‌ها در این تنگه رخ می‌دهد؟ 
وی درباره ادعای دیگر رئیس‌جمهور آمریکا و «برد کوپر» فرمانده سنتکام مبنی بر پاکسازی مین‌های جنگی در تنگه هرمز، گفت: هیچ‌گونه مین جنگی‌ای در تنگه هرمز پاکسازی نشده و این ادعا، دروغ محض است.
سخنگوی سپاه در پایان خاطر نشان کرد: هیچ‌کس جرأت ورود به تنگه هرمز را ندارد که بخواهد پاکسازی مین را انجام دهد.

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