خرم‌آباد‌- خبر‌نگار کیهان:

سرپرست مدیریت بحران استانداری لرستان گفت: راه ارتباطی ۵۰ روستای الیگودرز بر اثر باران و طغیان سیلاب قطع شده که تلاش برای باز‌گشایی آن‌ها در جریان است.

علی‌اصغر صفری‌راد افزود: در پی بارش‌ باران در شهرستان الیگودرز و ورود گل‌و‌لای به برخی از محورهای ارتباطی از جمله رانش زمین، راه ارتباطی ۵۰ روستای این شهرستان قطع شده که اکیپ‌های راهداری در تلاش برای بازگشایی این محورها هستند.

وی گفت: بر اثر رعد‌و‌برق، برق مناطقی از شهرستان نیز قطع شده است که تلاش برای وصل کردن آن توسط اکیپ‌های شرکت برق الیگودرز ادامه دارد.

میانگین بارش‌های لرستان به ۳۶ میلی‌متر رسید

بهروز مرادپور مدیرکل هواشناسی لرستان، گفت: میانگین بارش ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی استان در سامانه بارشی اخیر، به ۳۶.۴ میلی‌متر رسیده است.

وی افزود: گزارش‌ها حاکی است؛ میزان بارندگی ثبت‌شده در ایستگاه‌های استان، سپیددشت با ۱۴۰.۹ میلی‌متر، شول‌آباد با ۱۱۶.۸ میلی‌متر و معمولان با ۱۰۰ میلی‌متر بیشترین میزان بارش را در این بازه زمانی به خود اختصاص داده‌اند.

مرادپور گفت: الیگودرز با ۵۹.۳ میلی‌متر، ازنا با ۴۹.۳ میلی‌متر، دورود با ۳۴.۲ میلی‌متر، سیلاخور با ۲۹.۶ میلی‌متر، ایمان‌آباد با ۲۵.۸ میلی‌متر، سراب‌دوره با ۲۱ میلی‌متر و بروجرد با ۱۹.۴ میلی‌متر بارندگی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

انسداد خطوط ریلی محور جنوب در محدوده لرستان

روابط عمومی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در پی شرایط نامساعد جوی و بارش‌های کم‌سابقه، آب‌شستگی دامنه کوه‌ها و ریزش سنگ به حریم ریلی، موجب انسداد خطوط در چند بلاک از محور جنوب در محدوده استان لرستان شده است.

بر‌اساس این اطلاعیه، بلافاصله پس از وقوع حادثه، تیم‌های عملیاتی، فنی و مهندسی به همراه ماشین‌آلات تخصصی و تجهیزات راه‌سازی به مناطق آسیب‌دیده اعزام شدند و عملیات پاک‌سازی، ایمن‌سازی و بازگشایی مسیر را آغاز کردند.

مسئولان راه‌آهن با تأکید بر اینکه حفظ ایمنی و صیانت از جان مسافران اولویت اصلی این مجموعه است، اعلام کردند: تا زمان رفع کامل موانع، تحکیم بستر خط و دریافت تأییدیه‌های ایمنی از سوی کارشناسان فنی، هیچ قطاری در این محدوده تردد نخواهد کرد و حرکت قطارها پس از اطمینان کامل از ایمنی مسیر از سر گرفته می‌شود.

راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران ضمن عذرخواهی از مسافران به‌دلیل بروز این مشکل پیش‌بینی‌نشده، از آنان خواست برای اطلاع از آخرین وضعیت حرکت قطارها و زمان بازگشایی محور، پیش از عزیمت به ایستگاه‌ها با سامانه ارتباطی «صدا و مسافر راه‌آهن» به شماره ۰۲۱۵۱۴۹ تماس بگیرند.

برق ۹ روستای الیگودرز همچنان قطع است

شیرزاد جمشیدی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان گفت: برق ۹ روستای صعب‌العبور شهرستان الیگودرز در پی بارندگی‌های شدید شبانه‌روز جمعه و شنبه‌، ترانسفورماتور پست شماره یک الیگودرز از مدار خارج شد که با تلاش اکیپ‌های فنی و عملیاتی و انجام مانور شبکه، بار فیدرهای قطع‌شده به فیدرهای مجاور منتقل شد و از مجموع هشت فیدر حادثه دیده‌، هفت فیدر مجدداً برقدار شدند و برق مشترکان آن‌ها به مدار بازگشت.

وی گفت: در حال حاضر برق ۹ روستا قطع است که اکیپ‌های اتفاقات، نیروهای فنی و عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق لرستان برای رفع مشکل و برقراری مجدد برق روستاهای باقی‌مانده در تلاش هستند و اقدامات عملیاتی تا رفع کامل خاموشی‌ها ادامه خواهد داشت.

فرماندار الیگودرز گفت: رانش زمین بر اثر بارندگی‌های مستمر راه ارتباطی ۳۵ روستای دهستان ماهرو را قطع کرد.

مهدی اداوی افزود: راه ارتباطی 35 روستای شول‌آباد به دهستان ماهرو به‌دلیل رانش زمین مسدود شده است و عوامل راهداری در حال بازگشایی مسیر هستند که احداث جاده موسوم به حرم تا حرم به‌عنوان مسیر ایمن این محور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است تا مشکل هرساله اهالی در فصل سرد برطرف شود.

اداوی افزود: بر اثر بارش برف در گردنه گله بادوش و شدت بارندگی‌ها و برودت هوا روز شنبه مدارس بخش رز و ماهرو در همه مقاطع و مدارس روستایی شهرستان در نوبت صبح و عصر تعطیل شدند.