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حمله موشکی و پهپادی نیروهای یمنی به مرکز مالی ملک‌عبدالله و تأسیسات آرامکو در ریاض و شرق عربستان، همزمان با ثبت کانون‌های حرارتی در بقیق و توقف پروازها در الدمام، فشار اقتصادی سنگینی بر رژیم سعودی وارد کرده و کسری بودجه بن‌سلمان را به اوج رسانده و کاهش 45 درصدی درآمد نفتی او را به همراه داشته است.

هر رژیمی که بر سرکوب و کشتار ملت‌ها و غارت منابع آنان تکیه کرده، نمی‌تواند برای همیشه پشت دیوارهای پول و سلاح پنهان بماند. وقتی قدرت‌های امپریالیستی و دست‌نشاندگان منطقه‌ای‌شان، کشتار غیرنظامیان را عادی می‌کنند و مقاومت در برابر این کشتار را جرم می‌خوانند، پاسخ نهائی از دل همان مردمی برمی‌خیزد که دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند. در این لحظه است که وارونه شدن نتیجه استعمار ممکن می‌شود: هر موشک و پهپادی که به تأسیسات حیاتی دشمن اصابت کند، نه فقط زیرساخت مادی، بلکه اسطوره‌ ترس و سلطه‌ای را که‌ او ساخته نیز درهم می‌شکند و ثابت می‌کند که اراده‌ آزادگان، از همه‌ سامانه‌های دفاعی و حمایت‌های آمریکایی قوی‌تر است.

حمله به قلب اقتصادی ریاض

دیروز و همزمان با انتشار اخباری از ادامه تجاوزات رژیم دست نشانده آل‌سعود به غیرنظامیان یمنی، خبرگزاری فرانسه گزارش داد مرکز مالی ملک عبدالله در ریاض هدف قرار گرفته و ساختمان شرکت آرامکو نیز در جریان عملیات نیروهای مسلح یمن آسیب دیده است. همچنین رسانه‌ها از شنیده شدن صدای چند انفجار در پایتخت عربستان خبر دادند. این هدف‌گیری در حالی رخ داد که نیروهای یمنی پیش‌تر اعلام کرده بودند عملیات موشکی و پهپادی علیه اهداف استراتژیک در عمق خاک عربستان را اجرا کرده‌اند و فرودگاه بین‌المللی ملک خالد و مخازن نفت و برج تقطیر آرامکو در ریاض نیز در فهرست این عملیات‌ها قرار داشته‌اند.

سازمان دفاع مدنی سعودی نیز با صدور هشدارهای اولیه در الدمام، احساء و بقیق از وجود خطر خبر داد. این هشدارها پس از آن فعال شد که رسانه‌ها به خطر احتمالی در ریاض پس از فعال شدن سامانه‌های هشدار در الاحساء، الظهران و بقیق اشاره کردند. مقام‌های دفاع مدنی عربستان بامداد یکشنبه این هشدارها را اعلام کرده بودند و عربستان نیز از رهگیری یک موشک بالستیک شلیک‌شده از یمن به سمت منطقه شرقی سخن گفت، هرچند جزئیات مستقلی درباره میزان موفقیت این رهگیری منتشر نشد.

کانون‌های حرارتی در تأسیسات بقیق

داده‌های ماهواره‌ای سامانه «ام‌اس‌جی/سویری» در ساعت‌های ۰۱:۵۳ و ۰۱:۵۴ به وقت جهانی یکشنبه چندین کانون حرارتی را در محدوده تأسیسات آرامکو در بقیق ثبت کرد. میزان توان تابشی آتش در این نقاط به‌ترتیب ۴۲، ۳۱ و ۹۷ مگاوات گزارش شد؛ داده‌هایی که می‌تواند نشان‌دهنده وقوع آتش‌سوزی یا فلرینگ باشد. بقیق حدود ۴۰ کیلومتری جنوب‌غربی ظهران قرار دارد و طبق اعلام خود آرامکو، نزدیک به نیمی از نفت تولیدی روزانه عربستان و حدود ۵ درصد از عرضه جهانی نفت از این مجموعه عبور می‌کند.

توقف پروازها در فرودگاه الدمام

پایگاه فلایت‌رادار اعلام کرد حرکت هواپیماها در فرودگاه ملک فهد واقع در شهر الدمام در شرق عربستان متوقف شده است. هواپیماها بر فراز این شهر سرگردان شدند و نتوانستند فرود بیایند. این اختلال در حالی رخ داد که نیروهای مسلح یمن پیش‌تر چندین نوبت از هدف قرار دادن این فرودگاه در پاسخ به حملات سعودی خبر داده بودند و فعالیت آن برای ساعت‌ها متوقف ماند.

عملیات یمنی علیه اهداف حیاتی

ساعاتی پس از گزارش رسانه‌ها، نیروهای مسلح یمن نیز از اجرای حملات موشکی و پهپادی علیه شماری از اهداف حیاتی در استان شرقی عربستان، از جمله بقیق و الاحساء، خبر دادند. سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی این نیروها، پیش‌تر از شش عملیات نظامی ویژه در عمق خاک عربستان سخن گفته بود که فرودگاه ملک خالد، مخازن نفت و برج تقطیر آرامکو در ریاض و تأسیسات آرامکو در خریص را هدف قرار داده بودند. روز گذشته نیز تصاویری از آتش‌سوزی بزرگ در یکی از تأسیسات زیرمجموعه آرامکو، که احتمال می‌رود خریص باشد، منتشر شده

بود.

کاهش 45 درصدی درآمد نفتی بن‌سلمان

در پی کاهش شدید درآمدهای نفتی، کسری بودجه عربستان در سه‌ماهه سوم با افزایش ۱۴۵ درصدی به ۸۴ میلیارد ریال سعودی رسید و اقتصاد این کشور ۳.۸ درصد کوچک‌تر شد. درآمدهای نفتی نزدیک به ۴۰ درصد کاهش یافته و این رقم در برخی گزارش‌ها به حدود ۴۵ درصد نیز نزدیک شده است. این فشار اقتصادی در حالی بر ریاض سنگینی می‌کند که تأسیسات حیاتی نفتی آن به‌طور مکرر هدف حملات قرار می‌گیرند و اختلال در بقیق می‌تواند پیامدهای مستقیم بر بازار جهانی انرژی داشته باشد.

کشتار غیرنظامیان در یمن

از طرف دیگر، رژیم آل‌سعود انتقام خود را از غیرنظامیان می‌گیرد. وزارت بهداشت صنعا اعلام کرد در پی حملات عربستان طی ۲۴ ساعت گذشته، ۸۳ غیرنظامی از جمله شماری کودک شهید و مجروح شده‌اند؛ این آمار شامل ۳۴ شهید و ۴۹ مجروح است. مجموع شهدای حملات از آغاز تشدید تنش‌ها به ۳۴۰ نفر و مجروحان به ۷۲۴ نفر رسیده و در مجموع ۱۰۶۴ نفر قربانی شده‌اند. وزیر بهداشت یمن نیز از شهادت ۳۲ نفر و زخمی شدن ۳۸ نفر در حمله هوائی به منازل شهروندان در روستای الشریه در بنی‌حشیش استان صنعا خبر داد و اعلام کرد جنگنده‌های سعودی حتی امدادگران را نیز هدف قرار دادند.

مقیاس تجاوز و پاسخ مشروع

یحیی سریع اعلام کرد طی ۲۴ ساعت گذشته دشمن سعودی با ۱۰۵ حمله هوائی و موشکی زیرساخت‌های غیرنظامی را هدف قرار داده و مجموع حملات هوائی و موشکی ائتلاف به رهبری عربستان از آغاز تشدید درگیری‌ها به ۴۳۶۹ مورد رسیده است. این حملات با جنگنده‌های اف-۱۵ و تایفون از پایگاه‌های خمیس مشیط و طائف و موشک‌ها از نجران و جیزان انجام شده‌اند. نیروهای مسلح یمن در پاسخ، فرودگاه‌ها و تأسیسات حیاتی عربستان را هدف قرار می‌دهند و با تجمعات نیروهای وابسته در خاک یمن مقابله می‌کنند.

بن‌بست امنیتی ریاض

رسانه‌های عربی می‌نویسند عربستان خود را در برابر چالش امنیتی و نظامی مداوم می‌بیند و سال‌ها ائتلاف‌سازی نظامی در برابر انصارالله ناکارآمد بوده است. شکاف میان امکانات نظامی گسترده ریاض و واقعیت میدانی آشکار شده و حملات متوالی موشکی و پهپادی یمن بار امنیتی، اقتصادی و نظامی سنگینی بر دوش این کشور گذاشته است. عربستان به سامانه‌های دفاع هوائی پیشرفته و شراکت نظامی با آمریکا و کشورهای غربی دل بسته، اما این حمایت کامل نتوانسته تهدید را پایان دهد. کمیته ملی حقوق بشر یمن کشتار الشریه را حلقه‌ای از زنجیره نسل‌کشی دانسته و خواستار محکومیت جنایات، تشکیل کمیته تحقیق مستقل و توقف فروش سلاح به رژیم سعودی شده است.