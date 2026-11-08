فرانسه در آتش خشم معترضان تهدید، سرکوب و بازداشت، مردم را متوقف نکرد

سرویس خارجی-

صدها هزار فرانسوی بار دیگر روز شنبه و علی‌رغم تهدید و سرکوب شدید پلیس و نیروهای امنیتی به خیابان‌ها برگشتند و علیه وضعیت بد اقتصادی و معیشتی، با نیروهای امنیتی درگیر شدند.

سران اروپا این روزها تاثیرات جنگ آمریکا علیه ایران را در خیابان‌های شهرهای بزرگ خود به خوبی احساس می‌کنند. اخیراً «اورسولا فون‌درلاین» رئیس کمیسیون اروپا در جریان سخنرانی در نشست «وین‌وین بروکسل» گفته بود از زمان بسته‌شدن تنگه هرمز، واردات سوخت‌های فسیلی برای اروپا ۱۲۷ میلیارد یورو هزینه اضافی داشته است، بی‌آنکه حتی یک مولکول انرژی بیشتر دریافت کرده باشد. در جنگ کنونی دولت‌های اروپایی غیر از اسپانیا به آمریکا اجازه دادند که از پایگاه‌های خود در علیه ایران استفاده کند. به گفته دبیرکل ناتو جنگنده‌های آمریکایی دست‌کم 5 هزار بار از پایگاه‌های این کشور در اروپا برای حمله به ایران استفاده کرده‌اند. حالا تاوان این همراهی را باید مردم اروپا با افزایش هزینه‌های زندگی خود بپردازند. بر اساس گزارش منتشرشده در ۸ نوامبر ۲۰۲۶ (17 آبان) از شبکه الجزیره، موج اعتراضات و ناآرامی‌های اجتماعی علیه بحران معیشتی که از اواسط سپتامبر(شهریور) در فرانسه آغاز شد، به ۳۰ کشور دیگر اروپایی نیز گسترش یافته است. در فرانسه گزارش‌ها نشان می‌دهد پلیس برای سرکوب معترضان با شدت هرچه تمام وارد عمل شده و طی این مدت دست‌کم 12 هزار و 800 تن از معترضان توسط پلیس بازداشت شده‌اند اما ظاهراً تهدید سرکوب، بازداشت و حتی جریمه، معترضان را متوقف نکرده است. همین پنجشنبه گذشته نزدیک به 2 میلیون فرانسوی از کارگر گرفته تا کارمند، دانش‌آموز و دانشجو در اعتراض به وضعیت معیشتی فاجعه بار خود که ماکرون برای آنها رقم زده است به خیابان‌ها ریختند.

تداوم خشونت پلیس

روز شنبه نیز صدها هزار فرانسوی بار دیگر در اعتراض به افزایش هزینه‌های زندگی به خیابان‌ها آمدند، در حالی که پلیس با استقرار گسترده نیروها مانع از برگزاری تجمع جنبش جلیقه‌زردها شد و شماری از معترضان را بازداشت کرد. به گزارش فرانس‌24، اتحادیه‌های کارگری راهپیمایی خود را از میدان جمهوری تا میدان ناسیون در شرق پاریس برگزار کردند. در همین حال، جنبش جلیقه‌زردها با وجود ممنوعیت اعلام شده از سوی دولت، در تجمعی جداگانه در میدان کنکورد، در نزدیکی کاخ الیزه و مجلس ملی، حاضر شدند. رسانه‌ها گزارش دادند که پلیس در پایان راهپیمایی مسالمت‌آمیز علیه افزایش هزینه‌های زندگی، به سمت معترضانی که در میدان ملت پاریس مانده بودند، گاز اشک‌آور و نارنجک صوتی شلیک کرد. پلیس اعلام کرد که تعدادی از معترضان به سمت آنها اشیائی پرتاب کردند. در شهر لیون در جنوب شرقی فرانسه پلیس برای متفرق کردن معترضان از گاز اشک‌آور استفاده کرد. به گزارش فارس به نقل از فرانس 24 «لوران نونیز»، وزیر کشور فرانسه ساعاتی پیش از شروع اعتراضات گفت که ۷۰ هزار افسر پلیس و نیروی امنیتی در سراسر کشور مستقر شده‌اند و هشدار داد: «اگر آشوبگر یا غارتگری باشد... ما آماده و منتظر آن‌ها خواهیم بود.» او با اشاره به اینکه «خطر دقیقاً همانند شنبه‌های گذشته است»، از مقامات خواست که هوشیاری خود را حفظ کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت کشور فرانسه اعلام کرد که در مجموع ۱۴۶ هزار نفر روز شنبه در تظاهرات سراسری شرکت کردند که ۴۶ هزار نفر از آنها در پاریس بودند. اتحادیه‌ها این رقم را ۲۵۰ هزار معترض در سراسر کشور و ۷۵ هزار

نفر در پایتخت اعلام کردند. خبرنگار خبرگزاری فرانسه گفت که در پایان اعتراض در پاریس، پلیس از گاز اشک‌آور علیه افرادی که پرتابه و ترقه‌های دست‌ساز به سمت نیروهای امنیتی پرتاب می‌کردند، استفاده کرد.«لوران نونز» وزیر کشور فرانسه هم اعلام کرد که پلیس در جریان تظاهرات سراسری روز شنبه ۲۳۲ نفر را بازداشت کرده اصت. به گفته وی علاوه‌بر این، پلیس در جریان تظاهرات ۴۰ هزار مورد توقف و بازرسی نیز انجام داد.

مخفیگاه ماکرون

از سوی دیگر در بحبوحه اعتراضات در فرانسه، روزنامه تلگراف گزارش داد رئیس‌جمهور فرانسه، پناهگاهی مخفی در نزدیکی پاریس دارد تا در صورت حمله معترضان و تصرف کاخ الیزه، از آنجا فرار کند. دیلی‌تلگراف به نقل از کتاب جدیدی با عنوان «ارتش جدید سایه‌ها» گزارش داد که امانوئل ماکرون، پناهگاهی مخفی در نزدیکی پاریس برای شرایط اضطراری در اختیار دارد. این کتاب که به قلم «پیر گاستینو»، «آنتوان ایزومبار» و «فرانک رنو»، روزنامه‌نگاران فرانسوی، نوشته شده است، فاش می‌کند که طرح ایجاد این پناهگاه مخفی تا حدی در پی اعتراضات جلیقه‌زردها در سال ۲۰۱۸ مطرح شد؛ اعتراضاتی که طی آن ماکرون با رفتارهای خشونت‌آمیز معترضان خشمگین مواجه شد.

نویسندگان کتاب خاطرنشان کردند که مقام‌های کنونی فرانسه نگران هستند پیروزی احتمالی حزب راست افراطی اجتماع ملی، متعلق به «مارین لوپن»، در انتخابات، موج جدید اعتراضات خیابانی را از سوی افرادی به راه بیندازد که حاضر به پذیرش چنین نتیجه‌ای نیستند. در مقابل، به نوشته نویسندگان، پیروزی احتمالی ژان لوک ملانشون، بنیانگذار حزب «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» ممکن است با واکنش منفی پلیس و شکل‌گیری نوعی «مقاومت منفعلانه» از سوی نیروهای پلیس همراه شود. به گزارش ایسنا این روزنامه‌نگاران به نقل از منابع بلندپایه گزارش دادند که پاتریس فور، رئیس پلیس پاریس، چندین نشست درباره احتمال بروز ناآرامی‌های گسترده برگزار کرده است. همچنین یگان‌های ویژه پلیس، نحوه استقرار نیروهای خود برای حفاظت از پارلمان در صورت وقوع چنین ناآرامی‌هایی را بررسی کرده‌اند. به نوشته این کتاب، یکی از مقام‌های ارشد اطلاعاتی فرانسه نیز از ماه ‌آوریل(فروردین) به نویسندگان هشدار داده بود که این کشور ممکن است با یک خیزش گسترده و ناآرامی‌های جدی مواجه شود.

وعده تغییر

خبر دیگر این که رهبر چپ رادیکال و نامزد جنبش «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» (LFI) در انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه‌، در گردهمایی بزرگ با حضور بیش از ۲۰ هزار تن از حامیانش، برنامه‌های کلیدی خود را با شعار «باید همه‌چیز را تغییر داد» معرفی کرد؛ طرحی فراگیر که از گذار به «جمهوری ششم» تا دگرگونی در سیاست خارجی تا سکوت نکردن در برابر نسل‌کشی در غزه و خلع سلاح هسته‌ای را دربر می‌گیرد. به گزارش ایرنا به نقل از شبکه تلویزیونی ب.اف‌ام، «ژان لوک ملانشون»، در این سخنرانی گفت: در صورت پیروزی در انتخابات، پاریس در برابر نسل‌کشی در غزه و الحاق تدریجی کرانه باختری ساکت نخواهد نشست و مستقیماً وارد عمل خواهد شد. وی همچنین وعده داد در صورت پیروزی فرانسه را از ناتو خارج کند. انتخابات ریاست جمهوری فرانسه 18‌آوریل 2027(29 فروردین 1406) برگزار خواهد شد.

درگیری معترضان با پلیس در هلند

در هلند هم در جریان اعتراضات‌، معترضان با نیروهای امنیتی درگیر شده و با پرتاب سنگ، خودروهای پلیس را هدف حمله قرار دادند. به گزارش تسنیم به نقل از اشپیگل صدها معترض خشمگین با وجود حضور گسترده نیروهای پلیس وارد محل ساخت و ساز یک مرکز داده شرکت مایکروسافت در آمستردام هلند شدند. این اعتراض علیه مصرف بالای انرژی و به طور کلی پروژه‌های بزرگ غول‌های فناوری بود. پلیس پایتخت هلند گزارش داد که 150 تا 200 تظاهرکننده به دلیل ورود غیرمجاز دستگیر شدند.