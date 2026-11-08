فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۴۱۷۰۱
تاریخ انتشار : ۱۷ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۷
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

اظهار بندگی تهوع‌آور «مرتس» مقابل صهیونیست‌ها هرکس هولوکاست را قبول ندارد برود!

صدراعظم آلمان در یک اظهار بندگی تهوع‌آور نسبت به رژیم صهیونیستی به مهاجران مسلمان ساکن این کشور هشدار داد که اگر افسانه هولوکاست را قبول ندارند از آلمان بروند.
به گزارش فارس به نقل از رسانه‌های آلمانی «فردریش مرتس» در حالی که پذیرای ورزشکاران صهیونیست در برلین بود، گفت: «مسئولیت تاریخی کشور ما در برابر هولوکاست به همان اندازه برای کسانی که از کشورهای اسلامی به آلمان می‌آیند نیز صدق می‌کند... و هر کسی که به این مسئله پایبند نباشد، باید کشور ما را ترک کند.». صدراعظم آلمان پیش از این هم گفته بود که «اسرائیل به نیابت از کشورهای غربی کارهای کثیف ما را انجام می‌دهد». مقامات آلمانی همچنان به حمایت بی‌قید‌و‌شرط از رژیم صهیونیستی اصرار دارند و به اشکال مختلف، همبستگی خود را با این رژیم ابراز می‌کنند. طی سه سال گذشته نیز دولت آلمان از هیچ حمایتی از رژیم اسرائیل در نسل‌کشی ملت فلسطین فروگذار نکرده است.

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

شاید بپره!(گفت و شنود)

اگر نمی‌توانید چرا در مسئولیت می‌مانید؟!(یادداشت روز)

ولخرجی ۲۰ میلیون دلاری برای گدایی اطلاعات!

محدودیت برد موشکی ایران برداشته شد

انهدام پهپاد متجاوز آمریکایی توسط پدافند هوائی ارتش

هشدار رهبر شیعیان بحرین به رژیم دست‌‌نشانده آل خلیفه

جنگ دوباره یعنی شلیک آمریکا به پای خود در خاورمیانه

نمی‌شود همه تکالیف NPT را انجام دهیم و از حقی برخوردار نشویم

چرایی دفاع حضرت زهرا (س) از امامت در شرایط دشوار جامعه(مقاله وارده)

نزول رحمت الهی در 25 استان با بارش‌های شدید پاییزی