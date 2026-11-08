صدراعظم آلمان در یک اظهار بندگی تهوع‌آور نسبت به رژیم صهیونیستی به مهاجران مسلمان ساکن این کشور هشدار داد که اگر افسانه هولوکاست را قبول ندارند از آلمان بروند.

به گزارش فارس به نقل از رسانه‌های آلمانی «فردریش مرتس» در حالی که پذیرای ورزشکاران صهیونیست در برلین بود، گفت: «مسئولیت تاریخی کشور ما در برابر هولوکاست به همان اندازه برای کسانی که از کشورهای اسلامی به آلمان می‌آیند نیز صدق می‌کند... و هر کسی که به این مسئله پایبند نباشد، باید کشور ما را ترک کند.». صدراعظم آلمان پیش از این هم گفته بود که «اسرائیل به نیابت از کشورهای غربی کارهای کثیف ما را انجام می‌دهد». مقامات آلمانی همچنان به حمایت بی‌قید‌و‌شرط از رژیم صهیونیستی اصرار دارند و به اشکال مختلف، همبستگی خود را با این رژیم ابراز می‌کنند. طی سه سال گذشته نیز دولت آلمان از هیچ حمایتی از رژیم اسرائیل در نسل‌کشی ملت فلسطین فروگذار نکرده است.