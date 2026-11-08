ژنرال ذخیره ارتش رژیم اشغالگر با هشدار درباره ازسرگیری حملات هوائی علیه ایران تأکید کرد که چنین اقدامی می‌تواند به‌سرعت آتش یک جنگ منطقه‌ای فراگیر را شعله‌ور کند و خساراتی عظیم و جبران‌ناپذیر به اسرائیل وارد سازد.

اسحاق بریک، ژنرال ذخیره ارتش رژیم اشغالگر در مقاله‌ای در روزنامه عبری «معاریو» نوشت که دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ واقعیتی کاملاً متفاوت از وعده‌های او را آشکار کرده است؛ چراکه جنگ‌ها همچنان ادامه دارند، بحران‌های اقتصادی تشدید شده‌اند و به‌جای رونق اقتصادی وعده‌داده‌ شده، اقتصاد جهانی با وخامت روبه‌رو است.

به گفته وی، نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا و از دست رفتن کنترل کنگره از سوی جمهوری‌خواهان نیز نشان‌دهنده نارضایتی عمومی از سیاست‌های ترامپ و کاهش اعتماد به توانایی او برای حل بحران‌هاست.

بریک افزود که رئیس‌جمهور آمریکا اکنون در برابر تصمیم‌های سرنوشت‌سازی درباره جنگ با ایران قرار دارد؛ در حالی که در دولت او بر سر نحوه برخورد با این مسئله اختلافات شدیدی وجود دارد و راهبردی واحد برای مدیریت تحولات درگیری‌ها شکل نگرفته است.

این ژنرال ذخیره تصریح کرد که اختلافات در کاخ سفید عمدتاً بر سر دو گزینه متمرکز است: نخست، گسترش حملات نظامی علیه ایران با هدف دستیابی به پیروزی از طریق قدرت نظامی و دوم، ادامه فشارهای اقتصادی و تلاش برای دستیابی به توافقی که به جنگ پایان دهد و مانع تشدید تنش‌ها شود.

وی در عین حال تاکید کرد که تصمیم‌های ترامپ صرفاً تحت تأثیر محاسبات نظامی و سیاسی نیست و احساس تحقیر شدن از سوی ایران نیز ممکن است او را به اتخاذ تصمیمی تلافی‌جویانه برای حمله سوق دهد.

بریک هشدار داد که تصمیم‌گیری نظامی بر اساس چنین انگیزه‌هایی می‌تواند پیامدهای خطرناکی برای کل منطقه داشته باشد؛ به‌ویژه اگر اسرائیل نیز در حملات جدید مشارکت کند.

خسارات عظیم به اسرائیل

در صورت حمله مجدد به ایران

بریک تأکید کرد که انجام حمله هوائی دیگری علیه ایران، با احتمال مشارکت اسرائیل، می‌تواند به‌سرعت به وقوع جنگی منطقه‌ای و گسترده منجر شود که اسرائیل در مرکز آن قرار خواهد داشت.

وی اذعان کرد خساراتی که اسرائیل در چنین جنگی متحمل می‌شود، «عظیم و غیرقابل تحمل» خواهد بود و بخشی از خسارات واردشده به این رژیم در درگیری‌های قبلی نیز دیگر قابل جبران نیست.

او از افراد به گفته خودش «عاقل و مسئولیت‌پذیر» در دولت آمریکا خواست ترامپ را از تصمیم برای آغاز حمله‌ای جدید منصرف کنند و هشدار داد که تشدید تنش‌ها می‌تواند زمینه‌ساز درگیری‌ای فراتر از جنگ کنونی شود.

این ژنرال اسرائیلی همچنین تأکید کرد اتکا به حملات هوائی برای دستیابی به پیروزی نظامی علیه ایران، برآوردی غیرواقع‌بینانه است؛ زیرا عملیات هوائی به‌تنهائی و بدون مداخله زمینی نمی‌تواند نظام ایران را تغییر دهد یا مانع تبدیل شدن ایران به یک کشور هسته‌ای شود. وی با اشاره به نتایج حملات پیشین گفت این حملات اهداف راهبردی خود را محقق نکرده و صرفاً به تخریب‌هایی موقت منجر شده‌اند، در حالی که انگیزه تهران برای ادامه توسعه توانمندی‌هایش را افزایش داده‌اند.

دو گزینه پیش روی آمریکا و هزینه‌های سنگین جنگ

بریک در بررسی گزینه‌های پیش روی واشنگتن برای مقابله با برنامه هسته‌ای ایران، دو مسیر اصلی را مطرح کرد که هیچ‌یک بدون پرداخت هزینه‌های سنگین به نتیجه نخواهد رسید.

گزینه نخست، اجرای یک عملیات زمینی گسترده در داخل خاک ایران با هدف قرار دادن مستقیم تأسیسات هسته‌ای است؛ عملیاتی که به مشارکت نیروهای نظامی گسترده، پشتیبانی هوائی سنگین و استفاده از توانمندی‌های فناوری و اطلاعاتی نیاز دارد. به اعتقاد بریک، این گزینه ممکن است امکان دستیابی به پیروزی نظامی علیه نظام ایران و از کار انداختن تأسیسات هسته‌ای آن را فراهم کند، اما مستلزم عملیاتی بسیار بزرگ خواهد بود که تلفات انسانی سنگینی را در میان نیروهای آمریکایی به دنبال خواهد داشت.

گزینه دوم، فرسوده کردن اقتصاد ایران از طریق اعمال تحریم‌های شدید و محاصره‌ای طولانی‌مدت با مشارکت کامل کشورهای غربی است. هدف از این راهبرد، قطع ارتباط اقتصاد ایران با بازارهای جهانی است. بریک در این زمینه بر ضرورت جلوگیری از صادرات نفت، گاز و سایر محصولات ایران و همچنین محدود کردن ورود مواد اولیه و تسلیحات از مرزهای زمینی تأکید کرد. با این حال، وی اذعان داشت که احتمال موفقیت این گزینه از عملیات زمینی کمتر است و اجرای آن به صبر طولانی، انضباط بین‌المللی و تعهد گسترده کشورهای غربی ‌نیاز دارد.

بریک در مقابل، اتکا به راه‌حل میانه مبتنی بر تکرار حملات هوائی را رد کرد و گفت این رویکرد نه برنامه هسته‌ای ایران را متوقف می‌کند و نه به پیروزی نظامی منجر می‌شود، بلکه ممکن است اسرائیل را وارد جنگی منطقه‌ای کند که بهای سنگینی برای آن خواهد داشت.

به گزارش فارس، وی در پایان مقاله خود خواستار کنار گذاشتن اتکا به وعده‌های سیاسی و نمایش قدرت هوائی شد و هشدار داد تصمیم‌گیری‌های نظامی با انگیزه‌های انتقام‌جویانه و بدون ارزیابی پیامدهای آن‌ها، به‌جای حل بحران، می‌تواند آن را تشدید کند.