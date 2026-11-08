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کد خبر: ۳۴۱۶۹۷
تاریخ انتشار : ۱۷ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۷
سرویس کیهان » اخبار
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سردار شکارچی:

ترامپ، قربانی شکست تحمیل‌شده از سوی ایران شد

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران: ترامپ و همفکران بی‌خرد، تندرو و تروریست او برای نابودی ایران سربلند و متمدن وارد میدان شده بودند؛ اما در چرخشی معکوس، خود قربانی فرسایش راهبردی و شکست‌های تحمیل‌شده از سوی نیرو‌های مسلح سرافراز ایران شدند. 
سردار ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ارشد نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: تحولات سیاسی و انتخاباتی ایالات متحده آمریکا و شکست‌های پی‌درپی دولت ترامپ و هم‌حزبی‌های او در عرصه‌های مختلف، بیش از آن‌که معلول نوسانات سطحی سیاست داخلی این کشور باشد، بازتابی از یک واقعیت بزرگ‌تر و غیرقابل انکار است؛ یعنی شکست در برابر اراده ایران مقتدر.
وی ادامه داد: شکست دکترین تجاوز، ترور و فشار حداکثری و راهبرد‌های بی‌خاصیت نظامی واشنگتن در برابر اقتدار بازدارنده، شکننده و اراده آهنین رهبری، ملت و نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران که امروز بر هیچ تحلیلگر منصفی پوشیده نیست. 
سخنگوی ارشد نیرو‌های مسلح تأکید کرد: سیاست‌های خصمانه سران آمریکا علیه ایران، ناکامی‌های پی‌درپی در جهان و به‌ویژه در منطقه غرب آسیا، فروریختن هیمنه پوشالی ناوگان و تجهیزات نظامی آمریکای متجاوز و به بن‌بست رسیدن تهدیدات آن کشور، پایه‌های قدرت توخالی کاخ سفید را به لرزه درآورده است. 
وی گفت: ترامپ و همفکران بی‌خرد، تندرو و تروریست او برای نابودی ایران سربلند و متمدن وارد میدان شده بودند؛ اما در چرخشی معکوس، خود قربانی فرسایش راهبردی، بحران‌های عمیق داخلی و شکست‌های تحمیل‌شده از سوی نیرو‌های مسلح سرافراز ایران و محور مقاومت شدند. 
سخنگوی ارشد نیرو‌های مسلح ادامه داد: این شکست راهبردی سند زنده‌ای بر این حقیقت است که معادلات قدرت جهان هرگز به‌سود سلطه‌گران رقم نمی‌خورد. 
به گزارش تسنیم، سردار شکارچی تصریح کرد: هر قدرتی در برابر صخره مستحکم و استوار و اراده الهی و پولادین ایران اسلامی صف‌آرایی کند، سرانجامی جز سقوط و اضمحلال در افکار عمومی جهان نخواهد داشت.

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