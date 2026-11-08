سه کشتی در برابر یک کشتی؛

ایران چند برابر پاسخ می‌دهد

روز دویست و پنجاه و چهارم از جنگ با شنیده شدن صدای انفجار در مناطق جنوبی کشور آغاز شد. بامداد ۱۷ آبان، ابتدا برخی رسانه‌های محلی از شنیده شدن صدای انفجار در قشم، جاسک، بندرعباس و سیریک خبر دادند. اندکی بعد همین خبر در رسانه‌های رسمی نیز منتشر شد. در کنار این اخبار، خبر دیگری به نقل از منابع آگاه منتشر شد که صداهای شنیده‌شده را ناشی از شلیک سپاه پاسداران به سمت کشتی‌های متخلف در تنگه هرمز عنوان می‌کرد.

آنچه به‌صورت قطعی می‌توان گفت، یک کشتی تجاری ایرانی در تنگه هرمز هدف حمله نیروهای تروریستی سنتکام قرار گرفت و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز از بامداد ۱۷ آبان تا ظهر همان روز از هدف قرار گرفته شدن سه نفتکش در تنگه هرمز خبر داد. روابط عمومی سپاه پاسداران با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: «این نفتکش‌ها به دلیل خاموش نمودن سامانه‌های ناوبری و شناسایی خود و شرارت ارتش قاچاقچی و متجاوز آمریکا در آتش در حال سوختن هستند.»

«‌دروازه آهنین» یعنی اعتراف به شکست آمریکا

در محاصره

شب گذشته همچنین فرماندهی نیروهای تروریستی سنتکام از طرحی با نام «دروازه آهنین» علیه ایران خبر داد. به گزارش رویترز هدف از این طرح راه‌اندازی کارگروه جدیدی در تامپای فلوریدا است که هدف آن مقابله با انتقال تسلیحات پیشرفته، فناوری‌های دوگانه و منابع مالی ایران از طریق مرزهای زمینی و دریای خزر است. آمریکایی‌ها بعد از شکست در عملیات «خشم حماسی» و «طرد اقتصادی» حالا هوس شکستی دیگر کرده‌اند و عملیات جدیدی به نام «دروازه آهنین» راه انداخته‌اند. بی‌جهت نبود که کارشناس شبکه عربی الجزیره راه‌اندازی این عملیات را نوعی اعتراف آمریکا به شکست اقدامات پیشینش در محاصره ایران خواند.

سردار محبی سخنگوی سپاه پاسداران نیز این اقدام آمریکا را صرفاً بازی با کلمات خواند و گفت: «طرح «دروازه آهنین» صرفاً بازی با الفاظ است و آمریکایی‌ها نمی‌توانند از این طریق به هدف خود، یعنی اعمال فشار شدید اقتصادی برای فروپاشی و متلاشی کردن اقتصاد ایران دست پیدا کنند.»

در همین زمینه پروفسور استیو هانکه، استاد اقتصاد دانشگاه جانز هاپکینز و مشاور اقتصادی پیشین دولت ریگان در مصاحبه‌ای اینترنتی گفت تشدید تنش یا محاصره دریایی تنها به تضعیف موقعیت واشنگتن و گسترش ناامنی منجر شده است؛ بنابراین طرح «دروازه آهنین» یا عملیات نظامی جدید، ایران را تسلیم نمی‌کند و صرفاً خروج آمریکا را پرهزینه‌تر خواهد ساخت.

رابین بروکس، اقتصاددان و تحلیلگر آمریکایی نیز نظری مشابه پروفسور هانکه داشت و نوشت: «وقت آن رسیده است که ضررهایمان در قبال ایران را بپذیریم و به این درگیری پایان دهیم. حتی اثربخشی محاصره دریایی نیز رو به کاهش است.»

وزیر خزانه‌داری آمریکا به غلط کردن افتاد

در روز دویست و پنجاه و چهارم از جنگ آمریکا یک عقب‌نشینی و شکست بی‌سروصدای دیگر هم داشت. همین چند ماه پیش بود که اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا با گنده‌گویی از فروپاشی اقتصاد ایران و درنتیجه شکست ایران خبر داد و حتی برای آن زمان تعیین کرد. نه‌تنها پیش‌بینی احمقانه وزیر خزانه‌داری آمریکا محقق نشد، اوضاع برخلاف مسیری که او پیش‌بینی کرده بود پیشرفت و با فشاری که ایران از طریق تنگه هرمز بر آمریکا اعمال کرد دولت ترامپ در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا شکست سخت و بی‌سابقه‌ای خورد. حالا ظاهراً همان وزیر خزانه‌داری آمریکا به غلط کردن افتاده است.

روزنامه واشنگتن‌پست نوشت اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ترامپ از چین خواسته است از نفوذ خود بر ایران برای پایان دادن به جنگ استفاده کند. به نوشته این روزنامه آمریکایی: «پس از شکست سیاسی تکان‌دهنده هفته گذشته در داخل آمریکا، دولت ترامپ در جست‌وجوی راه‌های تازه‌ای برای پایان دادن به جنگ‌های فاجعه‌بار در اوکراین و ایران است. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، با حمایت ترامپ با چین تماس گرفته و از پکن خواسته است از نفوذ خود بر ایران برای پایان دادن به جنگ استفاده کند.»

واشنگتن‌پست مدعی است چین این پیام را به تهران منتقل کرده است؛ اما هم‌زمان نشریه آمریکایی فارن‌پالیسی می‌نویسد بعید است چین کمکی به ترامپ در این زمینه کند: «چین برای نجات ترامپ از جنگی که در آن ناکام مانده، وارد میدان نخواهد شد.»

چهره بازنده‌ها کاملاً مشخص شده

حماقت ترامپ در آغاز جنگی که حالا بیش از ۸ ماه است درگیر آن شده دیگر بر کسی پوشیده نیست. روزنامه صهیونیستی هاآرتص نیز روز گذشته به همین اشاره کرد و حتی راه‌اندازی مجدد جنگ را نیز اشتباه راهبردی تازه‌ای خواند. هاآرتص نوشت: «برخلاف ادعاهای مکرر درباره «پیروزی کامل» و خسارت‌های عظیم واردشده، حکومت ایران تسلیم نشده، همچنان پابرجاست و ظرفیت حمله به اسرائیل و منافع آمریکا در منطقه را حفظ کرده است. دور بعدی درگیری نیز الزاماً در مرزهای ایران و اسرائیل محدود نخواهد ماند... تهران می‌تواند زیرساخت‌ها، شبکه‌های ارتباطی و دارایی‌های راهبردی در سراسر خلیج فارس را هدف

بگیرد.»

روز دویست و پنجاه و چهارم جنگ یک خبر جالب دیگر هم داشت و آن هم آغاز روزهای بد برای نتانیاهو بود. رئیس رژیم صهیونیستی از گادی آیزنکوت، رقیب نتانیاهو خواست تا دولت رژیم صهیونیستی را تشکیل دهد. هرتزوگ این درخواست را به توصیه ۶۷ عضو کنست (مجلس) رژیم صهیونیستی انجام داد که به جای نتانیاهو خواستار نخست‌وزیری آیزنکوت شده بودند. فقط ۴۶ نفر از اعضای کنست از نتانیاهو برای نخست‌وزیری حمایت کردند که اختلافی چشمگیر و معنادار بود. ظاهراً قرار است بعد از ترامپ، نتانیاهو هم طعم تلخ شکست سیاسی را بچشد.

لری جانسون تحلیلگر سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (CIA) در واکنش به این تغییر می‌نویسد: «آیزنکوت کبوتر صلح نیست. او رئیس پیشین ستاد کل ارتش اسرائیل است و پسر و برادرزاده‌اش را در جنگ غزه از دست داد. او همچنان از فشار اقتصادی بر ایران و اقدام نظامی محدود حمایت می‌کند. اما رویکردش در سه زمینه مهم با نتانیاهو متفاوت است.»

جانسون موضوع ایران را یکی از این تفاوت‌ها دانست و گفت: «نتانیاهو امسال را صرف کارزار برای تغییر رژیم در تهران و لابی با واشنگتن برای حملات بیشتر کرد. آیزنکوت گفت فقط از اقدام نظامی علیه تهدیدهای مستقیم و فوری علیه اسرائیل حمایت می‌کند. او سال‌ها پیش خروج آمریکا از توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ را یک اشتباه راهبردی خوانده بود.»

هر روز که از جنگ می‌گذرد چهره بازنده بیش از پیش مشخص می‌شود و در روز دویست و پنجاه و چهارم از جنگ حتی با ضعیف‌ترین چشم‌ها هم می‌شود بازندگان جنگ را دید.