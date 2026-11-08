کارشناس کشتی آزاد گفت: کامران قاسم‌پور باید با ارزیابی دقیق شرایط بدنی و آمادگی خود درباره وزن آینده‌اش تصمیم بگیرد و تغییر وزن‌های مکرر به او لطمه می‌زند.

علیرضا رضایی درباره عملکرد تیم ملی کشتی آزاد ایران در مسابقات قهرمانی جهان و کسب عنوان سومی در این رقابت‌ها اظهار داشت: عملکرد بچه‌ها مثبت بود و با تمام توان خود جنگیدند. نتایجی هم که به دست آمد، قابل قبول است. به هر حال مسابقات جهانی سطح خاص خودش را دارد و تیم‌های خوبی با ترکیب‌های قدرتمند در این رقابت‌ها شرکت کرده بودند. کشتی‌گیران تیم ملی آمریکا واقعاً از نظر آمادگی شرایط بسیار خوبی داشتند و کشتی‌گیران روسیه هم همین‌طور بودند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره شرایط کامران قاسم‌پور و اظهارنظرهای مختلف درباره حضور او در وزن ۸۶ کیلوگرم گفت: من از شرایط فعلی کامران اطلاع دقیقی ندارم؛ از تمام جزئیات شرایط او مطلع نیستم. اما خود کامران باید شرایطش را بررسی و ارزیابی کند.

او باید از نظر آمادگی جسمانی، شرایط روحی و روانی و همچنین وضعیت بدنی‌اش در آن وزن بسنجد که در کدام وزن می‌تواند ضریب موفقیت خود را افزایش دهد. به نظر من، یک کشتی‌گیر در شرایطی که در اوج تجربه قرار دارد، نباید مرتب وزن خود را تغییر دهد و مدام شرایطش را بالا و پایین کند. کامران دیگر یک کشتی‌گیر جوان و کم‌تجربه نیست؛ او در اوج تجربه قرار دارد و باید تمام توان خود را به کار بگیرد تا در مسابقات شرکت کند، انتخاب شود و به رقابت‌های جهانی برود.

کارشناس کشتی آزاد افزود: به اعتقاد من تغییر وزن‌های مکرر به کشتی‌گیر لطمه می‌زند. اگر در وزنی که حضور دارید نتوانید به دستاوردی که می‌خواهید برسید، طبیعتاً این موضوع هم به خودتان و هم به مجموعه کشتی آسیب می‌زند و تبعات آن همه را درگیر می‌کند. بنابراین، کامران باید شرایط خود را به‌دقت بررسی کند و با توجه به وضعیت بدنی و آمادگی‌اش درباره وزن مناسب تصمیم بگیرد.