انهدام پهپاد متجاوز آمریکایی توسط پدافند هوائی ارتش

ارتش جمهوری اسلامی ایران از رهگیری و انهدام یک فروند پهپاد «ام کیو ۹» دشمن متجاوز در آسمان قشم و نیز برخورد یک نفتکش متخلف با مین دریایی خبر داد.

به گزارش ایرنا از روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران، بامداد شنبه ۱۶ آبان 1405 یک فروند پهپاد «ام کیو ۹» دشمن متجاوز آمریکایی، توسط سامانه‌های نوین نیروی پدافند هوائی ارتش، تحت شبکه یکپارچه پدافند هوائی کشور، در آسمان قشم مورد اصابت قرار گرفت و منهدم شد.

نیروی دریایی ارتش همچنین در اطلاعیه دیگری اعلام کرد که یک نفت‌کش متخلف در شرق تنگه هرمز که بدون توجه هشدارهای همیشگی در محدوده ممنوعه و نا امن تردد می‌کرد و سامانه‌های ناوبری خود را نیز خاموش کرده بود، بر اثر برخورد با مین دریایی دچار آتش‌سوزی شد و از حرکت بازماند.

نیروی دریایی ارتش تاکید کرد: این سرنوشت همه کشتی‌ها و شناورهای متخلفی است که به هشدارها توجه نکرده و در مناطق ممنوعه

تردد کنند.