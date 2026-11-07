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کد خبر: ۳۴۱۶۳۴
تاریخ انتشار : ۱۶ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۹
سرویس کیهان » اخبار
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سرلشکر رضایی:

نمی‌دانیم در آمریکا پیام خود را به چه کسی برسانیم

دبیر شورای عالی امنیت ملی نوشت: دقیقاً در واشنگتن باید این پیام را به چه کسی برسانیم؟ جنگ راه بیندازید، پاسخی ویرانگر دریافت خواهید کرد.
سرلشکر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: شما هم جنگ را باختید، هم انتخابات را. ونس شکست را پذیرفته، روبیو در آستانه رفتن است، هگست در آستانه برکناری است و فرمانده سنتکام هم حالا پادکست‌ساز شده! او در ادامه آورده است: پس دقیقاً در واشنگتن باید این پیام را به چه کسی برسانیم؟ جنگ راه بیندازید، پاسخی ویرانگر دریافت خواهید کرد.

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