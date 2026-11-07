سردبیر روزنامه رأی الیوم با اشاره به شکست بزرگی که ایران به آمریکا وارد ساخت، گفت: رسوایی‌های بیشتری از ترامپ فاش خواهد شد.

عبدالباری عطوان، سردبیر روزنامه فرامنطقه‌ای رأی‌الیوم و تحلیلگر شناخته‌شده فلسطینی، سرمقاله جدید این روزنامه الکترونیکی را به نتیجه انتخابات آمریکا و جنجال‌های بعد از آن اختصاص داده و نوشت: وقتی جی ونس، معاون دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اذعان می‌کند که اسرائیل به ترامپ اطلاعات غلط داده و او را درگیر جنگ با ایران کرده است و همچنین خواستار تغییر روابط با اسرائیل یا به‌عبارت دیگر پایان کنترل این رژیم بر تصمیمات آمریکا به‌ویژه در مورد منطقه غرب آسیا می‌شود، این نشان‌دهنده یک تحول جدید و استراتژیک در سیاست آمریکا است.

اعتراف ونس:

اسرائیل با اطلاعات غلط

آمریکا را به جنگ با ایران کشاند

عطوان افزود: ونس با این صحبت‌ها کاملاً از جنگ ایران و مدیریت آن و از تسلط اسرائیل بر فرآیند تصمیم‌گیری در آمریکا فاصله گرفت. او تأکید کرد که این امر، همراه با غفلت دولت جمهوری‌خواه از منافع مردم آمریکا، مانند هزینه‌های بالای زندگی، افزایش قیمت سوخت و تورم، منجر به از دست دادن اکثریت حزب جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان و سنا شد.

وی ابراز کرد: شاید ونس با این موضع‌گیری بی‌سابقه، در حال آغاز کمپین انتخابات ریاست‌جمهوری خود برای 2 سال آینده است، چه در صورت استیضاح ترامپ و محاکمه او به‌دلیل هدایت آمریکا به جنگی شکست‌خورده با ایران ـ جنگی که در درجه ‌اول با تحریک اسرائیل بود ـ چه به‌دلیل فساد و سوءاستفاده از موقعیت خود برای سود بردن در بورس‌های جهانی، جایی که ثروت خالص او تنها در دو سال بیش از شش میلیارد دلار افزایش یافت.

در ادامه این مقاله آمده است: حزب جمهوری‌خواه که ترامپ رهبری آن را به ‌عهده ‌دارد، در حال فروپاشی است و به‌دلیل خیانت به اعتماد و درگیر کردن آمریکا در جنگی که هیچ سهمی در آن نداشت، جنگی که منجر به از دست دادن اعتبار و رهبری جهانی آن شد، با خشم مردمی گسترده‌ای روبه‌روست.

سردبیر رأی الیوم ادامه داد: در این میان، رهبری ایران با حمایت بالای مردمی و نهادهای قانونگذاری و نظامی خود، از طریق پایداری، مدیریت هوشمندانه درگیری، و مقاومت در برابر فشار، تهدیدها و تحریم‌های آمریکا و همچنین مقاومت مقابل جنایات تروریستی رژیم صهیونیستی، از این جنگ پیروز

بیرون آمد.

ترامپ مانند شتری لنگ

و بیمار شده است

نویسنده این یادداشت خاطرنشان کرد: احتمال اینکه ترامپ ـ که پس از شکست سنگین خود در انتخابات میان‌دوره‌ای اخیر مانند شتری بیمار و لنگ شده است ـ به ازسرگیری تجاوز علیه ایران متوسل شود، محدود به‌نظر می‌رسد، زیرا او فاقد اختیار یا چراغ سبز از کنگره است و به‌نظر نمی‌رسد که تشکیلات نظامی ایالات متحده در شرایط کنونی، درخواست‌های او را برای اعزام بمب‌افکن‌ها و ناوهای هواپیمابر خود برای بمباران ایران انجام دهد؛ زیرا همه آمریکایی‌ها مخالف این اقدام هستند.

عطوان تصریح کرد: در شرایطی که ایال زامیر، رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی، درخواست بنیامین نتانیاهو برای اعزام جنگنده‌ها جهت ازسرگیری جنگ با ایران را رد کرده است و همچنین طبق گزارش‌های موجود، برد کوپر، فرمانده سنتکام همراه اکثر ژنرال‌های خود با این جنگ مخالف است و تعداد زیادی از آنها به‌دلیل این مخالفت استعفا داده یا برکنار شده‌اند، وضعیت به‌ چه ‌شکل خواهد بود؟

بر اساس این مقاله؛ امروز افکار عمومی آمریکا با یک تغییر واقعی مواجه شده که برجسته‌ترین اهداف آن پایان هژمونی اسرائیل بر ایالات متحده و خلاص شدن از شر ترامپ و تصمیمات احمقانه اوست؛ کسی که طبق نظرسنجی‌ها به‌خاطر تسلیم شدن مقابل باج‌خواهی‌های نتانیاهو و رژیم صهیونیستی، صلاحیت حکومت بر آمریکا را ندارد و محبوبیت او به سطحی بی‌سابقه کاهش

یافته است.

تغییر مهم راهبردی که در جهان حاصل شده به ‌لطف ایران

و محور مقاومت است

عبدالباری عطوان اظهار کرد: ما در این‌جا از محور مقاومت به‌رهبری ایران که این تغییر مهم استراتژیک در جهان را در تمام سطوح، از طریق پایداری، مدیریت برجسته جنگ و رویارویی با گاو نر متکبر آمریکایی و اسرائیلی، با پشتیبانی ناوهای هواپیمابر، کشتی‌های جنگی عظیم و هواپیماهای رادارگریز ایالات متحده رقم زد و با موشک‌ها و پهپادهای خود و اراده‌ای قوی تا پای شهادت از خاک و ارزش‌های خود دفاع کرد، قدردانی می‌کنیم.

به گزارش تسنیم، در پایان این مقاله آمده است: روزهای آینده پر از شگفتی خواهد بود؛ به‌ویژه بعد از انتشار اسناد جدید از رسوایی‌های ترامپ در طول سفرهایش به جزیره اپستین، و همچنین جزئیات و اسناد نقش اسرائیل در درگیر کردن آمریکا در جنگ علیه ایران برای خدمت به اهداف صهیونیستی، ایجاد اسرائیل بزرگ و غارت ثروت‌های اسلامی و عربی.