نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی با تأکید بر ضرورت رعایت حقوق متقابل اعضای پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای(NPT) گفت: نمی‌توان از یک کشور خواست همه تکالیف خود را انجام دهد، اما در مقابل از هیچ حقی برخوردار نباشد و حتی به دلیل انجام همان تعهدات، با تهدید و حمله نظامی مواجه شود.

سعید جلیلی، نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی، در نشست تبیین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی با اشاره به ضرورت رعایت حقوق متقابل اعضای پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) تأکید کرد: نمی‌توان از یک کشور خواست همه تکالیف خود را موبه‌مو انجام دهد، اما در مقابل از هیچ‌گونه حقی برخوردار نباشد و حتی به دلیل انجام همان تعهدات قانونی، با تهدید و حمله نظامی مواجه شود.

وی با اشاره به قرار گرفتن مناسبات بین‌المللی در یک نقطه عطف تاریخی اظهار کرد: روندهایی که طی دهه‌های اخیر در عرصه جهانی جریان داشته، امروز به نقطه بزنگاهی رسیده است؛ نقطه‌ای که در آن، مناسبات نادرست و ظالمانه‌ای که پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفت و حدود هشت دهه ادامه یافت، با چالش جدی مواجه شده است. طراحان اصلی این مناسبات نیز امروز به این جمع‌بندی رسیده‌اند که ساختار موجود دیگر قابلیت تداوم ندارد و به یک تهدید وجودی برای نظام سلطه تبدیل شده است.

ملت ایران در به چالش‌کشیدن مناسبات نادرست جهانی

پیشگام بوده است

جلیلی با تمجید از نقش تاریخی ملت ایران تصریح کرد: ملت ما در شناخت روندهای نادرست جهانی و فریاد زدن این حقیقت که این مناسبات نمی‌تواند برای ملت‌ها امنیت و پیشرفت به ارمغان بیاورد، پیشگام بوده است. امروز حقانیت مواضع جمهوری اسلامی که از نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی مطرح شده، در سطح جهان مورد پذیرش قرار گرفته و مطالبات بحق ایران به گفتمان آزادگان جهان تبدیل شده است.

وی با برشمردن هجمه‌ها و فشارهای دهه‌های گذشته علیه کشورمان افزود: استکبار همواره در برابر استقلال‌طلبی ملت ایران ایستاده است؛ از کودتای ۲۸ مرداد تا تحریم‌های همه‌جانبه علیه معیشت و سلامت مردم و هدف قرار دادن مراکز علمی و نخبگانی کشور. با این حال، تهدیدهای مکرر نظامی آمریکا و اقدامات موسوم به فشار حداکثری به نتیجه مورد نظر طراحان آن نرسید و آخرین تیرهای ترکش دشمن نیز به سنگ

خورد.

تضمین عینی شرط اصلی

در معادلات بین‌المللی است

نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی با تشریح مفهوم «تضمین عینی» در روابط بین‌الملل گفت: پرسش اساسی این است که چرا غرب انتظار دارد کشورهای دیگر به تعهدات خود پایبند بمانند، اما خود از اجرای تعهداتش سر باز می‌زند. در توافق سعدآباد و پس از آن در برجام، از ایران خواسته شد تا با خروج مواد هسته‌ای و جمع‌آوری سانتریفیوژها، تضمین عینی بدهد تا توان اقدام را از دست بدهد، اما در مقابل، طرف‌های غربی تنها به وعده‌های شفاهی و بی‌اعتبار بسنده کردند.

وی با اشاره به کارنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خاطرنشان کرد: ملت ایران شاهد بود که با وجود اجرای کامل تعهدات و تأیید آن

در ۱۵ گزارش رسمی آژانس، آمریکا از برجام خارج شد و نهادهای بین‌المللی حتی واکنشی در حد یک بیانیه صادر نکردند. این در حالی است که با وجود اختصاص بیش از ۷۰ درصد بازرسی‌های پادمانی جهان به ایران، تأسیسات هسته‌ای کشورمان هدف حملات نظامی قرار گرفتند و شورای حکام به جای دفاع از حقوق اعضا، قطعنامه‌های سیاسی صادر کرد. در چنین شرایطی، امنیت کشور نیازمند دستیابی به بازدارندگی مطلق و تضمین‌های عینی است که مانع از تکرار تجاوزگری دشمن شود.

ایران با ۱۵ همسایه

می‌تواند در اصلاح مناسبات جهانی نقش‌آفرینی کند

جلیلی با اشاره به وسعت ظرفیت‌های ژئوپلیتیک و دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: رویکرد تنش‌آفرین قدرت‌های غربی تنها به چالش‌های هسته‌ای محدود نمانده، بلکه تلاش کرده است با امنیتی‌سازی محیط پیرامونی، مسیر همگرایی منطقه‌ای را سد کند؛ اما تحولات میدانی سال‌های اخیر نشان داد که عمق راهبردی ایران در منطقه فراتر از محاسبات شکننده نظام سلطه است.

وی با تأکید بر نقش بی‌بدیل همسایگان و ملت‌های منطقه در خنثی‌سازی تحریم‌ها و فشارهای همه‌جانبه افزود: جمهوری اسلامی با برخورداری از مرزهای مشترک و پیوندهای عمیق تاریخی، فرهنگی و دینی با پانزده همسایه، از مزیت‌های کم‌نظیری برای خنثی‌سازی اقدامات قهرآمیز اقتصادی و سیاسی برخوردار است. نمونه بارز این همبستگی راهبردی را می‌توان در مناسبات برادرانه با ملت و دولت عراق مشاهده کرد؛ جایی که اراده راستین دو ملت حتی در اوج توطئه‌ها و مداخلات آشکار سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه، گسستنی نبوده و حضور پرشکوه مردم عراق در عرصه‌های مختلف نشان‌دهنده اصالت این پیوندهای ناگسستنی

است.

نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی خاطرنشان کرد: دستگاه دیپلماسی و نهادهای راهبردی کشور باید با فعال‌سازی تمامی ظرفیت‌های اقتصادی، ترانزیتی و امنیتی منطقه، ساختار تحریم‌های ظالمانه را دور بزنند. امروز دیگر ابتکار عمل در بسیاری از پرونده‌های منطقه‌ای دستِ برتر جمهوری اسلامی است و هرگونه محاسبه نادرست از سوی دشمنان، با پاسخ‌های چندلایه و پشیمان‌کننده مواجه خواهد شد که این امر نویدبخش افولی بی‌بازگشت برای هژمونی رو به زوال آمریکا در غرب آسیاست.

ضرورت هوشیاری

در برابر رویکرد فریبکارانه مذاکره

جلیلی با تأکید بر لزوم شناخت دقیق ماهیت دشمن تصریح کرد: تجربه تاریخی نشان می‌دهد که دشمنان دو بار در کوران مذاکرات دیپلماتیک اقدام به تحمیل جنگ کردند. این رفتار اثبات می‌کند که ادعای مذاکره دروغینی بیش نبوده و هدف آن‌ها ضربه‌زدن به تمامیت ارضی کشور است. رهبر شهید انقلاب اسلامی بارها با استدلال‌های دقیق تصریح کردند که مذاکره با آمریکا نه‌تنها گره‌گشا نیست، بلکه خسارت‌بار است و تجربه خسارت‌ محض برجام نباید تکرار

شود.

به گزارش فارس، وی در پایان با اشاره به تغییر معادلات قدرت به نفع محور مقاومت خاطرنشان کرد: امروز جمهوری اسلامی ایران به سطحی از اقتدار رسیده است که حتی مقامات پیشین ایالات متحده نیز به نقش کلیدی و حق وتوی ایران در مناطق حیاتی همچون تنگه هرمز اعتراف می‌کنند. با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی، اتحاد ملی و بهره‌گیری از همبستگی ملت‌های منطقه، باید مسیر پیشرفت کشور را با قدرت ادامه داد تا هزینه هرگونه تجاوز احتمالی برای دشمنان به بالاترین حد ممکن

برسد.