شاید بپره!(گفت و شنود)

گفت: «‌جو کنت‌»، مدیر مرکز ملی مبارزه با تروریسم در آمریکا که در اعتراض به حمله آمریکا به ایران، از مسئولیت کناره گرفته و استعفا کرده بود در مصاحبه‌ای می‌گوید؛ ترامپ ضربه سختی به آمریکا زده است.

گفتم: چه بهتر از این؟! دشمن احمق خیلی قیمت دارد!

گفت: جو کنت می‌گوید «‌کشورهای حاشیه خلیج فارس هم پذیرفته‌اند که ایران به یک قدرت بلامنازع منطقه‌ای تبدیل شده و حتی برای

باز نگه داشتن تنگه هرمز هم به همکاری با تهران نیاز دارند‌».

گفتم: دیگه چی؟!

گفت: اظهار داشته، موازنه قدرت در منطقه به نفع ایران و به ضرر آمریکا تغییر کرده است و ادامه حمله به ایران شرایط را سخت‌تر خواهد کرد، اما بعید نیست که ترامپ بار دیگر دست به حماقت بزند!

گفتم: مسابقه پرواز کبوتر‌ها بود. یارو افسار الاغی را گرفته و به محل مسابقه آمد. پرسیدند؛ برای چه آمده‌ای؟ گفت؛ می‌خواهم با این الاغ در مسابقه شرکت کنم! گفتند؛ مگر نمی‌دانی که مسابقه پرواز است؟ گفت؛ می‌دانم ولی این حیوون خره دیگه،

یکدفعه دیدی پرید!