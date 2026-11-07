* بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار فرماندهان نظامی، به‌ویژه تأکید ایشان بر ارائه پاسخ فوری، اثرگذار و بدون محدودیت جغرافیایی در برابر هر سطح و نوعی از تهدید دشمنان، پیام قدرت، صلابت و استحکام نظام در برابر دشمنان را تداعی می‌کند.

شهرجردی

* رهبر شهید انقلاب،۱۲ آبان ۷۲، در جمع دانش‌آموزان و دانشجویان فرمودند: «من امروز عرض می‌کنم که این کار دانشجویان ما در سال ۵۸ یکی از بهترین کارهایی بود که در این انقلاب انجام گرفت.

رحمانی

*پیام امام سیدمجتبی خامنه‌ای به مناسبت ۱۳ آبان را باید متولیان امر با دقت مرور کنند. اگر هنوز کسانی هستند که اندک امیدی به تغییر رفتار یا جابه‌جایی‌های حزبی و جناحی در نظام سلطه دارند و یا تصوّر می‌کنند با امتیاز دادن به آمریکا می‌توانند او را از دشمنی با ملّت ایران منصرف کنند، سخت در اشتباهند.

نیک‌نام

*16 آبان هر سال، سالگرد صدور نامه بدون بسم‌الله حضرت امام خمینی مبنی بر عدم ملاقات هیچ‌کدام از مسئولین با فرستادگان کارتر رئیس‌جمهور وقت آمریکاست.فرستادگان آمریکا با این پیام قاطعانه امام، مجبور شدند از ترکیه و بدون اخذ نتیجه بازگردند. قابل توجه اینکه کارتر رئیس‌جمهور وقت آمریکا بعد از این حرکت امام گفت با این واقعه ایران ما را تحقیر کرد. امام خمینی نیز فرمودند این اول کار است و ایران تا ابد آمریکا را تحقیر می‌کند.

ولایی

* امام عزیز آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای چه حکیمانه و روشنگرانه فرموده‌اند؛ کمترین گرایش تسلیم‌آمیز به دشمن سلطه‌گر، سرمایۀ عظیمی را که به‌برکت خون شهدا و با فداکاری آحاد ملّت به دست آمده بر باد خواهد داد و دشمن مستکبر را برای زیاده‌خواهی بیشتر و جنگ‌ها و جسارت‌های بعدی جری‌تر خواهد کرد.

حجازی قم

*از حاج قاسم سلیمانی پرسیدند بهترین دعا چیست؟ گفت: «شهادت» گفتند: «عاقبت‌ بخیری که بهتر است» حاج قاسم گفت: ممکن است کسی عاقبت‌ بخیر بشود ولی شهید نشود‌، اما کسی که شهید بشود حتما عاقبت‌ بخیر هم می‌شود. هدیه به روح مطهرش صلوات.

بخت‌آور

*این روزها برای ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا خیلی سخت می‌گذرد. چرا که از شکست وعده‌های مربوط به یک جنگ سریع علیه ایران و ضربه‌ خوردن حزب جمهوری‌خواه در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای به شدت عصبانی است و دنبال مقصر می‌گردد تا این آوار را بر سر او خراب بکند.

مهرنوش

* ترامپ به دنبال گرفتن امتیاز هسته‌ای از ایران است ولی مشکل اصلی ما با غرب خوی استکباری و ظالمانه آنها است نه هسته‌ای. هرچند که امثال او به دنبال گرفتن یک امتیازند. لذا نباید از حق مسلم خود کوتاه بیاییم.

مهدی‌زاده

* جنایت آمریکا در سال ۱۹۶۲ در ویتنام، برای تحمیل قحطی و گرسنگی،

یک میلیون هکتار شالیزار برنج را با سم شیمیایی «عامل آبی» سوزاند و تباه کرد! این وحشی‌ها در توحش سابقه‌دار هستند!

سجادی

* قابل توجه کدخداپرستان! آمریکا سال ۱۹۹۸ در سودان، کارخانه داروسازی الشفاء را با موشک‌های کروز تاماهاوک پودر کرد تا نیمی از توان دارویی یک ملت را در یک لحظه نابود کند!

کابلی

* فارین پالیسی، نشریه معتبر سیاست خارجی در آمریکا نوشته است؛ آمریکا دهه‌ها به این عادت کرده بود که قدرت اول جهان باشد و با هزینه‌ای نسبتاً محدود، بر اقتصاد و سیاست بین‌الملل تأثیر بگذارد. اما این دوران رو به پایان است و سیاستمداران واشنگتن هنوز برنامه روشنی برای آینده ندارند.

حق‌پسند

* اقتدار، اقتدار، اقتدار! زمانی که نخست‌وزیر پاکستان ذوالفقار علی بوتو قرارداد ان‌پی‌تی را در سازمان ملل پاره کرد و گفت ما رفتیم بمب اتم بسازیم رفت و ساخت و فاتحه هم برای سازمان ملل نخواند!

شیخ‌الاسلام

* به نظر می‌رسد ترامپ قمارباز سیلی سختی از سوی مردم در انتخابات میان‌دوره‌ای خورد و مبهوت شد! حالت او به افرادی می‌ماند که در عین‌الاسد می‌گفت کمی سرگیجه دارند شده است!

ذوقی

*در شرایطی که باید تصمیمات حساس در شرایط جنگی با فوریت اتخاذ شود، نبودن وزیر در رأس وزارت اطلاعات، فرصتی بزرگ برای دشمن است. بنویسید عقلاً چنین اتفاقی به سود امنیت کشور و مردم نیست.

شهبازیان

*آمریکایی‌ها گفتند می‌خواهیم تغییر را در جهان و به‌ویژه خاورمیانه ایجاد کنیم، اما امروز این تغییر در خود آمریکا و اسرائیل غاصب آغاز شده است.

طهماسب

*اگر وحدت ملی حفظ شود، بقیه مسیر خودبه‌خود طی خواهد شد. یادمان نرود دشمن بسته‌ای شناختی برای لحظه آغاز درگیری جدید خود آماده کرده که اصل آن تفرقه‌افکنی و فروپاشی تاب‌آوری ملی است.

هداوند

*ترامپ در عرصه بین‌المللی می‌کوشد تصویری مقتدر از آمریکا ارائه دهد، اما در داخل کشور باید پاسخگوی پیامدهای اقتصادی و سیاسی تصمیم‌های خود باشد. افزایش هزینه‌های انرژی، نگرانی از تداوم درگیری‌ها، محاسبات دولت او را پیچیده‌تر کرده است.

کمالی‌حکیم

*مشکل ترامپ آن است که سیاست فشار، حتی در صورت تحمیل هزینه به طرف مقابل، الزاماً نتیجه مطلوب آمریکا را به همراه نمی‌آورد. در چنین شرایطی، دولت ترامپ باید توضیح دهد که هزینه‌های تقابل با ایران چه دستاورد ملموسی برای مردم آمریکا دارد؟ اگر پاسخ روشنی برای این پرسش وجود نداشته باشد، ادعای پیروزی در میدان سیاست خارجی با دشواری بیشتری روبه‌رو خواهد شد.

ریاحی

* پیروزی دموکرات‌ها در هر دو مجلس آمریکا، اختیارات مطلق ترامپ را سلب می‌کند و پرونده‌های مالی و تصمیمات اداری او و اطرافیانش را زیر ذره‌بین و نظارت قانونی قرار خواهد داد.

آدی‌وند

*نکته مهمی که در مذاکرات نباید نادیده گرفته شود آن است که مذاکره نباید به ابزاری برای مشروعیت ‌بخشیدن به سیاست تحمیل تبدیل شود. تجربه خروج دولت نخست ترامپ از توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵، پرسش مهمی درباره اعتبار تعهدات واشنگتن ایجاد کرده است. طبیعی است که طرف مقابل درباره دوام توافق‌های بعدی و ضمانت اجرای تعهدات تردید داشته باشد.

صباغ

*گسترش اعتراضات از فرانسه به ایتالیا، بلژیک، پرتغال و دیگر کشورهای اروپایی، نشانه‌ای از تعمیق بحران در الگوی حکمرانی‌ای است که دهه‌ها خود را نماد دموکراسی، آزادی و عدالت اجتماعی معرفی کرده است.به عبارتی، شکاف میان برابری حقوقی اعلام‌ شده و نابرابری در دسترسی به فرصت‌ها، اعتبار سیاسی این دولت‌های مدعی الگوی نئولیبرال را با بحران مشروعیت مواجه ساخته است.

متقی

*در دو جنگ تحمیلی گذشته، دشمن آمریکایی صهیونیستی شکستی را متحمل شد که هرگز تصورش را نمی‌کرد. اما از آنجایی که دشمنان ما پذیرش شکست برایشان سخت است، جمهوری اسلامی در جنگ بعدی چنانچه اتفاق بیفتد اقداماتش هوشمندانه و تهاجمی خواهد بود. تغییر راهبرد به شکل تهاجمی به این دلیل است که آمریکا برای همیشه خیال تجاوز را از سر خود بیرون کند.

کامیاب

*مذاکراتی با آمریکایی‌ها برای آزادی گروگانهای لانه جاسوسی انجام شد و مقرر گردید در ازای آزادی گروگان‌های آمریکا توسط ما‌، آمریکایی‌ها هم تحریم‌ها را لغو کنند و پول‌های مسدود شده ما را پس دهند. ما گروگان‌ها را آزاد کردیم اما نه تحریمی برداشته شد و نه پولی آزاد شد! این است ذات خبیث آمریکا که جمهور‌خواه و دموکرات هم ندارد.

فرخی دانش‌آموز هشتم

* غرب‌گراها کی قرار است بیدار شوند؟! این‌ها گویا دچار آلزایمر تاریخی شده و فراموش کرده‌اند که ما در میانه همین مذاکرات بودیم که مورد تجاوز و هجوم آشکار دشمن قرار گرفتیم؛ نه یک بار، بلکه دو بار! چطور باز توصیه به مذاکره با این گرگ درنده می‌کنند؟

خادمی

* متولیان فرهنگی! باور کنید آثار پدیده بی‌حجابی و بی‌حیایی تحمیلی از سوی دشمن، در بلندمدت به‌مراتب خطرناک‌تر، مخرب‌تر و خسارت‌بارتر از جنگ نظامی آن‌هاست!

هدایتی