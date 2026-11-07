تفاهم‌نامه احداث کارخانه تولید خودرو در خوزستان، با ابتکار گروه صنعتی نوین‌چوب خوزستان به امضا رسید.

در رویدادی مهم برای آینده صنعتی استان خوزستان، روز چهارشنبه ۱۳ آبان‌ماه، تفاهم‌نامه احداث کارخانه تولید خودرو در خوزستان، با حضور استاندار خوزستان، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، مدیرعامل گروه صنعتی نوین چوب خوزستان و جمعی از فعالان و مدیران استان به امضا رسید.

این طرح با ابتکار و سرمایه‌گذاری گروه صنعتی نوین‌چوب خوزستان‌، زمینه‌ساز ورود جدی‌تر خوزستان به عرصه صنعت خودروسازی کشور خواهد بود؛ صنعتی راهبردی که می‌تواند با ایجاد زنجیره‌ای از فعالیت‌های تولیدی، فنی و خدماتی، ظرفیت‌های تازه‌ای برای اشتغال‌زایی، توسعه فناوری و رونق اقتصادی منطقه فراهم آورد.

ورود گروه صنعتی نوین‌چوب خوزستان به حوزه خودروسازی را می‌توان گامی مهم در مسیر توسعه و تنوع‌بخشی به فعالیت‌های صنعتی این مجموعه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی، زیرساختی و جغرافیایی استان خوزستان دانست.

بی‌تردید، تحقق این پروژه علاوه‌بر ایجاد فرصت‌های شغلی مستقیم و غیرمستقیم، می‌تواند زمینه مشارکت صنایع پایین‌دستی، توسعه ساخت داخل، انتقال دانش فنی و شکل‌گیری ظرفیت‌های جدید تولیدی در جنوب کشور را فراهم سازد.

امضای این تفاهم‌نامه، نقطه آغاز مسیری تازه در چشم‌انداز صنعتی خوزستان است؛ مسیری که با اتکا به توان بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری هدفمند و حمایت نهادهای مسئول، می‌تواند جایگاه استان را در نقشه صنعتی کشور ارتقا دهد.