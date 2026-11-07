​اصفهان- خبرنگار کیهان:

استاندار اصفهان با تاکید بر لزوم بهره‌گیری تمامی دستگاه‌های اجرائی استان از ظرفیت قانونی مولدسازی برای تکمیل پروژه‌های عمرانیِ بلاتکلیف و چندین‌ساله، اعلام کرد: بر اساس قانون، تمام منابع حاصل از مولدسازی دارایی‌های مازاد، صرفاً در همان شهرستان و برای پروژه‌های همان دستگاه اجرائی هزینه خواهد شد و امکان جابه‌جایی اعتبار بین شهرستان‌ها وجود ندارد.

​ دکتر مهدی جمالی‌نژاد در حاشیه جلسه بررسی پرونده‌های مولدسازی استان که با حضور مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی کشور در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پروژه‌های بزرگ و نیمه‌تمامی در سطح استان و شهرستان‌ها وجود دارند که بعضاً چندین دهه بلاتکلیف مانده و موجب بروز خسارت شده‌اند و راهکار اصلی برای برپایی و فعال‌سازی این پروژه‌ها، استفاده از ظرفیت قانون مولدسازی است.

​وی با اشاره به باز بودن دست دستگاه‌های اجرائی پس از تصویب این قانون، افزود: تصویب قانون مولدسازی فرصت مناسبی را فراهم کرد تا ادارات بتوانند اموال مازاد خود را ارزش‌افزایی کرده، به فروش برسانند یا در مسیر اجرای مأموریت‌های خود به کار گیرند و خوشبختانه اصفهان در برخی پروژه‌ها از این ظرفیت به زیبایی بهره برده است، اما نیاز است تمام دستگاه‌های اجرائی پای کار بیایند.

​استاندار اصفهان با تاکید بر همکاری دستگاه‌های دولتی گفت: متأسفانه برخی دستگاه‌ها اهتمام کافی به این موضوع ندارند و به اشتباه تصور می‌کنند نگهداری اموال مازاد به نفع ادارات‌کل آن‌هاست؛ در حالی که این نگرش نادرست است و باید این سرمایه‌های منجمد فعال شوند.

​بررسی پرونده‌های بزرگ‌مقیاس استان

در حضور رئیس سازمان اموال تملیکی

​جمالی‌نژاد با اشاره به حضور احسان عسکری، مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و متولی مولدسازی کشور در این جلسه، بیان داشت: در جلسه امروز، پرونده‌های بزرگ و کلان استان مورد بررسی قرار گرفت، از جمله این موارد می‌توان به زمین‌های مربوط به راه‌آهن، زمین‌های مرکز دام، پروژه‌های فولادشهر، مرکز داده‌ها و همچنین تأمین ساختمان‌های مورد نیاز استانداری اشاره کرد.

​وی درباره فرآیند قانونی واگذاری و مولدسازی این اموال توضیح داد: پیشنهادات استان به دو بخش تقسیم شده است؛ بخشی از اموال ابتدا باید از طریق هیئت دولت تغییر بهره‌بردار داده و منتقل شوند و سپس فرآیند مولدسازی روی آن‌ها انجام گیرد، و بخش دیگر مستقیماً مولدسازی شده و اعتبارات آن در اختیار دستگاه‌ها قرار می‌گیرد.

​تزریق اعتبارات چند همتی به بدنه عمرانی اصفهان

​استاندار اصفهان با تأکید بر حجم بالای اعتبارات حاصل از این طرح گفت: اگرچه حجم املاک و پروژه‌های دستگاه‌ها بسیار زیاد است، اما به عنوان نمونه، تنها یک فقره پروژه مربوط به «هزارجریب» که طی آن حدود ۳۶ مجموعه مولدسازی شد، توانست سرعت فوق‌العاده‌ای به پروژه‌های عمرانی استان ببخشد.

​وی ادامه داد: موارد مطرح‌شده در جلسه امروز نیز پرونده‌های بزرگی به ارزش چند هزار میلیارد تومان (همت) هستند که تحول و جهش شگرفی در راه‌اندازی و تکمیل پروژه‌های عمرانی استان ایجاد خواهند کرد.

​جمالی‌نژاد به یک چالش مهم در مسیر اجرای طرح نیز اشاره کرد و افزود: تنها مشکل موجود این است که برخی دستگاه‌ها پیش از فروش زمین‌های مازاد، پروژه مشخصی را برای تخصیص منابع تعیین نکرده‌اند، از این رو، دستگاه‌ها موظفند ابتدا پروژه‌های نیمه‌تمام خود را تعیین تکلیف و معرفی کنند تا منابع حاصله مستقیماً به آن‌ها تزریق شود.

​تضمین هزینه‌کرد منطقه‌ای اعتبارات برای ایجاد انگیزه در شهرستان‌ها

استاندار اصفهان در پایان با تبیین اولویت‌های استان در هزینه‌کرد این اعتبارات، بر رعایت عدالت منطقه‌ای تأکید کرد و گفت: حسن و ویژگی برجسته قانون مولدسازی این است که عواید حاصل از هر پروژه دقیقاً در همان محل و شهرستان هزینه می‌شود.

​وی خاطرنشان کرد: اگر مولدسازی در منطقه‌ای از استان انجام شود، ریالی از درآمدهای آن خارج از آن شهرستان هزینه نخواهد شد و این ضابطه قانونی، انگیزه‌ای قوی برای دستگاه‌های استانی و شهرستانی ایجاد می‌کند و مانع از دلسردی مسئولان محلی در شناسایی و واگذاری اموال مازاد می‌شود.