انجام چهلمین پیوند کبد غرب کشور در شهرکرد

شهرکرد-خبرنگارکیهان:

چهلمین پیوند کبد در بیمارستان آیت‌الله کاشانی شهرکرد به عنوان تنها بخش پیوند در غرب کشور، برای یک بیمار با موفقیت انجام شد.

دکتر رسول رحیمی فوق تخصص پیوند اعضا و دبیر شورای سیاست‌گذاری پیوند اعضا دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: خانم ۵۲ ساله‌ای از عشایر بازفت شهرستان کوهرنگ به علت بیماری پیشرفته کبدی، چهار سال در انتظار دریافت کبد بود. وی افزود: پیوند کبد این بیمار با موفقیت صورت گرفت و با حال عمومی مطلوب از بیمارستان مرخص شد

مرکز پیوند کبد شهرکرد در فروردین ۱۴۰۲ کار خود را به منظور سهولت دسترسی مردم استان چهارمحال وبختیاری به بالاترین سطح خدمات درمانی رایج در دنیا در زمینه درمان بیماری‌های کبد و پانکراس و مجاری صفراوی و سرطان‌های دستگاه گوارش آغازکرد. این مرکز تنها مرکز غرب کشور در نوع خود می‌باشد که تاکنون علاوه‌بر انجام ۴۰ مورد پیوند کبد فعالیت‌های دیگری نیز در زمینه جراحی‌های پیشرفته دستگاه گوارش داشته که باعث شده نیاز بیماران هم استانی که در گذشته ناگزیر به تحمیل هزینه‌های سنگین و عزیمت به خارج از استان بودند، مرتفع شود.