شهرکرد- خبرنگار کیهان:

رئیس کل دادگستری چهارمحال و‌ بختیاری در نشست فصلی رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضائی استان ضمن تأکید بر ضرورت اخلاص و تقوا در انجام امور قضائی، بر لزوم نظارت مستقیم و مستمر مدیران قضائی بر شعبه‌ها برای رفع اطاله دادرسی و ارتقای کیفیت رسیدگی تأکید کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسین حسینی به بیان برخی نکات اخلاقی و تربیتی پرداخت بر اهمیت اخلاص در کار قضات تأکید کرد.

وی گفت: در شرایط موجود آثار معنوی و برکت کار قضات در گرو اخلاص در انجام وظایف و برخورداری از ایمان و تقوا است.

حسینی افزود: همه ما باید در کار و زندگی از خداوند متعال استمداد بطلبیم و حرکت در صراط مستقیم را ملاک اصلی کار خود قرار دهیم.

وی به بررسی ابعاد فنی و اجرائی وظایف قضائی پرداخت و هنر یک قاضی را در رسیدگی به پرونده‌ها با سرعت بالا و دقت کافی دانست.

حسینی با تأکید بر ضرورت نظارت مستمر روسا، دادستان‌ها و معاونان دادگستری بر فعالیت محاکم خاطرنشان کرد: مسئولان قضائی باید حداقل هفته‌ای یک بار با حفظ شئونات و کرامات همکاران قضائی و اداری، از شعبه‌ها سرکشی نموده و بر روند پرونده‌ها نظارت مستقیم داشته باشند.

وی به مدیریت بایگانی و پالایش پرونده‌ها اشاره و با انتقاد از وضعیت فعلی پالایش در برخی حوزه‌های قضائی استان تصریح کرد: باتوجه به اینکه اعتبار بایگانی راکد برای سه ماهه دوم سال به صورت کامل تخصيص یافته است، از این پس فرآیند امحای پرونده‌ها باید به صورت متمرکز در مرکز استان و تحت نظارت مستقیم حفاظت اطلاعات و معاونت مالی دادگستری انجام پذیرد. رئیس کل دادگستری در بحث دعاوی اعسار، به موضوع پراکندگی در روند رسیدگی به این پرونده‌ها اشاره کرد و بر ضرورت مشخص شدن دادرس واحد برای محکومان مالی متعدد تأکید کرد. وی با بیان اینکه وضعیت اعسار در استان با توجه به جمعیت کیفری نیاز به توجه ویژه دارد تصریح کرد: محکومان مالی باید بلافاصله پس از ورود به زندان نسبت به ارائه دادخواست اعسار ترغیب شوند. حسینی همچنین بر لزوم بررسی دقیق وضعیت مالی در دعاوی مهریه و ضرورت همکاری مددکاران زندان و دفاتر خدمات قضائی برای ارائه دادخواست‌های تعدیل و اعسار اقساط معوقه تاکیدکرد.