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کد خبر: ۳۴۱۶۱۸
تاریخ انتشار : ۱۶ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۹
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مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری اصفهان خبر داد

باغ گل‌های اصفهان در مسیر ارتقای استانداردهای گردشگری و فضای سبز

اصفهان- خبرنگار کیهان:
مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری اصفهان از بررسی راهکارهای توسعه باغ گل‌ها با هدف ارتقای کیفیت فضای سبز، بهسازی جلوه‌های بصری و تقویت ظرفیت‌های گردشگری این مجموعه خبر داد.
 پیام جوادیان با اشاره به برگزاری نشست کمیته فنی باغ گل‌های اصفهان اظهار کرد: در این جلسه، پیشنهادها و راهکارهای نوین برای توسعه این مجموعه، بهبود کیفیت فضای سبز و ارتقای جلوه‌های زیبایی‌شناختی یکی از جاذبه‌های گردشگری و گیاه‌شناسی شهر مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: در بخش ابتدائی این نشست، گزارشی از شرایط موجود در قسمت‌های مختلف باغ گل‌ها، نیازهای توسعه‌ای مجموعه و طرح‌های پیشنهادی برای بهسازی عناصر و المان‌های فضای سبز ارائه شد تا زمینه بررسی تخصصی و برنامه‌ریزی برای ارتقای وضعیت این مجموعه فراهم شود.
مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری اصفهان با اشاره به اهمیت باغ گل‌ها در ظرفیت‌های گردشگری شهر تصریح کرد: این مجموعه به‌عنوان یکی از مقاصد مهم گردشگری اصفهان و نمادی از شهر زندگی، برای حفظ جایگاه و ارتقای جذابیت خود به ایده‌های خلاقانه، توسعه فضای سبز پایدار و بهبود المان‌های بصری نیاز دارد.
جوادیان خاطرنشان کرد: باغ گل‌ها صرفاً یک فضای تفریحی نیست، بلکه ظرفیتی ارزشمند در حوزه‌های علمی، آموزشی و گردشگری به شمار می‌رود؛ از این‌رو، برنامه‌ریزی دقیق و ارتقای استانداردهای نگهداری آن می‌تواند در ایجاد محیطی جذاب‌تر و دلنشین‌تر برای شهروندان و گردشگران داخلی و خارجی نقش مؤثری داشته باشد.

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