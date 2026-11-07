فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۴۱۶۱۷
تاریخ انتشار : ۱۶ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۲۴
سرویس کیهان » اخبار
الف الف
مدیر منطقه ۴ شهرداری اصفهان:

بوستان نهج‌البلاغه باغ غدیر با اعتبار ۷۰ میلیارد تومان متحول می‌شود

اصفهان- خبرنگار کیهان:
مدیر منطقه ۴ شهرداری اصفهان گفت: اجرای مجموعه‌ای از طرح‌های عمرانی، زیباسازی و هویت‌بخشی در بوستان نهج‌البلاغه باغ غدیر با اعتبار ۷۰ میلیارد تومان، با هدف ارتقای کیفیت محیطی و تقویت کارکردهای فرهنگی و تفریحی این مجموعه در حال انجام است.
 حمید عصارزادگان اظهار کرد: بوستان نهج‌البلاغه در مجموعه باغ غدیر از ظرفیت‌های ارزشمند فرهنگی و تفریحی شهر اصفهان برای معرفی اندیشه‌ها و آموزه‌های حضرت امیرالمؤمنین علی(ع) برخوردار است و برنامه‌های اجرائی این مجموعه با رویکرد تقویت هویت موضوعی و ایجاد هماهنگی میان عناصر بصری و مفاهیم فرهنگی و مذهبی طراحی و اجرا می‌شود.
وی افزود: احداث و نصب آبشار نور و پرده حروف از جمله اقدامات شاخص انجام‌شده در این بوستان است که با هدف ایجاد جلوه‌های بصری متناسب با ماهیت فرهنگی و محتوایی مجموعه اجرا شده است.
مدیر منطقه ۴ شهرداری اصفهان با اشاره به سایر بخش‌های این طرح ادامه داد: سامان‌دهی و بهینه‌سازی آب‌نماهای موجود، طراحی مبلمان شهری متناسب با فضای موضوعی نهج‌البلاغه و پیش‌بینی المان‌های مرتبط با این اثر ارزشمند، از دیگر اقدامات و برنامه‌های اجرائی بوستان به‌شمار 
می‌رود.
عصارزادگان تصریح کرد: در طراحی و اجرای این اقدامات، صرفاً به زیباسازی فضای بوستان اکتفا نشده، بلکه ایجاد محیطی برای آشنایی عمیق‌تر شهروندان، به‌ویژه جوانان و خانواده‌ها، با سیره و معارف امیرالمؤمنین علی(ع) نیز مورد توجه قرار گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: اجرای پروژه بوستان نهج‌البلاغه در باغ غدیر با اعتباری بالغ بر 
۷۰ میلیارد تومان در جریان است و تکمیل بخش‌های پیش‌بینی‌شده آن می‌تواند ضمن ارتقای کیفیت فضاهای عمومی، به توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و افزایش ظرفیت‌های گردشگری و تفریحی منطقه چهار شهرداری اصفهان کمک کند.

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

کدو‌تنبل‌های وارداتی و خواب سنگین متولیان فرهنگ!

طناب لازم است!(گفت و شنود)

بازدارندگی مطلق شکست مطلق آمریکا(یادداشت روز)

قرارداد بزرگ گازی تهران و مسکو ایران به‌ هاب گازی منطقه تبدیل می‌شود

هر کریدور انرژی یا ترانزیتی که بخواهد ایران را دور بزند یا گران تمام می‌شود یا ناپایدار

فرار از ولخرجی در شب انتخابات

کافه سلطان؛ وارونگیِ واقعیت در بحران

هدیه به خوانندگان

وزیر جنگ و فرماندهان نظامی آمریکا در آستانه اخراج

کشتار مردم بازار تعز از سوی فرزندان ابولهب؛ بن‌سلمان روی نتانیاهو را سفید کرد