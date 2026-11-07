اصفهان- خبرنگار کیهان:

مدیر منطقه ۴ شهرداری اصفهان گفت: اجرای مجموعه‌ای از طرح‌های عمرانی، زیباسازی و هویت‌بخشی در بوستان نهج‌البلاغه باغ غدیر با اعتبار ۷۰ میلیارد تومان، با هدف ارتقای کیفیت محیطی و تقویت کارکردهای فرهنگی و تفریحی این مجموعه در حال انجام است.

حمید عصارزادگان اظهار کرد: بوستان نهج‌البلاغه در مجموعه باغ غدیر از ظرفیت‌های ارزشمند فرهنگی و تفریحی شهر اصفهان برای معرفی اندیشه‌ها و آموزه‌های حضرت امیرالمؤمنین علی(ع) برخوردار است و برنامه‌های اجرائی این مجموعه با رویکرد تقویت هویت موضوعی و ایجاد هماهنگی میان عناصر بصری و مفاهیم فرهنگی و مذهبی طراحی و اجرا می‌شود.

وی افزود: احداث و نصب آبشار نور و پرده حروف از جمله اقدامات شاخص انجام‌شده در این بوستان است که با هدف ایجاد جلوه‌های بصری متناسب با ماهیت فرهنگی و محتوایی مجموعه اجرا شده است.

مدیر منطقه ۴ شهرداری اصفهان با اشاره به سایر بخش‌های این طرح ادامه داد: سامان‌دهی و بهینه‌سازی آب‌نماهای موجود، طراحی مبلمان شهری متناسب با فضای موضوعی نهج‌البلاغه و پیش‌بینی المان‌های مرتبط با این اثر ارزشمند، از دیگر اقدامات و برنامه‌های اجرائی بوستان به‌شمار

می‌رود.

عصارزادگان تصریح کرد: در طراحی و اجرای این اقدامات، صرفاً به زیباسازی فضای بوستان اکتفا نشده، بلکه ایجاد محیطی برای آشنایی عمیق‌تر شهروندان، به‌ویژه جوانان و خانواده‌ها، با سیره و معارف امیرالمؤمنین علی(ع) نیز مورد توجه قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: اجرای پروژه بوستان نهج‌البلاغه در باغ غدیر با اعتباری بالغ بر

۷۰ میلیارد تومان در جریان است و تکمیل بخش‌های پیش‌بینی‌شده آن می‌تواند ضمن ارتقای کیفیت فضاهای عمومی، به توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و افزایش ظرفیت‌های گردشگری و تفریحی منطقه چهار شهرداری اصفهان کمک کند.