فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۴۱۶۱۶
تاریخ انتشار : ۱۶ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۲۴
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

ضربه پلیس فتا به باند کلاهبرداری میلیاردی بازگشت ۵۶ میلیارد ریال به مالباخته

بوشهر- خبرنگار کیهان:
 رئیس پلیس فتا استان از شناسایی و انهدام باند کلاهبرداری اینترنتی به ارزش بیش از ۵۶ میلیارد ریال و بازگرداندن تمام وجه کلاهبرداری‌شده به حساب شاکی خبر داد.
سرهنگ «سیداحمد موسوی» در این‌باره اظهار داشت: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر کلاهبرداری در پوشش فروش ارز در شبکه‌های اجتماعی، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.
وی افزود: کلاهبرداران با فریب شاکی، مبلغ ۵۶ میلیارد و ۹۷۰ میلیون ریال از وی دریافت کرده و پس از آن ارتباط خود را قطع کردند.
رئیس پلیس فتا استان بوشهر ادامه داد: کارشناسان پلیس فتا با اقدامات تخصصی، حساب‌های بانکی مرتبط با وجوه کلاهبرداری‌شده را مسدود و با ردیابی‌های فنی، هویت متهم اصلی و عوامل دخیل در پرونده را شناسایی کردند.
وی خاطرنشان کرد: پس از تکمیل تحقیقات و با هماهنگی مقام قضائی، کل مبلغ کلاهبرداری‌شده از حساب متهم برداشت و به حساب شاکی بازگردانده شد.
سرهنگ موسوی در پایان به شهروندان هشدار داد: در صورت مواجهه با هرگونه کلاهبرداری اینترنتی، موضوع را در سریع‌ترین زمان ممکن و ترجیحاً حداکثر ظرف ۳۰ دقیقه از طریق شماره فوریت‌های سایبری پلیس فتا ۰۹۶۳۸۰ گزارش دهند تا با انجام اقدامات فوری و مسدودسازی حساب‌های مقصد، احتمال شناسایی وجوه و بازگشت آن به حساب شاکی افزایش یابد.
وی همچنین تأکید کرد: شهروندان از اعتماد به صفحات و افراد ناشناس در شبکه‌های اجتماعی و واریز وجه به حساب‌های معرفی‌شده بدون اطمینان از اعتبار و هویت آنها خودداری کنند.

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

کدو‌تنبل‌های وارداتی و خواب سنگین متولیان فرهنگ!

طناب لازم است!(گفت و شنود)

بازدارندگی مطلق شکست مطلق آمریکا(یادداشت روز)

قرارداد بزرگ گازی تهران و مسکو ایران به‌ هاب گازی منطقه تبدیل می‌شود

هر کریدور انرژی یا ترانزیتی که بخواهد ایران را دور بزند یا گران تمام می‌شود یا ناپایدار

فرار از ولخرجی در شب انتخابات

کافه سلطان؛ وارونگیِ واقعیت در بحران

هدیه به خوانندگان

وزیر جنگ و فرماندهان نظامی آمریکا در آستانه اخراج

کشتار مردم بازار تعز از سوی فرزندان ابولهب؛ بن‌سلمان روی نتانیاهو را سفید کرد