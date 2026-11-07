ضربه پلیس فتا به باند کلاهبرداری میلیاردی بازگشت ۵۶ میلیارد ریال به مالباخته

بوشهر- خبرنگار کیهان:

رئیس پلیس فتا استان از شناسایی و انهدام باند کلاهبرداری اینترنتی به ارزش بیش از ۵۶ میلیارد ریال و بازگرداندن تمام وجه کلاهبرداری‌شده به حساب شاکی خبر داد.

سرهنگ «سیداحمد موسوی» در این‌باره اظهار داشت: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر کلاهبرداری در پوشش فروش ارز در شبکه‌های اجتماعی، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

وی افزود: کلاهبرداران با فریب شاکی، مبلغ ۵۶ میلیارد و ۹۷۰ میلیون ریال از وی دریافت کرده و پس از آن ارتباط خود را قطع کردند.

رئیس پلیس فتا استان بوشهر ادامه داد: کارشناسان پلیس فتا با اقدامات تخصصی، حساب‌های بانکی مرتبط با وجوه کلاهبرداری‌شده را مسدود و با ردیابی‌های فنی، هویت متهم اصلی و عوامل دخیل در پرونده را شناسایی کردند.

وی خاطرنشان کرد: پس از تکمیل تحقیقات و با هماهنگی مقام قضائی، کل مبلغ کلاهبرداری‌شده از حساب متهم برداشت و به حساب شاکی بازگردانده شد.

سرهنگ موسوی در پایان به شهروندان هشدار داد: در صورت مواجهه با هرگونه کلاهبرداری اینترنتی، موضوع را در سریع‌ترین زمان ممکن و ترجیحاً حداکثر ظرف ۳۰ دقیقه از طریق شماره فوریت‌های سایبری پلیس فتا ۰۹۶۳۸۰ گزارش دهند تا با انجام اقدامات فوری و مسدودسازی حساب‌های مقصد، احتمال شناسایی وجوه و بازگشت آن به حساب شاکی افزایش یابد.

وی همچنین تأکید کرد: شهروندان از اعتماد به صفحات و افراد ناشناس در شبکه‌های اجتماعی و واریز وجه به حساب‌های معرفی‌شده بدون اطمینان از اعتبار و هویت آنها خودداری کنند.