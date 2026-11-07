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کد خبر: ۳۴۱۶۱۵
تاریخ انتشار : ۱۶ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۲۴
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اهدای زمین ۲۰ میلیارد تومانی به حساب ۱۰۰ امام و بنیاد مسکن برای ساخت خانه‌های امید در فارسان

شهرکرد- خبرنگار کیهان:
رسول شهبازی، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان چهارمحال وبختیاری از اهدای زمینی به مساحت ۲هزار مترمربع و به ارزش تقریبی ۲۰ میلیارد تومان از سوی خیر نیک‌اندیش مصطفی عطایی و خانواده ایشان به حساب ۱۰۰ امام(ره) با هدف مشارکت در ساخت خانه‌های امید و کمک به تأمین مسکن اقشار کم‌برخوردار و برای برخورداری خانه امید خبر داد.
جلسه هیئت امنای مسکن محرومان شهرستان فارسان با حضور مدیرکل بنیاد مسکن‌، مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه و مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان و حجت‌الاسلام ملک‌پور امام جمعه و حامد پریزاد فرماندار شهرستان فارسان، جمعی از خیران و اعضای هیئت امنا و مدیر بنیاد این شهرستان و شهردار و شورای اسلامی شهر گوجان در محل دفتر امام جمعه فارسان برگزار شد.
شهبازی در این جلسه با قدردانی از اقدام ارزنده خیرنیکوکار مصطفی عطایی در اهدای این زمین، اظهار کرد: مشارکت خیران در تأمین مسکن اقشار محروم و نیازمند، اقدامی ماندگار و ارزشمند در مسیر محرومیت‌زدایی و تحقق عدالت اجتماعی است و این اقدام خیرخواهانه می‌تواند زمینه‌ساز ساخت واحدهای مسکونی و خانه‌های امید برای خانواده‌های نیازمند باشد و خیرات برای خانواده خیر باشد.
وی با اشاره به ظرفیت‌های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در حمایت از طرح‌های تأمین مسکن محرومان افزود: بنیاد مسکن از طریق بهره‌گیری از تسهیلات مسکن، کمک‌های بلاعوض و ظرفیت‌های حساب ۱۰۰ حضرت امام خمینی(ره) و کمک نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی در چارچوب ضوابط و منابع موجود نسبت به احداث خانه‌های امید اقدام می‌نماید.
شهبازی تأکید بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرائی، نهادهای حمایتی و خیران خاطرنشان کرد: شناسایی دقیق خانواده‌های فاقد مسکن، استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود و برنامه‌ریزی منسجم برای اجرای طرح‌ها، می‌تواند روند خانه‌دار شدن اقشار کم‌برخوردار را تسریع کند.

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