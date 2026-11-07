ستون‌نویس روزنامه صهیونیستی معاریو با انتقاد شدید از عملکرد نتانیاهو نوشته است او موفق به تغییر رژیم شد البته نه در ایران بلکه در آمریکا... در دنیا به اسرائیلی‌ها مثل جذامی نگاه می‌شود.

اختلافات در فلسطین اشغالی بر سر تشکیل دولت صهیونیستی پس از انتخابات پارلمانی اخیر هر روز تشدید می‌شود. گزارش‌ها حاکی است احزاب عربی با شناسایی رژیم صهیونیستی به عنوان یک دولت یهودی و پذیرش مبانی ایدئولوژیک شکل‌گیری آن در سرزمین فلسطین مخالف هستند و اصول مطرح‌شده از سوی آیزنکوت را مغایر با مواضع سیاسی خود می‌دانند. در سوی دیگر نیز نتانیاهو نخست‌وزیر کنونی رژیم نتوانسته است موافقت احزاب کوچک‌تر را برای تشکیل دولت جلب کند.

همزمان انتقادها از نتانیاهو در سرزمین‌های اشغالی به دنبال سیلی سنگین ایران به ترامپ و حزب جمهوریخواه در انتخابات میان دوره‌ای سه‌شنبه هفته گذشته روز به روز تشدید می‌شود. در همین رابطه مقاله‌نویس روزنامه عبری معاریو، در مقاله دیروز(شنبه) خود به بررسی تاثیر اقدامات نتانیاهو بر انتخابات آمریکا پرداخته و نوشته است که رئیس‌جمهوری آمریکا تبدیل به یک اردک لنگ شده است و نه‌ تنها نتانیاهو و ترامپ موفق به تغییر نظام سیاسی در ایران نشده‌اند؛ بلکه خود در داخل دچار مشکلات زیادی شده‌اند.

«بن کسپیت» در معاریو نوشته است: ‌آوریل ۲۰۲۵ (فروردین ۱۴۰۴) بود که ران درمر، یکی از اصلی‌ترین مهره‌های نتانیاهو در تنظیم روابط اسرائیل با آمریکا، درخصوص جنگ عنوان کرد که تا ۱۲ ماه دیگر، جنگ هفت اکتبر تمام خواهد شد و پس از آن توافقات بیشتری برای صلح وجود خواهد داشت. وی حتی مدعی شد که پس از پایان جنگ، کشورهای بسیار بیشتری خواهان عادی‌سازی با رژیم اسرائیل خواهند بود. وی با لحنی متکبرانه اظهار داشت که وقتی در خاورمیانه پیروز شوید، این پیروزی تأثیر خود را می‌گذارد. اکنون درمر کجاست؟ او احتمالاً با پیروزی‌های کسب کرده خود به میامی‌گریخته است. جنگ نیز تمام نشده است.

این تحلیلگر ادامه داد: جنگ در تمام جبهه‌ها ادامه دارد، تنها یک ماموریت محقق شده است آن هم در روند جنگ با ایران و ماموریت تغییر رژیم؛ البته در واشنگتن نه تهران. دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا به یک اردک لنگ تبدیل شده است. در مورد ترامپ این وضعیت خطرناک است. او اکنون در مرحله سرخوردگی است. در ادامه این مقاله آمده است: جی دی ونس معاون ترامپ در این خصوص یک توئیت منتشر کرد و در آن «اسرائیل را مسئول تمام مشکلات آمریکا دانست»، این توئیت صددرصد درست است و از سوی دونالد جونیور پسر ترامپ بازنشر شد. حتی برخی از هم‌حزبی‌های ترامپ هم توئیت ونس را تایید کردند. وی افزود: بنیامین نتانیاهو طی چهار سال موفق شده است تقریباً تا مغز استخوان، برند اسرائیل را نابود کند. به اسرائیلی‌ها مانند جذامی نگاه می‌شود. نتانیاهو مورد توجه اکثر مردم جهان است البته از روی تنفر.

وی در انتها نوشته است: یهودیان آمریکایی، که زمانی قدرتمندترین تکیه‌گاه و حامی قابل تصور اسرائیل بودند، از ما منزجر شده‌اند. یک مقام ارشد آمریکایی که اخیراً با یک شخصیت سیاسی اسرائیلی هر دو سخنرانی پیروزی سناتور مسلمان تازه‌کار عبدالسید در میشیگان را تماشا کردند، گفت: «به او خوب نگاه کنید. احتمال زیادی وجود دارد که او معاون رئیس‌جمهور بعدی باشد»