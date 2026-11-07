وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور صنایع دفاعی، زیرساخت‌های حمل‌ونقل و تأسیسات بندری اوکراین را هدف حملات سنگینی قرار داده‌اند.

در حالی که رسانه‌ها از نشست سه‌جانبه بین روسیه، اوکراین و آمریکا طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هفته جاری در ابوظبی برای برقراری آتش‌بس در جنگ اوکراین خبر می‌دادند گزارش‌ها از تداوم حملات سنگین دو طرف به زیرساخت‌های حیاتی یکدیگر حکایت دارد. در همین راستا وزارت دفاع روسیه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد نیروهای مسلح این کشور در حمله‌ای گسترده با استفاده از تسلیحات دقیق و پهپادها، شماری از زیرساخت‌های نظامی، صنعتی و لجستیکی اوکراین را هدف قرار دادند. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد در این عملیات، یک پل مورد استفاده ارتش اوکراین در کی‌یف هدف قرار گرفت. این وزارتخانه همچنین از حمله به چند تأسیسات صنعتی مرتبط با تولید و نگهداری موشک‌های کروز، پهپادهای دوربرد و میان‌برد و تجهیزات نظامی خبر داد. به گزارش مهر به نقل از وزارت دفاع روسیه تأسیسات صنایع هوافضای اوکراین در کی‌یف، یک مجتمع انبارداری، یک مرکز صنعتی مرتبط با تولید پهپادها و انبار تجهیزات و تقویت‌کننده‌های پروازی پهپادها از دیگر اهداف اعلام‌شده این حمله بوده‌اند. وزارت دفاع روسیه همچنین اعلام کرد زیرساخت‌های بندر کیلیا در استان اودسا که برای تخلیه و نگهداری تجهیزات نظامی ارسالی به اوکراین استفاده می‌شود، هدف قرار گرفته است. یک کشتی باری نیز که حامل محموله‌هایی برای پشتیبانی از نیروهای مسلح اوکراین بود، در دریا هدف حمله قرار گرفت.

حملات متقابل

به نوشته خبرگزاری آناتولی شماری از تاسیسات زیرساختی روسیه نیز در منطقه ساراتوف روسیه در حمله پهپادی اوکراین آسیب دید. به نوشته آناتولی «رومان بوسارگین»، فرماندار منطقه ساراتوف روسیه صبح دیروز(شنبه) طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: اوکراین جمعه شب با استفاده از پهپاد به منطقه ساراتوف روسیه حمله کرده که در نتیجه آن، تاسیسات زیرساختی غیرنظامی آسیب دیده و شماری از افراد زخمی شده‌اند. وی با اشاره به اینکه بر اساس ارزیابی‌های اولیه، شماری از افراد در این حمله زخمی شده‌اند، افزود: نیروهای امدادی و اضطراری همچنان در منطقه مشغول فعالیت هستند. در تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و مشاهده می‌شود، شعله‌های آتش از محدوده پالایشگاه نفت ساراتوف به هوا برخاسته است. مقام‌های روسیه هنوز درباره وارد شدن خسارت به این پالایشگاه اظهارنظری نکرده‌اند.پالایشگاه نفت ساراتوف متعلق به شرکت انرژی روسیه «روس‌نفت» است و ظرفیت پالایش سالانه حدود 7 میلیون تن نفت را دارد. این تاسیسات که بنزین، گازوئیل و انواع فرآورده‌های نفتی تولید می‌کند، پیش‌تر نیز هدف حملات پهپادی اوکراین قرار گرفته بود.