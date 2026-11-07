سرویس خارجی-

وال‌استریت ژورنال گزارش داد شرکت‌های کشتیرانی جهانی برای عبور از دریای سرخ ناگزیر به دریافت مجوز مستقیم از نیروهای مسلح یمن شده‌اند.

تا همین چند سال پیش، نام یمن در محاسبات قدرت‌های بزرگ بیشتر به‌عنوان کشوری حاشیه‌ای و گرفتار بحران داخلی شنیده می‌شد، سرزمینی که مداخلات خارجی، جنگ طولانی و محاصره همه‌جانبه آن را از معادلات منطقه‌ای تقریباً خارج کرده بود. اما امروز همان نیروهایی که سال‌ها در سایه ماندند، با تسلط عملی بر یکی از حیاتی‌ترین گذرگاه‌های تجاری جهان و توانایی هدف‌گیری عمق خاک دشمن، معادله قدرت را در دریای سرخ و شبه‌جزیره عربستان دگرگون کرده‌اند. این تحول نه محصول شعار، بلکه نتیجه مقاومت مستمر، سازمان‌دهی میدانی و درک دقیق از نقاط ضعف حریفانی است که با تکیه بر تسلیحات پیشرفته و حمایت قدرت‌های غربی، گمان می‌کردند می‌توانند اراده یک ملت را درهم بشکنند.

اقتدار دریایی صنعاء

روزنامه وال‌استریت ژورنال در گزارشی مستند به واقعیت‌های میدانی دریای سرخ اشاره کرد که شرکت‌های کشتیرانی جهانی و ناخدایان کشتی‌ها برای عبور امن از این آبراه استراتژیک ناگزیر به دریافت مجوز مستقیم از نیروهای مسلح یمن شده‌اند. این شرکت‌ها از طریق ایمیل با مرکز هماهنگی عملیات بشردوستانه وابسته به نیروهای یمنی تماس گرفته و اطلاعات کامل کشتی، مالک و خدمه را ارسال می‌کنند و صراحتاً اعلام می‌دارند که هیچ ارتباطی با آمریکا، انگلیس یا رژیم صهیونیستی ندارند. این مرکز که از اوایل سال ۲۰۲۴ فعال شده، معمولاً ظرف ۲۴ ساعت پاسخ می‌دهد و در برخی موارد مجوز هفت‌روزه صادر می‌کند. نمونه‌های متعددی از کشتی‌هایی که پس از رعایت دستورالعمل‌های یمنی بدون حادثه عبور کرده‌اند، نشان‌دهنده تثبیت اقتدار عملیاتی صنعاء بر یکی از حیاتی‌ترین مسیرهای تجاری جهان است؛ اقتداری که سال‌ها پس از آغاز تجاوز سعودی و حمایت آشکار واشنگتن همچنان در حال گسترش است.

ضربه به قلب زیرساخت‌های ریاض

وال‌استریت ژورنال همچنین فاش کرد که حملات موشکی نیروهای یمنی به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض خسارات شدیدی به تأسیسات این فرودگاه وارد کرده و تعمیر آن‌ها ممکن است چندین ماه طول بکشد. بر اساس این گزارش و داده‌های وب‌سایت‌های ردیابی پرواز، هواپیماهای مسافربری تا حد زیادی از فرودگاه ریاض دوری کرده‌اند و نگرانی‌ها درباره امنیت ناوبری هوائی در منطقه ادامه دارد. پروژه توسعه فرودگاه با تأخیرهای قابل‌توجهی روبه‌رو شده و بخشی از فعالیت‌های ساخت‌وساز متوقف گردیده است. این وضعیت تلاش‌های عربستان برای تنوع‌بخشی اقتصادی که به شدت به بخش‌های هوانوردی، گردشگری و سرمایه‌گذاری وابسته است را تهدید می‌کند؛ تا جایی که شماری از مدیران اجرائی مقیم ریاض ناچار شده‌اند مسیرهای طولانی زمینی را جایگزین پروازهای مستقیم کنند.

پاسخ موشکی و پهپادی

در ادامه تشدید درگیری‌ها، منابع خبری عربی از حمله موشکی و پهپادی ارتش یمن به شهر ریاض خبر دادند. سخنگوی ائتلاف سعودی مدعی رهگیری این حملات شد، اما واقعیت میدانی نشان می‌دهد که صنعاء بار دیگر توانایی هدف قرار دادن عمق خاک عربستان را به نمایش گذاشته است. این عملیات در واکنش مستقیم به بمباران بازار الحضاره در استان تعز انجام شد؛ جایی که یک جنگنده اف-۱۵ سعودی از پایگاه خمیس مشیط سه بار متوالی بازاری شلوغ را هدف گرفت و دست‌کم ۳۰ غیرنظامی را به شهادت رساند و ده‌ها نفر دیگر را زخمی کرد. سخنگوی نیروهای مسلح یمن از همان ابتدا تأکید کرده بود که این جنایت بدون پاسخ نخواهد ماند.

اسارت مرد شماره ۲ مزدوران

نیروهای مسلح یمن در عملیاتی ویژه در روستای الشرج در حومه طور الباحه استان لحج، علی ناصر العوذلی معروف به ابوعائشه، مرد شماره دو نیروهای درع‌الوطن وابسته به عربستان را به اسارت گرفتند. این فرمانده تیپ ۳۴ پیاده‌نظام همراه با دستیارش و تعدادی از همراهانش هدف قرار گرفت و همراهانش کشته شدند. این دستاورد به مجموعه موفقیت‌های انصارالله از زمان اتخاذ تصمیم مهار تحرکات خارجی در جنوب ساحل غربی از سپتامبر گذشته افزوده شد و نشان‌دهنده نفوذ عملیاتی صنعاء در مناطق تحت نفوذ مزدوران سعودی است.

پس از شکست نیروهای سلفی درع‌الوطن در جبهه‌های الوازعیه در غرب تعز که مشرف بر تنگه باب‌المندب و بخش وسیعی از ساحل غربی است، نیروهای صنعاء عملیات تهاجمی دو‌محوره علیه مواضع هوادار ریاض در رشته‌کوه‌های کهبوب غرب لحج را آغاز کردند و کنترل مواضع کلیدی را که پیش‌تر در اختیار چهار تیپ العمالقه بود به دست گرفتند. عقب‌نشینی این نیروها با حملات هوائی سعودی و تلفات سنگین همراه شد. همزمان در جبهه طور الباحه نیروهای انصارالله در آستانه تسلط بر مرکز اداری منطقه قرار دارند و در جبهه‌های مأرب و الجوف نیز درگیری‌های شدیدی در نزدیکی الأسداس و شرق صحرای الجوف جریان دارد.

جنایت بازار الحضاره

بمباران بازار هفتگی الحضاره توسط جنگنده‌های سعودی به شهادت دست‌کم ۲۰ تا ۳۰ کاسب و خریدار و زخمی شدن ده‌ها نفر دیگر و تخریب گسترده مغازه‌ها انجامید. دفتر سیاسی انصارالله این اقدام را نسل‌کشی خواند و تأکید کرد که این جنایت حتی با مشارکت جنگنده بریتانیایی تایفون انجام شده و بدون پاسخ نخواهد ماند. شورای عالی سیاسی یمن نیز ریاض را مسئول مستقیم این تشدید نظامی دانست و حق دفاع مشروع یمن از ملت، حاکمیت و تمامیت ارضی خود را یادآوری کرد. محمد علی الحوثی عضو این شورا تأکید کرد که حملات تجاوزکارانه دوازده‌ساله سعودی علیه غیرنظامیان و زیرساخت‌ها جنایت جنگی مداومی است که هیچ پیروزی برای رژیم سعودی به ارمغان نخواهد آورد.

کشتار در بنی‌حشیش

جنگنده‌های عربستان چندین منزل مسکونی در منطقه بنی‌حشیش شرق صنعاء را هدف قرار دادند و دست‌کم ۲۲ نفر که بیشتر آن‌ها زنان و کودکان بودند به شهادت رسیدند و ۳۰ نفر دیگر زخمی شدند. امدادگران نیز بارها مورد حمله قرار گرفتند و حتی تصویربردار شبکه المسیره در جریان پوشش خبری زخمی شد. جنگنده‌ها مسیرهای منتهی به محل حادثه را نیز بمباران کردند و پروازهای گسترده بر فراز منطقه ادامه داشت. این الگوی هدف‌گیری عمدی غیرنظامیان و امدادگران در حالی تکرار می‌شود که جامعه بین‌المللی عمدتاً در برابر آن سکوت اختیار کرده است.

مقامات محلی، جریان‌های سیاسی و قبایل یمن حمله به بازار الحضاره را به شدت محکوم کردند. عمر البخیطی سخنگوی دولت تغییر و سازندگی آن را با حملات علیه غیرنظامیان در غزه قابل مقایسه دانست. وزارت خارجه یمن از سکوت برخی طرف‌های بین‌المللی در برابر کشتار شهروندان تعز انتقاد کرد، در حالی که همان طرف‌ها درباره محاصره تعز موضع‌گیری می‌کنند. حزب کنگره مردمی و حزب قومی اجتماعی نیز بمباران بازارها و تأسیسات غیرنظامی را نقض قوانین بین‌المللی خواندند و خواستار تقویت همبستگی ملی شدند.

وابستگی به مزدوران خارجی

منابع نظامی سوری و یک مسئول آمریکایی به رویترز فاش کردند که ده‌ها عنصر وابسته به رژیم جولانی طی روزهای اخیر برای آموزش نیروهای سعودی و مزدوران یمنی وارد عربستان شده‌اند. این اعزام در نشست محمد بن سلمان با ابومحمد الجولانی در ریاض مطرح شده بود. مسئول آمریکایی هشدار داد که این اقدام ممکن است سوریه را به درگیری‌های گسترده‌تری بکشاند. این وابستگی ریاض به نیروهای خارجی در حالی است که نیروهای یمنی با پیشروی در المخا، کهبوب و جزایر راهبردی، کنترل خود بر تنگه باب‌المندب را تثبیت کرده‌اند و اقتدار عملیاتی خود را هم در دریا و هم در عمق خاک عربستان به نمایش گذاشته‌اند.