تخریب 16 هزار هکتار از اراضی کشاورزی لبنان با هزاران تن بمب فسفری اسرائیل

سرویس خارجی-

وزیر محیط زیست لبنان اعلام کرد ارتش رژیم آپارتاید اسرائیل بیش از ۱۶ هزار هکتار از اراضی کشاورزی این کشور را با بمب‌های فسفری و هزاران تن مواد منفجره به آتش کشیده است؛ همزمان حملات به جنوب لبنان ادامه دارد.

در رژیم‌های درگیر با اشغال، جنایت و مناقشه‌های طولانی‌مدت، تخریب نظام‌مند منابع طبیعی و زیرساخت‌های زیستی نه‌تنها ابزاری نظامی، بلکه شکلی از بازتولید قدرت و کنترل بر فضای اجتماعی است. در ذهن گردانندگان چنین رژیم‌هایی زمین‌های کشاورزی، جنگل‌ها و منابع آب نیز به اهداف مشروع! تبدیل می‌شوند آن هم بدون هیچ خط قرمزی! هدف، نابودی زیرساخت‌های و منابع طبیعی به شکلی است که هرگز قابل استفاده نباشند! رژیم آپارتاید اسرائیل همواره و آگاهانه مشغول این تخریب نظام‌مند بوده و این روزها جنوب لبنان و غزه جزو اهداف این رژیم تعریف شده است تا برای همیشه بافت آن را به نفع خود تغییر دهد و همین مسئله بار دیگر اهمیت و لزوم جریان مقاومت مسلحانه را پیش چشم می‌کشد.

تخریب 16 هزار هکتار با هزاران تن بمب فسفری

در همین ارتباط دیروز خبرگزاری مهر به نقل از المیادین نوشت، تمارا الزین، وزیر محیط زیست لبنان اعلام کرده است که ارتش رژیم آپارتاید اسرائیل از ابتدای اواخر ۲۰۲۳ تا دو ماه پیش (۲۰۲۶) بیش از ۱۶ هزار هکتار از اراضی زراعی این کشور را با استفاده از بمب‌های فسفری و سایر مهمات جنگی به آتش کشیده است. وی افزود که تنها در انفجارات سه منطقه در جنوب لبنان از ۱۸۰۰ تن مواد منفجره استفاده شده و این حملات پیامدهای زیست‌محیطی گسترده‌ای از جمله سوختن زمین‌های کشاورزی و جنگل‌ها، آسیب به مناطق حفاظت‌شده و نابودی محصولات را به دنبال داشته است. الزین با اشاره به آثار درازمدت این جنایت بر سلامت خاک، آب و محصولات کشاورزی تأکید کرد که ارتش اسرائیل در مجدل زون ۸۰ تن، در اطراف قلعه الشقیف ۷۰۰ تن و در بلندی‌های علی الطاهر ۱۱۰۰ تن مواد منفجره به کار برده که حتی باعث ایجاد زمین‌لرزه‌هایی با قدرت بیش از چهار ریشتر شده است.

رژیم صهیونیستی با وجود توافق آتش‌بس، حملات خود به جنوب لبنان را ادامه داده و در ساعات شب و بامداد شنبه شهرک‌های زوطر شرقی، الطیری، القنطره، بیت یاحون، عیناتا و حومه برعشیت را هدف انفجار قرار داد. همچنین دو شهرک قبریخا و صربین با بمب‌های صوتی مورد حمله واقع شدند، منطقه العرایش میان حاریص و حداثا با توپخانه گلوله‌باران شد و حومه المنصوری و بیوت‌السیاد نیز زیر رگبار مسلسل‌های سنگین قرار گرفت. رودولف هیکل، فرمانده ارتش لبنان، تأکید کرده است که تداوم اشغال خاک این کشور از سوی اسرائیل همچنان نخستین و اساسی‌ترین خطر پیش روی لبنان محسوب می‌شود.

در این میان، فرمانده ارتش لبنان، ژنرال رادولف هیکل، با تأکید بر این‌که عقب‌نشینی اشغالگران اسرائیلی از مناطق اشغالی یک ضرورت است، اعلام کرد که بقای این اشغالگری مشکل اصلی و نخستین خطری است که کشور با آن روبه‌روست. وی در نشستی در مقر فرماندهی یرزه با حضور اعضای ستاد و فرماندهان یگان‌ها، تحولات جاری را ارزیابی کرد و گفت رسالت ارتش کاملاً ملی است و هدف آن حفظ وحدت داخلی، ثبات، همزیستی و پاسداری از حاکمیت ملی است. هیکل تأکید کرد ارتش سدی محکم در برابر هرگونه تنش داخلی خواهد بود و اجازه تزلزل امنیت لبنان را نمی‌دهد. وی همچنین نقش یونیفیل را به‌عنوان حافظه تاریخی مناقشه، ناظر اجرای قطعنامه‌ها و شاهد جنایات اشغالگران ضروری دانست و یادآور شد که شورای امنیت با قطعنامه ۲۷۹۰ مأموریت این نیروها را تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۶ (10 دی) تمدید کرده و پس از آن مسئولیت تأمین امنیت جنوب بیش از پیش برعهده ارتش لبنان قرار خواهد گرفت.

محکومیت دخالت سفارتخانه‌های خارجی

علی الخطیب، نایب‌رئیس‌مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان اما روز گذشته، بیانیه پنج سفارتخانه آمریکا، انگلیس، استرالیا، کانادا و ژاپن تحت عنوان «دوستان لبنان» را دخالت آشکار در امور داخلی این کشور و دامن زدن به فتنه داخلی دانست و محکوم کرد. وی از این کشورها خواست دست از دخالت در موضوعات مورد اختلاف داخلی لبنان بردارند. علی عمار، نماینده پارلمان و عضو کمیسیون امور خارجی نیز این بیانیه را اوج وقاحت و نادیده گرفتن حاکمیت، استقلال قضائی و کرامت ملت لبنان خواند و تأکید کرد که بی‌توجهی مداوم مقامات غربگرای دولت لبنان به چنین مداخلاتی کاملاً غیرقابل قبول است. عمار افزود که این کشورها به‌جای حمایت از انحصار سلاح در دست دولت واداده لبنان و فشار بر جریان مقاومت، باید تشکیل جلسه می‌دادند و اشغال مداوم خاک لبنان توسط رژیم صهیونیستی، حملات روزانه، جنایات و نقض توافق‌ها و قطعنامه‌های بین‌المللی را محکوم می‌کردند.