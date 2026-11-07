جنگ در کاخ سفید آغاز شد استعفای مقامات آمریکایی یکی پس از دیگری

سرویس خارجی-

تبعات سیلی تاریخی ایران به ترامپ و جمهوری‌خواهان در جنگ، این بار به شکل «جنگ در داخل کاخ سفید، مقصریابی، استعفا و برکناری» خود را به نمایش گذاشته و همزمان ترامپ از اعمال «تغییرات در کاخ سفید» خبر داده است.

پس‌لرزه‌های سیلی سنگین ملت ایران و نیروهای مسلح کشورمان به ترامپ و حزب جمهوریخواه در جنگ که به شکست تاریخی حزب حاکم آمریکا در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره منجر شد همچنان ادامه دارد و رسانه‌ها از فضای «بسیار ملتهب و متشنج کاخ سفید» خبر می‌دهند. پیش از انتخابات، «استیو بنن» استراتژیست سابق کاخ سفید هشدار داده بود که جمهوری‌خواهان پس از شکست در انتخابات وارد جنگ داخلی با یکدیگر خواهند شد. این پیش‌بینی خیلی زود محقق شد و طی روزهای گذشته اخبار و گزارش‌های زیادی در رسانه‌های آمریکا از تشدید اختلاف در درون دولت ترامپ منتشر شده است. استعفا و برکناری مقامات نظامی و سیاسی بخشی از این اختلاف‌ها را نشان می‌دهد. به نوشته واشنگتن‌پست رئیس‌جمهور آمریکا به تلافی شکست در انتخابات قصد دارد فرماندهان نظامی جنگ علیه ایران از جمله ژنرال «دن کین»، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، و دریاسالار «برد کوپر»، فرمانده فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) را برکنار کند. از سوی دیگر گفته می‌شود جمهوری‌خواهان درصدد استیضاح «پیت هکست» وزیر جنگ هستند چرا که وی را به دلیل شکست در جنگ با ایران مسبب شکست خود در انتخابات می‌دانند. رویترز همچنین از استعفای دو مقام ارشد دیگر کاخ سفید خبر داده و نوشته روز جمعه وزارت دادگستری آمریکا شاهد استعفای ۲ مسئول بلندپایه دیگر بود. «جان آیزنبرگ» رئیس بخش امنیت ملی وزارت دادگستری و «جیسون ریدینگ کینونس» مسئول بخش پیگیری تحقیقات جنائی مربوط به ترامپ از سمت‌های خود استعفا دادند.

این استعفاها در پی استعفای روز پنجشنبه «هارمیت دیلون» رئیس بخش حقوق مدنی این وزارتخانه صورت می‌گیرد. به نوشته رویترز به نظر می‌رسد این استعفاها در واکنش به شکست حزب جمهوریخواه در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا صورت می‌گیرد چرا که دموکرات‌ها به دنبال انجام تحقیقات گسترده درباره عملکرد دولت ترامپ هستند. روز جمعه همچنین رسانه‌های آمریکایی از برکناری «سوزی وایلز» ریاست دفتر کاخ در ارتباط با شکست ترامپ و جمهوری‌خواهان خبر دادند. روزنامه تلگراف گزارش داد دونالد ترامپ پس از کناره‌گیری سوزی وایلز، استیون میلر، از چهره‌های تندرو و معمار سیاست‌های سخت‌گیرانه مهاجرتی دولت خود را به ریاست دفتر کاخ سفید منصوب کرده است. میلر از مدافعان سرسخت جنگ علیه ایران بود و حالا از این مسئله پشیمان است. به نوشته تلگراف، او قرار است کاخ سفید را برای مقابله با تحقیقات و فشارهای کنگره دموکرات‌ها آماده کند. روزنامه نیویورک‌تایمز هم گزارش داد استیون میلر در جریان مصاحبه‌ای برای تصدی این پست، به ترامپ توصیه کرده است به جنگ علیه ایران پایان دهد.

تشنج در کاخ سفید

سی‌ان‌ان اما از تشنج در کاخ سفید خبر داده و نوشته است: شکست سنگین جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، همزمان با کناره‌گیری سوزی وایلز از ریاست دفتر کاخ سفید و ارتقای استیون میلر، اختلافات در حلقه نزدیکان ترامپ را تشدید کرده و نشانه‌هایی از تغییر رویکرد دولت او را آشکار کرده است. به نوشته این گزارش فضای حاکم بر بال غربی کاخ سفید، طی روزهای اخیر به شدت متشنج شده و اختلافات و درگیری‌های داخلی میان دستیاران ترامپ افزایش یافته است. کیتلن کالینز، خبرنگار این شبکه، با توصیف فضای کنونی کاخ سفید، آن را به روزهای پرتنش دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ تشبیه کرده است؛ روزهایی که رقابت‌ها و تسویه‌حساب‌های درون‌گروهی بر مناسبات داخلی دولت سایه انداخته بود. به گفته کالینز، شماری از دستیاران کاخ سفید در گفت‌وگو با او، محیط کاری این نهاد را «آکنده از تنش و اختلاف» توصیف کرده‌اند. منابع او همچنین گفته‌اند خشم ترامپ از وایلز طی روزهای گذشته افزایش یافته بود و رئیس‌جمهور، او را یکی از افراد مسئول شکست‌های اخیر جمهوری‌خواهان می‌دانست. دیلی میل نیز در گزارشی اختصاصی از فریادهای ترامپ بر سر «سوزی وایلز» و بیرون کردن او از دفتر بیضی‌(دفتر کار رئیس‌جمهور) خبر داده است. این روزنامه نوشته است: در حالی که در با شدت بسته می‌شد، ترامپ همچنان فریاد می‌زد. تنها در عرض ۷۲ ساعت، قدرتمندترین زن در «واشنگتنِ ترامپ» همه آنچه را که چهار سال برای ساختنش تلاش کرده بود، از دست داد. چهار منبع آگاه از این ماجرا به «دیلی‌میل» گفته‌اند که ترامپ در جلسه‌ای با حضور سایر دستیاران، علیه رئیس دفتر خود موضع گرفت و او را به خاطر نتایج فاجعه‌بار جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای به شدت سرزنش کرد. تا همان شب، وایلز استعفا داده بود.

پیام تهدید برای جمهوری‌خواهان

وال‌استریت ژورنال هم از تشدید اختلاف بین دولت ترامپ و حزب جمهوریخواه خبر داده و نوشته است کاخ سفید روز پنجشنبه به بیش از سه‌هزار سازمان و گروه محافظه‌کار جمهوری‌خواه، فهرستی از دستاوردهای دولت ترامپ را ارائه کرد و وعده داد مانع از آن شود که دموکرات‌ها در کنگره جدید این دستاوردها را لغو کنند. با این حال، جمله پایانی این پیام که با رنگ زرد برجسته شده بود، توجه‌ها را جلب کرد: «مثل همیشه، ما اظهارات، بیانیه‌های مطبوعاتی و فعالیت‌های رسانه‌ای سازمان‌های شما را زیر نظر داریم.» سخنگوی کاخ سفید نیز تأکید کرد این پیام تهدیدآمیز نبوده و بخشی از تلاش گسترده‌تر دولت برای بسیج حامیان خارج از دولت محسوب می‌شود. با این حال، وال‌استریت ژورنال با بررسی ایمیل‌های قبلی دفتر ارتباطات عمومی کاخ سفید اعلام کرد پیام‌های پیشین صرفاً گروه‌های محافظه‌کار را به ارسال مواضع حمایتی و فعالیت‌های رسانه‌ای خود تشویق می‌کردند و عبارتی درباره زیر نظر گرفتن اظهارات آنها نداشتند. نیویورک تایمز هم در گزارشی از پایان احتمالی عمر سیاسی ونس علی‌رغم فاصله گرفتن از ترامپ خبر داده و نوشته است: بزرگ‌ترین بازنده انتخابات میان‌دوره‌ای، جی‌دی ونس است؛ کسی که برای رسیدن به ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸ باید از میراث سیاسی ترامپ فاصله بگیرد، اما خودش بیش از دیگر جمهوری‌خواهان با ترامپ گره خورده است.

توصیه مقام سابق به ترامپ: عقب‌نشینی کن!

همزمان، «جو کنت» رئیس مرکز ملی مبارزه با تروریسم آمریکا که در همان روزهای نخستین آغاز تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران استعفا کرد، طی یادداشتی نوشت: «ترامپ باید همین امروز به جنگ با ایران پایان دهد و همه مقامات ارشد مرتبط با جنگ را اخراج کند». وی در وبگاه «رسپانسیبل استیتکرفت» نوشت: «اکنون زمان آن فرارسیده است که به جنگ با ایران خاتمه داده شود. این واقعیتی انکارناپذیر است، چنان‌ که معاون رئیس‌جمهور جی‌دی ونس، نیز به آن اذعان کرده است. بیش از ۷۰ درصد رأی‌دهندگان، جنگ ایران و رابطه نامتوازن ما با اسرائیل را عامل تورم سرسام‌آوری می‌دانند که زندگی روزمره‌شان را تحت تأثیر قرار داده است؛ آنها دیگر کوچک‌ترین تحملی برای جنگ‌های گزینشی ندارند، جنگ‌هایی که ضرورتی برای آنها وجود ندارد.» مقام امنیتی سابق دولت ترامپ اضافه کرد: «با توجه به این پیام صریحِ مردم آمریکا، ترامپ باید همین امروز به جنگ پایان دهد. تداوم این جنگ هیچ دستاوردی نخواهد داشت؛ مردم آمریکا این موضوع را به شکلی کاملاً آشکار و قاطع بیان کرده‌اند...رئیس‌جمهور ترامپ باید با اعلام صریحِ پایانِ جنگ به تیم امنیت ملی خود، به جنگ خاتمه دهد. برای اینکه او دوباره همچون دوره اول ریاست‌جمهوری‌اش گرفتارِ کارشکنی‌های تشکیلات حاکم بر واشنگتن نشود، باید افرادی همچون وزیر جنگ (پیت هگست)، رئیس سیا (جان رتکلیف)، وزیر خارجه (مارکو روبیو) را برکنار و جایگزین کند.» به نوشته کنت، «ما با خارج کردن نیروهایمان از خلیج‌فارس و پایان دادن به محاصره، به جنگ خاتمه می‌دهیم. این اقدام آن‌قدرها هم که به نظر می‌رسد، عجیب یا تکان‌دهنده نیست. ایران پیش‌تر بیشتر پایگاه‌های ما در خلیج‌فارس را نابود کرده و یک‌بار برای همیشه ثابت کرده که این پایگاه‌ها نه یک دارایی راهبردی، بلکه یک بارِ سنگین و نقطه ضعف راهبردی محسوب می‌شوند. تاریخ مصرف این پایگاه‌ها مدت‌هاست که به پایان رسیده؛ بنابراین، ترک همیشگی آنها به نفع ماست و به هیچ‌وجه به معنای شکست نیست.» او طی یک مصاحبه جداگانه نیز اعلام کرد کشورهای خاورمیانه دیگر متوجه شده‌اند که ایران، قدرت اول منطقه است.