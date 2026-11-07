استفاده امارات از مزدوران کلمبیایی در سودان

بر اساس گزارش محرمانه بازرسان سازمان ملل به طور قطعی ثابت شده است امارات مزدوران کلمبیایی را برای جنگیدن در کنار نیروهای واکنش سریع در سودان استخدام کرده است.

بر اساس گزارش محرمانه بازرسان سازمان ملل، امارات مزدوران کلمبیایی را از طریق شرکت خدمات امنیتی جهانی وابسته به خود، برای جنگیدن در کنار نیروهای واکنش سریع سودان، استخدام و اعزام کرده است. این مزدوران از مسیرهایی چون لیبی، سومالی و چاد منتقل شده و در پایگاه نیروی پلیس دریایی پانتلند در بوساسو و همچنین مراکز آموزشی ابوظبی و... آموزش دیده‌اند. آن‌ها نقش مهمی در عملیات نظامی نیروهای واکنش سریع در دارفور، به‌ویژه در تصرفِ فاجعه‌بارِ شهر الفاشر، ایفا کرده و پشتیبانی رزمی، هدایت پهپاد و توپخانه را بر عهده داشته‌اند. این اقدامات در حالی صورت گرفته که نیروهای واکنش سریع به ارتکاب جنایات گسترده علیه غیرنظامیان متهم هستند و امارات با تأمین مالی، آموزش و نظارت بر این شبکه، مسئولیت مستقیم در تشدید بحران سودان دارد.