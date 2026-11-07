متحد ترامپ در پاراگوئه استیضاح، برکنار و بازداشت شد

«سانتیاگو پنیا»، رئیس‌جمهور پاراگوئه و متحد نزدیک ترامپ به دلیل فساد مالی با رای مجلس سنای این کشور استیضاح، عزل و به دنبال آن بازداشت شد.

بر اساس گزارش رسانه‌های محلی، مجلس سنای پاراگوئه با رأی به استیضاح و برکناری «سانتیاگو پنیا»، رئیس‌جمهور این کشور، او را از سمت خود عزل کرد. پلیس نیز اندکی پس از رأی‌گیری، پنیا را بازداشت کرد. تمام ۴۴ سناتور حاضر در جلسه به برکناری پنیا به دلیل سوءرفتار در دوران تصدی ریاست‌جمهوری رأی دادند. برکناری پنیا در پی ارتباطات وی با بانک اوئنو صورت گرفت؛ مؤسسه مالی‌ که تعطیلی آن به بروز بحران اجتماعی و مالی در پاراگوئه منجر شد و دسترسی 6 میلیون تن از مردم این کشور آمریکای جنوبی را به حساب‌های خود مسدود کرد. مخالفان پنیا می‌گویند که او ابتدا قصد داشت با استعفا از ریاست‌جمهوری، یک کرسی‌ در مجلس سنا به دست آورد تا از مصونیت پارلمانی در برابر تحقیقات قضائی برخوردار شود. پدرو آلیانا، معاون رئیس‌جمهور پس از برکناری پنیا، روز جمعه سوگند یاد کرد.