سخنگوی دولت با تاکید بر ضرورت نقش‌آفرینی فعال نهادهای بین‌المللی در احقاق حقوق ملت ایران، گفت: به ازای هر آسیبی که به مردم وارد شده و هر جان ازدست‌رفته در حملات، از جمله دختر ۱۱ ساله‌ای که در جریان حمله به یزد بر اثر سکته قلبی جان باخت، حقوق ملت ایران را از مجامع بین‌المللی مطالبه

می‌کنیم.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت روز شنبه

(16 آبان ماه) در نشست «روایت همبستگی خانواده و مدرسه در پاسداری از حق آموزش در جنگ رمضان»، با اشاره به اینکه کشورمان در ۲ بار در میانه مذاکرات مورد حمله دشمن آمریکایی- صهیونی قرار گرفت، اظهار داشت: حملات دشمن علیه ملت ایران ماهیتی تروریستی دارد، نه صرفا یک حمله نظامی.

وی یادآور شد: در بامداد ۲۳ خرداد، همزمان با آغاز جنگ تحمیلی دوم و در حالی که هواپیماهای دشمن به پرواز درآمده بودند، رئیس‌جمهور آمریکا توئیت کرد که «من به دولت خود دستور داده‌ام با تمام قوا مذاکره با ایران را دنبال کند.»

سخنگوی دولت گفت: ما خواهان جنگ نبودیم بلکه جنگ بر ما تحمیل شد؛ آنچه دشمن انجام داد قطعا یک عملیات تروریستی بود و ما نیز با تمام قوا از خود دفاع کردیم.

مهاجرانی با قدردانی از تمام کسانی که به ایران کمک کردند تا پیروزمندانه به نقطه‌ای برسیم که تفاهم‌نامه اسلام‌آباد به امضا برسد، اظهار کرد: پس از هدف قرار گرفتن مدرسه شجره طیبه میناب، روز شانزدهم اسفندماه در میناب حضور داشتم؛ پدری را دیدم که همسر شهیدش، که معلم مدرسه ابتدائی شجره طیبه بود، دو فرزند دوقلوی یک‌ونیم‌ساله برای او به یادگار گذاشته بود. این دو کودک در طول یک هفته، حتی برای لحظه‌ای از آغوش پدرشان جدا نشده بودند.

وی با تاکید بر اینکه میناب، کربلای ایران است و همگان شکوه انسانیت را در این شهر مشاهده کردند، تصریح کرد: مادرانی را دیدم که با وجود داغ سنگینی که بر دل داشتند، تلاش می‌کردند فرزندان باقی‌مانده خود را به زندگی بازگردانند؛ چراکه ما باور داریم قدرت زندگی از قدرت مرگ بیشتر است و قدرت زندگی از قدرت موشک‌های آن‌ها نیز بیشتر است.

سخنگوی دولت ادامه داد: این زنان بودند که در این میان به‌خوبی ایستادگی کردند. معلمان ما نیز ایستادند؛ در حالی که خودشان آسیب دیده بودند. آن‌ها ایستادند و تلاش کردند بر خود مسلط شوند، آرامش خود را بازیابند و کمک کنند تا نهاد خانواده آرامش خود را حفظ کند و زمینه برای تداوم آموزش فراهم شود.

مهاجرانی در بخش دیگری از صحبت‌های خود، بیان کرد: هرچند بمب‌ها و موشک‌ها به زندگی، به آینده، به مدرسه، به ورزشگاه و به بیمارستان شلیک شد، ولی نتوانست جلوی فرآیندهای آموزشی ما را بگیرد؛ چرا که ما ملتی متمدن هستیم.

وی از نهادهای بین‌المللی خواست که فعالانه در احقاق حقوق حقه ملت ایران فعال باشند و گفت: به ازای تک‌تک ترس‌هایی که بر جان ملتمان افتاد و به ازای دختر ۱۱ ساله‌ای که در حمله به یزد در اثر سکته قلبی جان خودش را از دست داد و شهید شد، از نهادهای بین‌المللی مطالبه می‌کنیم و می‌خواهیم که این حقوق را برگردانند.

سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: معلمان ما، تمام ارکان مدارس و خانواده‌ها، تمام تلاش خودشان را به‌کار گرفتند، ولی استیفای حقوق مردم ایران نیاز به یک همت بین‌المللی دارد و باید نهادهایی که این وظیفه‌ را دارند، این کار را به درستی انجام دهند.

مهاجرانی با اشاره به قدرت ایستادگی و تاب‌آوری ملت ایران در طول جنگ‌های تحمیلی اخیر، اظهار داشت: ما در دو جنگ تحمیلی اخیر، یک آموزش بزرگ‌تر از آموزش رسمی داشتیم؛ آموزش ایستادن، مهربان بودن، تاب آوردن و عشق ورزیدن، ما دیدیم چگونه در کنار هم فارغ از تفاوت‌ها ایستادیم.

وی تعطیلی آموزش رسمی در طول جنگ را آسیبی جدی به آموزش و پرورش کشور ارزیابی کرد و در عین حال گفت: آموزش، امری جمعی است و با آموزش مجازی نمی‌توانیم جای آموزش حضوری را پر کنیم، به‌خصوص اینکه حجم زیادی از آموزش‌ها در دوره دوم متوسطه، مبتنی بر مهارت است.

سخنگوی دولت از تلاش‌های تمام معلمان و کارکنان خدوم آموزش و پرورش برای روشن نگاه داشتن چراغ آموزش طی دو جنگ اخیر تقدیر کرد و گفت: میدان دیگری از آموزش غیررسمی را شاهد بودیم و آن، آموزش انسانیت، میهن‌دوستی و وفاداری به آرمان بلند انسان است. همه ما برای این هستیم که حرمت انسان را حفظ کنیم و هم نام بلند ایران عزیزمان را بلندتر بسازیم.

سفره مردم معیار تصمیم‌های دولت

همچنین مهاجرانی در یادداشتی نوشت: «وقتی از معیشت سخن می‌گوییم، از تلاش مردم برای تأمین نیازهای روزمره و حفظ آرامش و کرامت خانواده‌هایشان حرف می‌زنیم. برای ما در دولت، هیچ توضیحی درباره دشواری‌های اداره کشور، جای مسئولیت در برابر این نگرانی‌ها را نمی‌گیرد.

مردم حق دارند بپرسند در برابر افزایش هزینه‌های زندگی، حمایت‌های دولت چه اندازه به حفظ قدرت خرید آنان کمک می‌کند. حق دارند بخواهند نتیجه سیاست‌ها را در سفره، سلامت و آرامش خانواده خود ببینند. وظیفه ما نیز این است که هم برای مهار عوامل گرانی و تقویت تولید و اشتغال تلاش کنیم و هم اجازه ندهیم خانواده‌های کم‌درآمد، زیر فشار نیازهای روزمره، بی‌پناه بمانند.

جنگ و تحریم، فشار بر اقتصاد کشور و زندگی مردم را سنگین‌تر کرده است. آسیب به زیرساخت‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، هزینه‌هایی به کشور تحمیل کرده که جبران آنها برای حفظ تولید، اشتغال و خدمات عمومی ضروری است. همزمان، افزایش هزینه‌های زندگی، نیاز خانواده‌ها به حمایت را بیشتر کرده است. در چنین شرایطی، مسئولیت دولت این است که منابع عمومی را با دقت بیشتری به کار گیرد تا حمایت‌ها بتواند اثر ملموس‌تری بر زندگی مردم داشته باشد.

کالابرگ یکی از ابزارهای دولت برای انجام همین مسئولیت است؛ حمایتی برای آنکه خانواده‌ها در تأمین کالاهای اساسی، پشتوانه‌ای داشته باشند و فشار افزایش قیمت‌ها، آنان را به کاستن از نیازهای ضروری غذایی وادار نکند. اهمیت این حمایت را باید در زندگی خانواده‌ای دید که هنگام خرید، ناچار است میان چند نیاز اولیه یکی را انتخاب کند؛ خانواده‌ای که کم‌شدن گوشت، لبنیات یا دیگر مواد غذایی از سفره‌اش، به‌تدریج سلامت اعضای آن را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

به‌عنوان سخنگوی دولت معتقدم گفت‌وگو درباره حمایت‌های معیشتی، باید با پذیرش دشواری زندگی مردم آغاز شود و با توضیح روشن منطق سیاست‌ها ادامه یابد. مردم حق دارند بدانند منابع عمومی چگونه صرف حمایت از زندگی آنان می‌شود و دولت برای افزایش اثربخشی این منابع چه می‌کند. اعتماد، با همین پاسخگویی و با مشاهده نتیجه حمایت‌ها در زندگی روزمره تقویت می‌شود.

افق تلاش دولت، اقتصادی است که در آن درآمد حاصل از کار، هزینه یک زندگی شایسته را تأمین کند. تا رسیدن به آن افق، مسئولیت حمایت از مردم پابرجاست و کالابرگ باید بتواند سهم مؤثری در انجام این مسئولیت داشته باشد؛ به‌ویژه برای خانواده‌هایی که فشار امروز ممکن است سلامت، آموزش و آینده فرزندانشان را نیز تحت تأثیر قرار دهد. مراقبت از این سفره‌ها، مراقبت از آینده ایران است.»